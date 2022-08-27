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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Факел - Спартак
Факел - Спартак: обзор матча 27 августа 2022
Факел
27.08.2022, суббота, 17:30
Россия. Премьер-лига, 7 тур
1 : 4
Завершен
Спартак
23'
А. Дашаев
51'
Р. Зобнин
57'
Д. Денисов
90+4'
К. Промес
90+7'
М. Рыбус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Факел - Спартак
90'
+7
ГОЛ! 1:4!
М. Рыбус
Пас отдал
К. Промес
90'
+4
ГОЛ! 1:3!
К. Промес
Пас отдал
А. Соболев
90'
Замена
Н. Рассказов
️️️️
К. Мартинс
86'
Желтая карточка
А. Максименко
80'
Замена
Д. Пруцев
️️️️
Д. Хлусевич
Замена
Г. Гонгадзе
️️️️
Р. Акбашев
73'
Замена
А. Шаваев
️️️️
О. Дмитриев
73'
Замена
В. Мастерной
️️️️
К. Суслов
73'
67'
Замена
М. Рыбус
️️️️
А. Зиньковский
Замена
Р. Магаль
️️️️
В. Черов
65'
57'
ГОЛ! 1:2!
Д. Денисов
51'
ГОЛ! 1:1!
Р. Зобнин
49'
Желтая карточка
Р. Зобнин
46'
Замена
Н. Чернов
️️️️
Н. Умяров
46'
Замена
А. Зиньковский
️️️️
М. Игнатов
Желтая карточка
О. Дмитриев
37'
Желтая карточка
М. Максимов
33'
Замена
И. Квеквескири
️️️️
А. Мендель
30'
ГОЛ! 1:0!
А. Дашаев
Пас отдал
Е. Шляков
23'
Желтая карточка
Р. Акбашев
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Факел
71
Илья Свинов
ВР
47
Сергей Божин
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
8
Андрей Мендель
ОП
99
Роман Акбашев
ЦП
34
Олег Дмитриев
АП
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
21
Максим Максимов
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
14
Георгий Джикия
ЦЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
35
Кристофер Мартинс
ОП
18
Наиль Умяров
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
7
Александр Соболев
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Факел
93
Алексей Городовой
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
33
Ираклий Квеквескири
ОП
78
Даниил Черняков
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
10
Ильнур Альшин
ПВ
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
Спартак
95
Михаил Волков
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
32
Леон Классен
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
25
Данил Пруцев
ЦП
15
Николай Рассказов
ПВ
17
Виталий Шитов
ПВ
11
Шамар Николсон
ЦФ
3-3-1-1-2
71
Свинов
47
Божин
91
Суслов
4
Дашаев
2
Черов
8
Мендель
55
Шляков
99
Акбашев
34
Дмитриев
21
Максимов
14
Аппаев
4-2-1-2-1
98
Максименко
97
Денисов
14
Джикия
68
Литвинов
26
Хлусевич
35
Мартинс
18
Умяров
47
Зобнин
8
Игнатов
10
Промес
7
Соболев
91
Суслов
71
Мастерной
71
Мастерной
91
Суслов
2
Черов
28
Магаль
28
Магаль
2
Черов
8
Мендель
33
Квеквескири
33
Квеквескири
8
Мендель
34
Дмитриев
8
Шаваев
8
Шаваев
34
Дмитриев
99
Акбашев
10
Гонгадзе
10
Гонгадзе
99
Акбашев
35
Мартинс
15
Рассказов
15
Рассказов
35
Мартинс
Зиньковский
31
Рыбус
31
Рыбус
Зиньковский
18
Умяров
23
Чернов
23
Чернов
18
Умяров
26
Хлусевич
25
Пруцев
25
Пруцев
26
Хлусевич
8
Игнатов
77
Зиньковский
77
Зиньковский
8
Игнатов
Остались в запасе
Факел
Спартак
93
Алексей Городовой
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
78
Даниил Черняков
ЦП
10
Ильнур Альшин
ПВ
Главный тренер
Олег Василенко
95
Михаил Волков
ВР
32
Леон Классен
ЛЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
17
Виталий Шитов
ПВ
11
Шамар Николсон
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Остались в запасе
93
Алексей Городовой
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
78
Даниил Черняков
ЦП
10
Ильнур Альшин
ПВ
Остались в запасе
95
Михаил Волков
ВР
32
Леон Классен
ЛЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
17
Виталий Шитов
ПВ
11
Шамар Николсон
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Статистика матча Факел - Спартак
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Факел
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
- : -
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Информация о матче
Главный судья:
Артем Любимов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Дмитрий Жвакин
Роман Милюченко
Дополнительные помощники:
VAR – Сергей Иванов; AVAR – Алексей Стипиди
Резервный судья:
Сергей Куликов
Инспектор:
Александр Гончар
Стадион:
Центральный
Где смотреть матч:
Матч Премьер
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