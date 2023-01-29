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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Шальке-04 - Кельн
Шальке-04 - Кельн: обзор матча 29 января 2023
Шальке-04
29.01.2023, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 18 тур
0 : 0
Завершен
Кельн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шальке-04 - Кельн
90'
+3
Желтая карточка
Ф. Кайнц
87'
Желтая карточка
Э. Скири
86'
Желтая карточка
Т. Хюберс
Желтая карточка
Р. Саласар
81'
78'
Замена
Я. Тильманн
️️️️
Д. Любичич
Замена
А. Крал
️️️️
Т. Скарке
78'
Замена
Д. Дрекслер
️️️️
Д. Латца
78'
76'
Желтая карточка
Б. Шмитц
Замена
Р. Саласар
️️️️
М. Бюлтер
68'
61'
Замена
С. Адамян
️️️️
М. Олесен
61'
Замена
Э. Мартель
️️️️
Л. Майна
Замена
М. Фрай
️️️️
С. Теродде
60'
46'
Замена
К. Шиндлер
️️️️
Й. Хектор
46'
Замена
Ш. Тиггес
️️️️
Д. Зелке
Желтая карточка
С. Теродде
39'
Желтая карточка
С. Брюннер
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
4
Мориц Йенц
ЦЗ
21
Йере Уронен
ЦЗ
27
Седрик Брюннер
ПЗ
30
Мариус Бюлтер
ЛВ
5
Том Краусс
ЦП
46
Данни Латца
ЦП
41
Соичиро Козуки
ПВ
21
Тим Скарке
ПВ
9
Симон Теродде
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Кельн
1
Марвин Швабе
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
4
Тимо Хюберс
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
6
Эйе Скири
ОП
21
Деян Любичич
ОП
10
Матиас Олесен
ЦП
37
Линтон Майна
ПВ
9
Дави Зелке
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Шальке-04
1
Александер Шволов
ВР
35
Марцин Камински
ЦЗ
41
Хеннинг Матрисиани
ПЗ
8
Мехмет Айдын
ПЗ
37
Андреас Иван
ЛВ
33
Алекс Крал
ОП
24
Доминик Дрекслер
АП
17
Родриго Саласар
АП
9
Михаэль Фрай
ЦФ
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
4
Никола Сольдо
ЦЗ
19
Кингсли Шиндлер
ПЗ
5
Эрик Мартель
ОП
23
Денис Хусейнбашич
ЦП
29
Ян Тильманн
ПВ
27
Штеффен Тиггес
ЦФ
22
Саркис Адамян
ЦФ
19
Тим Лемперле
ЦФ
4-2-3-1
1
Ферманн
4
Йошида
4
Йенц
21
Уронен
27
Брюннер
5
Краусс
46
Латца
30
Бюлтер
41
Козуки
21
Скарке
9
Теродде
4-2-1-2-1
1
Швабе
22
Шмитц
4
Хюберс
24
Хабот
14
Хектор
6
Скири
21
Любичич
10
Олесен
37
Майна
11
Кайнц
9
Зелке
21
Скарке
33
Крал
33
Крал
21
Скарке
46
Латца
24
Дрекслер
24
Дрекслер
46
Латца
30
Бюлтер
17
Саласар
17
Саласар
30
Бюлтер
9
Теродде
9
Фрай
9
Фрай
9
Теродде
37
Майна
5
Мартель
5
Мартель
37
Майна
14
Хектор
19
Шиндлер
19
Шиндлер
14
Хектор
21
Любичич
29
Тильманн
29
Тильманн
21
Любичич
9
Зелке
27
Тиггес
27
Тиггес
9
Зелке
10
Олесен
22
Адамян
22
Адамян
10
Олесен
Остались в запасе
Шальке-04
Кельн
1
Александер Шволов
ВР
35
Марцин Камински
ЦЗ
41
Хеннинг Матрисиани
ПЗ
8
Мехмет Айдын
ПЗ
37
Андреас Иван
ЛВ
Главный тренер
Томас Райс
1
Тимо Хорн
ВР
4
Никола Сольдо
ЦЗ
23
Денис Хусейнбашич
ЦП
19
Тим Лемперле
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Остались в запасе
1
Александер Шволов
ВР
35
Марцин Камински
ЦЗ
41
Хеннинг Матрисиани
ПЗ
8
Мехмет Айдын
ПЗ
37
Андреас Иван
ЛВ
Остались в запасе
1
Тимо Хорн
ВР
4
Никола Сольдо
ЦЗ
23
Денис Хусейнбашич
ЦП
19
Тим Лемперле
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Статистика матча Шальке-04 - Кельн
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Информация о матче
Стадион:
Фелтинс-Арена
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