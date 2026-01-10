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  • «Хайденхайм» – «Кельн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 января 2026

«Хайденхайм» – «Кельн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 января 2026

10 января, 16:20
Хайденхайм
10.01.2026, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 16 тур
2 : 2
Завершен
Кельн
15' М. Пьеринджер 26' Ю. Нихуэс
18' Э. Мартель 48' С. Эль-Мала
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хайденхайм
1
Диант Рамай
ВР
19
Йонас Ференбах
ЛЗ
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
6
Патрик Майнка
(К) ЦЗ
23
Омар Траоре
ПЗ
21
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
6
Никлас Дорш
ОП
16
Юлиан Нихуэс
ОП
3
Ян Шеппнер
ЦП
31
Сирлорд Конте
ПВ
18
Марвин Пьеринджер
ЦФ
Главный тренер
Франк Шмидт
Кельн
1
Марвин Швабе
(К) ВР
22
Джамай Симпсон-Пьюзи
ЦЗ
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
13
Якуб Каминьски
ЛВ
5
Эрик Мартель
ОП
5
Том Краусс
ЦП
23
Денис Хусейнбашич
ЦП
29
Ян Тильманн
ПВ
27
Рагнар Ахе
ЦФ
40
Финн Шентен
ЦФ
Главный тренер
Лукас Кваснек
Хайденхайм
1
Франк Феллер
ВР
23
Бенедикт Гимбер
ЦЗ
2
Марнон Буш
ПЗ
17
Матиас Хонзак
ЛВ
20
Лука Кербер
ЦП
21
Адриан Бек
АП
38
Yannik Wagner
ЦФ
29
Миккель Кауфманн
ЦФ
30
Штефан Шиммер
ЦФ
Кельн
44
Matthias Köbbing
ВР
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
25
Кристоффер Лунд
ЛЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
30
Мариус Бюлтер
ЛВ
8
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
37
Линтон Майна
ПВ
10
Саид Эль-Мала
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Рамай
19
Ференбах
4
Зирслебен
6
Майнка
23
Траоре
6
Дорш
16
Нихуэс
3
Шеппнер
21
Ибрагимович
31
Конте
18
Пьеринджер
3-1-2-2-2
1
Швабе
28
Себулонсен
17
Кастро-Монтес
22
Симпсон-Пьюзи
5
Мартель
5
Краусс
23
Хусейнбашич
29
Тильманн
13
Каминьски
40
Шентен
27
Ахе
23
Траоре
2
Буш
2
Буш
23
Траоре
3
Шеппнер
21
Бек
21
Бек
3
Шеппнер
21
Ибрагимович
17
Хонзак
17
Хонзак
21
Ибрагимович
31
Конте
29
Кауфманн
29
Кауфманн
31
Конте
18
Пьеринджер
30
Шиммер
30
Шиммер
18
Пьеринджер
17
Кастро-Монтес
25
Лунд
25
Лунд
17
Кастро-Монтес
29
Тильманн
30
Бюлтер
30
Бюлтер
29
Тильманн
40
Шентен
37
Майна
37
Майна
40
Шентен
23
Хусейнбашич
10
Эль-Мала
10
Эль-Мала
23
Хусейнбашич
Остались в запасе
Хайденхайм
Кельн
1
Франк Феллер
ВР
23
Бенедикт Гимбер
ЦЗ
20
Лука Кербер
ЦП
38
Yannik Wagner
ЦФ
Главный тренер
Франк Шмидт
44
Matthias Köbbing
ВР
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
8
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
Главный тренер
Лукас Кваснек
Остались в запасе
1
Франк Феллер
ВР
23
Бенедикт Гимбер
ЦЗ
20
Лука Кербер
ЦП
38
Yannik Wagner
ЦФ
Остались в запасе
44
Matthias Köbbing
ВР
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
8
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
Главный тренер
Франк Шмидт
Главный тренер
Лукас Кваснек
Статистика матча Хайденхайм - Кельн
2
1
Всего ударов по воротам
14
21
Удары в створ
6
9
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
5
4
Нарушения
9
7
Офсайды
1
1
Количество передач
489
381
Сейвы
6
4
Точность передач %
81
78
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
10
13
Удары из-за пределов штрафной
4
8
xG (ожидаемые голы)
1.93
2.99
xGP (предотвращенные голы)
0.04
0.04

Смотреть прямую трансляцию матча «Хайденхайм» против «Кельна», 16-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 января в 17:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Хайденхайм» – «Кельн»

«Хайденхайм» – «Кельн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Кельн Хайденхайм
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