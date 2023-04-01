Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Боруссия Д
Бавария - Боруссия Д: обзор матча 01 апреля 2023
Бавария
01.04.2023, суббота, 19:30
Германия. Бундеслига, 26 тур
4 : 2
Завершен
Боруссия Д
13'
Г. Кобель (АГ)
18'
Т. Мюллер
23'
Т. Мюллер
50'
К. Коман
72'
Э. Джан (П)
90'
Д. Мален
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бавария - Боруссия Д
90'
ГОЛ! 4:2!
Д. Мален
Пас отдал
Р. Геррейру
Замена
Ж. Канселу
️️️️
А. Дэвис
79'
Замена
Д. Мусиала
️️️️
К. Коман
79'
72'
ГОЛ с пенальти! 4:1!
Э. Джан
Замена
С. Мане
️️️️
Э. Чупо-Мотинг
69'
Замена
С. Гнабри
️️️️
Т. Мюллер
69'
Желтая карточка
Д. Упамекано
64'
61'
Замена
М. Дауд
️️️️
С. Аллер
61'
Замена
Ю. Мукоко
️️️️
М. Ройс
ГОЛ! 4:0!
К. Коман
Пас отдал
Л. Сане
50'
46'
Замена
Д. Мален
️️️️
Ю. Брандт
46'
Замена
С. Озкан
️️️️
Ю. Рюэрсон
44'
Замена
М. Хуммельс
️️️️
Н. Шлоттербек
42'
Травма
Н. Шлоттербек
ГОЛ! 3:0!
Т. Мюллер
23'
ГОЛ! 2:0!
Т. Мюллер
18'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Г. Кобель
13'
12'
Желтая карточка
Э. Джан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Янн Зоммер
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛАЗ
28
Бенжамен Павар
ЦЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
21
Кингсли Коман
ПАЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
27
Леон Горецка
ЦП
13
Томас Мюллер
ЦФ
10
Лерой Сане
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
26
Юлиан Рюэрсон
ЛЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
22
Рафаэль Геррейру
ЛП
23
Эмре Джан
ОП
5
Джуд Беллингем
ЦП
18
Марко Ройс
АП
8
Юлиан Брандт
ПП
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
8
Райан Гравенберх
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
7
Серж Гнабри
ПВ
Боруссия Д
33
Александер Майер
ВР
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
14
Карим Адейеми
ЛВ
81
Махмуд Дауд
ЦП
6
Салих Озкан
ЦП
11
Джейми Гиттенс
ПВ
27
Антони Модест
ЦФ
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
14
Дониелл Мален
ЦФ
3-3-1-3
1
Зоммер
28
Павар
2
Упамекано
4
де Лигт
19
Дэвис
6
Киммих
21
Коман
27
Горецка
13
Чупо-Мотинг
10
Сане
13
Мюллер
4-1-3-1-1
1
Кобель
27
Вольф
25
Зюле
4
Шлоттербек
26
Рюэрсон
23
Джан
8
Брандт
5
Беллингем
22
Геррейру
18
Ройс
22
Аллер
19
Дэвис
2
Канселу
2
Канселу
19
Дэвис
21
Коман
10
Мусиала
10
Мусиала
21
Коман
13
Чупо-Мотинг
10
Мане
10
Мане
13
Чупо-Мотинг
13
Мюллер
7
Гнабри
7
Гнабри
13
Мюллер
4
Шлоттербек
15
Хуммельс
15
Хуммельс
4
Шлоттербек
22
Аллер
81
Дауд
81
Дауд
22
Аллер
26
Рюэрсон
6
Озкан
6
Озкан
26
Рюэрсон
18
Ройс
14
Мукоко
14
Мукоко
18
Ройс
8
Брандт
14
Мален
14
Мален
8
Брандт
Остались в запасе
Бавария
Боруссия Д
26
Свен Ульрайх
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
8
Райан Гравенберх
ЦП
Главный тренер
Томас Тухель
14
Карим Адейеми
ЛВ
33
Александер Майер
ВР
11
Джейми Гиттенс
ПВ
27
Антони Модест
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
8
Райан Гравенберх
ЦП
Остались в запасе
14
Карим Адейеми
ЛВ
33
Александер Майер
ВР
11
Джейми Гиттенс
ПВ
27
Антони Модест
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Эдин Терзич
Статистика матча Бавария - Боруссия Д
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 11 тур
Гамбург
- : -
28.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 1
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Информация о матче
Главный судья:
Марко Фриц
(Корб)
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
Все
Бавария
Боруссия Д
Суперкомпьютер спрогнозировал победителя Лиги чемпионов после 5-го тура общего этапа
Вчера, 16:48
Игрок «Баварии» раскритиковал свой клуб из-за ситуации с Мусиалой
Вчера, 11:59
Тренер «Баварии» объяснил первое поражение в сезоне
Вчера, 10:57
1
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
Вчера, 00:55
Раскрыта новая девушка Нойера, к которой он ушел от только что родившей жены
25 ноября
Суперкомпьютер спрогнозировал победителя Лиги чемпионов после 5-го тура общего этапа
Вчера, 16:48
Игрок «Баварии» раскритиковал свой клуб из-за ситуации с Мусиалой
Вчера, 11:59
Тренер «Баварии» объяснил первое поражение в сезоне
Вчера, 10:57
1
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
Вчера, 00:55
Раскрыта новая девушка Нойера, к которой он ушел от только что родившей жены
25 ноября
Артета оценил игру «Арсенала» после ничьей с «Боруссией»
25 ноября
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
25 ноября
2
«Арсенал» – «Боруссия Д»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
«Арсенал» – «Боруссия Д» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов: шансы «Арсенала» и «Боруссии Д» на победу в матче 5 тура
23 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+