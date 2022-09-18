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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - Химки
Краснодар - Химки: обзор матча 18 сентября 2022
Краснодар
18.09.2022, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 10 тур
3 : 1
Завершен
Химки
7'
Э. Сперцян
33'
Н. Кривцов
90+6'
М. Кутовой
57'
И. Кухарчук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Краснодар - Химки
ГОЛ! 3:1!
М. Кутовой
90'
+6
90'
+5
Желтая карточка
И. Садыгов
Замена
М. Кутовой
️️️️
И. Манелов
90'
+1
Замена
И. Ахметов
️️️️
Э. Сперцян
86'
Замена
М. Баньяц
️️️️
А. Ионов
81'
Желтая карточка
И. Манелов
68'
68'
Замена
Д. Камлашев
️️️️
З. Волков
68'
Замена
А. Долгов
️️️️
А. Ломовицкий
62'
Замена
Р. Мирзов
️️️️
М. Гбане
62'
Замена
Е. Данилкин
️️️️
Д. Тихий
57'
ГОЛ! 2:1!
И. Кухарчук
Пас отдал
Д. Глушаков
52'
Желтая карточка
Д. Тихий
Замена
В. Литвинов
️️️️
Кайо
47'
Замена
И. Манелов
️️️️
О. Олусегун
46'
ГОЛ! 2:0!
Н. Кривцов
Пас отдал
Э. Сперцян
33'
26'
Желтая карточка
А. Ломовицкий
ГОЛ! 1:0!
Э. Сперцян
Пас отдал
Ж. Батчи
7'
Желтая карточка
О. Олусегун
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
39
Матвей Сафонов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
31
Кайо
ЦЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
6
Кевин Ленини
ЦП
88
Никита Кривцов
АП
8
Эдуард Сперцян
АП
11
Жоау Батчи
ПВ
11
Алексей Ионов
ПВ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Химки
22
Илья Лантратов
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
20
Захар Волков
ЦЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
24
Мори Гбане
ОП
88
Денис Глушаков
ЦП
97
Бутта Магомедов
АП
44
Илья Кухарчук
ПВ
11
Александр Ломовицкий
ПВ
Краснодар
1
Станислав Агкацев
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
97
Ильзат Ахметов
ЦП
7
Михайло Баньяц
ЦП
15
Алекс Мацукатов
ЦП
2
Ираклий Манелов
ПВ
90
Максим Кутовой
ЦФ
Химки
1
Антон Митрюшкин
ВР
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
9
Даниил Камлашев
ЛВ
11
Илья Камышев
ЦП
35
Неманья Главчич
ЦП
7
Илья Садыгов
ЦФ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
88
Денис Давыдов
ЦФ
27
Саид-Али Ахмаев
ЦФ
11
Александр Долгов
ЦФ
4-1-3-2
39
Сафонов
2
Рамирес
4
Бородин
31
Кайо
82
Волков
6
Ленини
88
Кривцов
8
Сперцян
11
Ионов
6
Олусегун
11
Батчи
4-1-1-3-1
22
Лантратов
15
Тихий
25
Филин
20
Волков
30
Идову
24
Гбане
88
Глушаков
11
Ломовицкий
97
Магомедов
17
Зуев
44
Кухарчук
31
Кайо
4
Литвинов
4
Литвинов
31
Кайо
8
Сперцян
97
Ахметов
97
Ахметов
8
Сперцян
11
Ионов
7
Баньяц
7
Баньяц
11
Ионов
6
Олусегун
2
Манелов
2
Манелов
6
Олусегун
Манелов
90
Кутовой
90
Кутовой
Манелов
15
Тихий
15
Данилкин
15
Данилкин
15
Тихий
20
Волков
9
Камлашев
9
Камлашев
20
Волков
24
Гбане
27
Мирзов
27
Мирзов
24
Гбане
11
Ломовицкий
11
Долгов
11
Долгов
11
Ломовицкий
Остались в запасе
Краснодар
Химки
44
Олег Исаенко
ЛЗ
1
Станислав Агкацев
ВР
28
Егор Сорокин
ЦЗ
15
Алекс Мацукатов
ЦП
Главный тренер
Александр Сторожук
1
Антон Митрюшкин
ВР
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
11
Илья Камышев
ЦП
35
Неманья Главчич
ЦП
7
Илья Садыгов
ЦФ
88
Денис Давыдов
ЦФ
27
Саид-Али Ахмаев
ЦФ
Остались в запасе
44
Олег Исаенко
ЛЗ
1
Станислав Агкацев
ВР
28
Егор Сорокин
ЦЗ
15
Алекс Мацукатов
ЦП
Остались в запасе
1
Антон Митрюшкин
ВР
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
11
Илья Камышев
ЦП
35
Неманья Главчич
ЦП
7
Илья Садыгов
ЦФ
88
Денис Давыдов
ЦФ
27
Саид-Али Ахмаев
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Статистика матча Краснодар - Химки
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
- : -
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Максим Гаврилин
Дмитрий Ермаков
Дополнительные помощники:
VAR – Артем Чистяков; AVAR – Адлан Хатуев
Резервный судья:
Рафаэль Шафеев
Инспектор:
Александр Гончар
Стадион:
Ozon Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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