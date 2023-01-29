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Шальке-04 - Кельн

29.01.2023, Воскресенье, 17:30 мск Германия. Бундеслига, 18 тур Шальке-04 - Кельн
Германия. Бундеслига (2022/2023)
1 тур
7 августа, воскресенье 18:30 Кельн 3:1 Шальке-04
Германия. Бундеслига (2020/2021)
34 тур
22 мая, суббота 16:30 Кельн 1:0 Шальке-04
17 тур
20 января, среда 20:30 Шальке-04 1:2 Кельн
Германия. Бундеслига (2019/2020)
24 тур
29 февраля, суббота 20:30 Кельн 3:0 Шальке-04
7 тур
5 октября, суббота 19:30 Шальке-04 1:1 Кельн
Германия. Кубок (2018/2019)
1/16 финала
31 октября, среда 20:30 Кельн 1:1
(5:6)п		 Шальке-04
Германия. Бундеслига (2017/2018)
31 тур
22 апреля, воскресенье 19:00 Кельн 2:2 Шальке-04
14 тур
2 декабря, суббота 20:30 Шальке-04 2:2 Кельн
Германия. Кубок (2017/2018)
1/8 финала
19 декабря, вторник 22:45 Шальке-04 1:0 Кельн
Германия. Бундеслига (2016/2017)
21 тур
19 февраля, воскресенье 19:30 Кельн 1:1 Шальке-04
4 тур
21 сентября, среда 21:00 Шальке-04 1:3 Кельн
Германия. Бундеслига (2015/2016)
25 тур
5 марта, суббота 17:30 Кельн 1:3 Шальке-04
8 тур
4 октября, воскресенье 16:30 Шальке-04 0:3 Кельн
Германия. Бундеслига (2014/2015)
32 тур
10 мая, воскресенье 18:30 Кельн 2:0 Шальке-04
15 тур
13 декабря, суббота 17:30 Шальке-04 1:2 Кельн
Германия. Бундеслига (2011/2012)
19 тур
28 января, суббота 21:30 Кельн 1:4 Шальке-04
2 тур
13 августа, суббота 17:30 Шальке-04 5:1 Кельн
Германия. Бундеслига (2010/2011)
34 тур
14 мая, суббота 17:30 Кельн 2:1 Шальке-04
17 тур
18 декабря, суббота 17:30 Шальке-04 3:0 Кельн
Германия. Бундеслига (2009/2010)
22 тур
14 февраля, воскресенье 17:30 Шальке-04 2:0 Кельн
5 тур
13 сентября, воскресенье 19:30 Кельн 1:2 Шальке-04
Германия. Бундеслига (2008/2009)
23 тур
6 марта, пятница 22:30 Шальке-04 1:0 Кельн
6 тур
26 сентября, пятница 22:30 Кельн 1:0 Шальке-04
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бавария 24 15 7 2 71:25 +46 52
2. Боруссия Д 24 16 2 6 49:30 +19 50
3. РБ Лейпциг 24 13 6 5 49:29 +20 45
4. Унион 24 13 6 5 36:28 +8 45
5. Фрайбург 24 13 6 5 37:33 +4 45
6. Айнтрахт Ф 24 11 7 6 46:34 +12 40
7. Майнц 24 10 6 8 39:35 +4 36
8. Вольфсбург 24 9 8 7 43:32 +11 35
9. Байер 24 10 4 10 43:39 +4 34
10. Боруссия М 24 8 6 10 38:42 -4 30
11. Вердер 24 9 3 12 37:46 -9 30
12. Кельн 24 6 9 9 32:38 -6 27
13. Аугсбург 24 8 3 13 31:44 -13 27
14. Бохум 24 7 1 16 26:56 -30 22
15. Герта 24 5 6 13 29:45 -16 21
16. Штутгарт 24 4 8 12 29:41 -12 20
17. Шальке-04 24 4 8 12 20:44 -24 20
18. Хоффенхайм 24 5 4 15 30:44 -14 19
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