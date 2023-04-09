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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - Нижний Новгород
Краснодар - Нижний Новгород: обзор матча 09 апреля 2023
Краснодар
09.04.2023, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 22 тур
3 : 1
Завершен
Нижний Новгород
4'
Н. Кривцов
14'
Н. Кривцов
62'
Д. Кордоба
71'
Т. Сулейманов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Краснодар - Нижний Новгород
Замена
Ж. Батчи
️️️️
О. Олусегун
90'
+1
Замена
И. Ахметов
️️️️
А. Ионов
89'
Желтая карточка
Н. Кривцов
88'
87'
Желтая карточка
Т. Сулейманов
80'
Замена
Д. Рыбчинский
️️️️
В. Кротов
Желтая карточка
О. Олусегун
78'
71'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Т. Сулейманов
Замена
М. Баньяц
️️️️
А. Черников
68'
Замена
С. Волков
️️️️
С. Петров
68'
64'
Замена
А. Соколов
️️️️
Д. Глушаков
ГОЛ! 3:0!
Д. Кордоба
62'
55'
Желтая карточка
В. Кротов
48'
Желтая карточка
Л. Масоэро
Замена
Э. Сперцян
️️️️
К. Боржес
46'
46'
Замена
И. Юлдошев
️️️️
В. Яковлев
46'
Замена
Н. Калинский
️️️️
А. Шарипов
46'
Замена
Т. Сулейманов
️️️️
Д. Корнюшин
ГОЛ! 2:0!
Н. Кривцов
Пас отдал
К. Боржес
14'
ГОЛ! 1:0!
Н. Кривцов
Пас отдал
Д. Кордоба
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
39
Матвей Сафонов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
31
Кайо
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
53
Александр Черников
ОП
88
Никита Кривцов
АП
20
Кади Боржес
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
9
Джон Кордоба
ЦФ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
Главный тренер
Владимир Ивич
Нижний Новгород
25
Артур Нигматуллин
ВР
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
5
Лукас Масоэро
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
22
Никита Каккоев
ОП
88
Денис Глушаков
ЦП
73
Альберт Шарипов
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
5
Ярослав Михайлов
АП
14
Владислав Яковлев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Юран
Краснодар
80
Никита Кокарев
ВР
28
Егор Сорокин
ЦЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
6
Кевин Ленини
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
7
Михайло Баньяц
ЦП
8
Эдуард Сперцян
АП
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
11
Жоау Батчи
ПВ
Нижний Новгород
31
Артур Анисимов
ВР
6
Иброхимхалил Юлдошев
ЛЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
78
Николай Калинский
ЦП
18
Артем Соколов
АП
7
Константин Шильцов
АП
17
Илья Берковский
АП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
19
Эдгар Севикян
ПВ
95
Момо Янсане
ЦФ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
4-1-3-2
39
Сафонов
2
Рамирес
31
Кайо
6
Алонсо
98
Петров
53
Черников
88
Кривцов
20
Боржес
11
Ионов
6
Олусегун
9
Кордоба
4-1-2-2-1
25
Нигматуллин
44
Корнюшин
24
Гоцук
5
Масоэро
89
Стоцкий
22
Каккоев
88
Глушаков
73
Шарипов
57
Кротов
5
Михайлов
14
Яковлев
98
Петров
82
Волков
82
Волков
98
Петров
11
Ионов
97
Ахметов
97
Ахметов
11
Ионов
53
Черников
7
Баньяц
7
Баньяц
53
Черников
20
Боржес
8
Сперцян
8
Сперцян
20
Боржес
6
Олусегун
11
Батчи
11
Батчи
6
Олусегун
14
Яковлев
6
Юлдошев
6
Юлдошев
14
Яковлев
73
Шарипов
78
Калинский
78
Калинский
73
Шарипов
88
Глушаков
18
Соколов
18
Соколов
88
Глушаков
57
Кротов
20
Рыбчинский
20
Рыбчинский
57
Кротов
44
Корнюшин
99
Сулейманов
99
Сулейманов
44
Корнюшин
Остались в запасе
Краснодар
Нижний Новгород
80
Никита Кокарев
ВР
28
Егор Сорокин
ЦЗ
6
Кевин Ленини
ОП
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
Главный тренер
Владимир Ивич
31
Артур Анисимов
ВР
2
Виктор Александров
ЦЗ
7
Константин Шильцов
АП
17
Илья Берковский
АП
19
Эдгар Севикян
ПВ
95
Момо Янсане
ЦФ
Главный тренер
Сергей Юран
Остались в запасе
80
Никита Кокарев
ВР
28
Егор Сорокин
ЦЗ
6
Кевин Ленини
ОП
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
Остались в запасе
31
Артур Анисимов
ВР
2
Виктор Александров
ЦЗ
7
Константин Шильцов
АП
17
Илья Берковский
АП
19
Эдгар Севикян
ПВ
95
Момо Янсане
ЦФ
Главный тренер
Владимир Ивич
Главный тренер
Сергей Юран
Статистика матча Краснодар - Нижний Новгород
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
- : -
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Нефтехимик
- : -
29.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
1 : 2
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Чебан
(Москва)
Помощники судьи:
Михаил Иванов
Дмитрий Семенов
Дополнительные помощники:
VAR – Ян Бобровский; AVAR – Арам Петросян
Резервный судья:
Ранэль Зияков
Инспектор:
Александр Колобаев
Стадион:
Ozon Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер
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