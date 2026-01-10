10.01.2026, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 16 тур
Германия. Бундеслига, 16 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Хайденхайм
Хайденхайм
4-2-1-2-1
1
Рамай
19
Ференбах
4
Зирслебен
6
Майнка
23
Траоре
6
Дорш
16
Нихуэс
3
Шеппнер
21
Ибрагимович
31
Конте
18
Пьеринджер
3-1-2-2-2
1
Швабе
28
Себулонсен
17
Кастро-Монтес
22
Симпсон-Пьюзи
5
Мартель
5
Краусс
23
Хусейнбашич
29
Тильманн
13
Каминьски
40
Шентен
27
Ахе
23
Траоре
2
Буш
2
Буш
23
Траоре
3
Шеппнер
21
Бек
21
Бек
3
Шеппнер
21
Ибрагимович
17
Хонзак
17
Хонзак
21
Ибрагимович
31
Конте
29
Кауфманн
29
Кауфманн
31
Конте
18
Пьеринджер
30
Шиммер
30
Шиммер
18
Пьеринджер
17
Кастро-Монтес
25
Лунд
25
Лунд
17
Кастро-Монтес
29
Тильманн
30
Бюлтер
30
Бюлтер
29
Тильманн
40
Шентен
37
Майна
37
Майна
40
Шентен
23
Хусейнбашич
10
Эль-Мала
10
Эль-Мала
23
Хусейнбашич
Остались в запасе
Хайденхайм
Кельн
1
Франк Феллер
ВР
23
Бенедикт Гимбер
ЦЗ
20
Лука Кербер
ЦП
38
Yannik Wagner
ЦФ
Главный тренер
Франк Шмидт
44
Matthias Köbbing
ВР
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
8
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
Главный тренер
Лукас Кваснек
Остались в запасе
1
Франк Феллер
ВР
23
Бенедикт Гимбер
ЦЗ
20
Лука Кербер
ЦП
38
Yannik Wagner
ЦФ
Остались в запасе
44
Matthias Köbbing
ВР
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
8
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
Главный тренер
Франк Шмидт
Главный тренер
Лукас Кваснек
Статистика матча Хайденхайм - Кельн
2
1
Всего ударов по воротам
14
21
Удары в створ
6
9
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
5
4
Нарушения
9
7
Офсайды
1
1
Количество передач
489
381
Сейвы
6
4
Точность передач %
81
78
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
10
13
Удары из-за пределов штрафной
4
8
xG (ожидаемые голы)
1.93
2.99
xGP (предотвращенные голы)
0.04
0.04
Смотреть прямую трансляцию матча «Хайденхайм» против «Кельна», 16-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 января в 17:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Хайденхайм» – «Кельн»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»