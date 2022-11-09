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Севилья - Реал Сосьедад

09.11.2022, Среда, 21:00 мск Севилья, стадион Рамон Санчес Писхуан Трансляция: Okko Спорт Испания. Примера, 14 тур Севилья - Реал Сосьедад
Испания. Примера (2021/2022)
29 тур
20 марта, воскресенье 20:30 Севилья 0:0 Реал Сосьедад
5 тур
19 сентября, воскресенье 17:15 Реал Сосьедад 0:0 Севилья
Испания. Примера (2020/2021)
33 тур
18 апреля, воскресенье 15:00 Реал Сосьедад 1:2 Севилья
18 тур
9 января, суббота 16:00 Севилья 3:2 Реал Сосьедад
Испания. Примера (2019/2020)
37 тур
16 июля, четверг 22:00 Реал Сосьедад 0:0 Севилья
7 тур
29 сентября, воскресенье 22:00 Севилья 3:2 Реал Сосьедад
Испания. Примера (2018/2019)
27 тур
10 марта, воскресенье 20:30 Севилья 5:2 Реал Сосьедад
11 тур
4 ноября, воскресенье 20:30 Реал Сосьедад 0:0 Севилья
Испания. Примера (2017/2018)
36 тур
4 мая, пятница 22:00 Севилья 1:0 Реал Сосьедад
17 тур
20 декабря, среда 23:30 Реал Сосьедад 3:1 Севилья
Испания. Примера (2016/2017)
36 тур
5 мая, пятница 22:00 Севилья 1:1 Реал Сосьедад
17 тур
7 января, суббота 22:45 Реал Сосьедад 0:4 Севилья
Испания. Примера (2015/2016)
31 тур
3 апреля, воскресенье 21:30 Севилья 1:2 Реал Сосьедад
12 тур
21 ноября, суббота 18:00 Реал Сосьедад 2:0 Севилья
Испания. Примера (2014/2015)
24 тур
22 февраля, воскресенье 14:00 Реал Сосьедад 4:3 Севилья
5 тур
24 сентября, среда 23:59 Севилья 1:0 Реал Сосьедад
Испания. Примера (2013/2014)
26 тур
2 марта, воскресенье 22:00 Севилья 1:0 Реал Сосьедад
7 тур
28 сентября, суббота 22:00 Реал Сосьедад 1:1 Севилья
Испания. Примера (2012/2013)
36 тур
18 мая, суббота 23:59 Севилья 1:2 Реал Сосьедад
17 тур
21 декабря, пятница 01:00 Реал Сосьедад 2:1 Севилья
Испания. Примера (2011/2012)
23 тур
13 февраля, понедельник 23:59 Реал Сосьедад 2:0 Севилья
4 тур
17 сентября, суббота 23:59 Севилья 1:0 Реал Сосьедад
Испания. Примера (2010/2011)
37 тур
15 мая, воскресенье 23:00 Севилья 3:1 Реал Сосьедад
18 тур
8 января, суббота 22:00 Реал Сосьедад 2:3 Севилья
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Барселона 25 21 2 2 47:8 +39 65
2. Реал 25 17 5 3 50:19 +31 56
3. Атлетико М 25 14 6 5 39:19 +20 48
4. Реал Сосьедад 25 13 6 6 33:24 +9 45
5. Бетис 25 12 6 7 33:26 +7 42
6. Вильярреал 25 11 5 9 29:24 +5 38
7. Райо Вальекано 25 9 8 8 29:28 +1 35
8. Осасуна 25 9 7 9 22:24 -2 34
9. Атлетик Б 25 9 6 10 33:27 +6 33
10. Мальорка 25 9 5 11 22:26 -4 32
11. Сельта 25 8 7 10 29:34 -5 31
12. Жирона 25 8 6 11 38:39 -1 30
13. Севилья 25 7 7 11 29:40 -11 28
14. Вальядолид 25 8 4 13 19:35 -16 28
15. Эспаньол 25 6 9 10 31:39 -8 27
16. Кадис 25 6 9 10 20:37 -17 27
17. Валенсия 25 7 5 13 28:28 0 26
18. Хетафе 25 6 8 11 25:34 -9 26
19. Альмерия 25 7 4 14 29:44 -15 25
20. Эльче 25 2 7 16 19:49 -30 13
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