Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Бохум
Боруссия Д - Бохум: обзор матча 05 ноября 2022
Боруссия Д
05.11.2022, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 13 тур
3 : 0
Завершен
Бохум
8'
Ю. Мукоко
12'
Д. Рейна (П)
45+2'
Ю. Мукоко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Боруссия Д - Бохум
88'
Замена
Ф. Ферстер
️️️️
К. Штегер
Замена
А. Модест
️️️️
Ю. Мукоко
82'
Желтая карточка
С. Озкан
79'
Замена
Т. Азар
️️️️
Р. Геррейру
78'
78'
Замена
П. Остерхаге
️️️️
К. Стафилидис
71'
Замена
С. Ганвула
️️️️
Ф. Хофманн
71'
Замена
К. Антви-Адджей
️️️️
С. Цоллер
71'
Замена
Г. Хольтманн
️️️️
Ж. Осеи-Туту
Замена
Ф. Пасслак
️️️️
Н. Зюле
68'
Замена
К. Адейеми
️️️️
Д. Мален
68'
Замена
М. Ройс
️️️️
Д. Рейна
67'
54'
Желтая карточка
К. Гамбоа
ГОЛ! 3:0!
Ю. Мукоко
Пас отдал
Д. Рейна
45'
+2
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Д. Рейна
12'
ГОЛ! 1:0!
Ю. Мукоко
Пас отдал
Н. Зюле
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
5
Джуд Беллингем
ЦП
6
Салих Озкан
ЦП
10
Джованни Рейна
АП
8
Юлиан Брандт
АП
14
Дониелл Мален
ЦФ
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Бохум
1
Мануэль Риман
ВР
3
Данило Соарес
ЛЗ
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
24
Василиос Лампропулос
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
8
Антони Лосилла
ОП
7
Кевин Штегер
АП
2
Жорди Осеи-Туту
ПВ
33
Филипп Хофманн
ЦФ
6
Симон Цоллер
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Боруссия Д
33
Александер Майер
ВР
3
Сумаила Кулибали
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
14
Карим Адейеми
ЛВ
9
Торган Азар
ЛВ
6
Антониос Пападопулос
ОП
23
Эмре Джан
ОП
18
Марко Ройс
АП
27
Антони Модест
ЦФ
Бохум
21
Михаэль Эссер
ВР
38
Яннес Хорн
ЛЗ
15
Тим Оэрман
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
18
Кристофер Антви-Адджей
ЛВ
6
Патрик Остерхаге
ЦП
10
Филипп Ферстер
АП
35
Сильвер Ганвула
ЦФ
4-2-2-2
1
Кобель
22
Геррейру
15
Хуммельс
4
Шлоттербек
25
Зюле
5
Беллингем
6
Озкан
8
Брандт
10
Рейна
14
Мукоко
14
Мален
3-3-2-2
1
Риман
3
Соарес
18
Ордец
24
Лампропулос
2
Гамбоа
8
Лосилла
3
Стафилидис
2
Осеи-Туту
7
Штегер
6
Цоллер
33
Хофманн
14
Мален
14
Адейеми
14
Адейеми
14
Мален
25
Зюле
25
Пасслак
25
Пасслак
25
Зюле
10
Рейна
18
Ройс
18
Ройс
10
Рейна
22
Геррейру
9
Азар
9
Азар
22
Геррейру
14
Мукоко
27
Модест
27
Модест
14
Мукоко
3
Стафилидис
6
Остерхаге
6
Остерхаге
3
Стафилидис
7
Штегер
10
Ферстер
10
Ферстер
7
Штегер
2
Осеи-Туту
17
Хольтманн
17
Хольтманн
2
Осеи-Туту
6
Цоллер
18
Антви-Адджей
18
Антви-Адджей
6
Цоллер
33
Хофманн
35
Ганвула
35
Ганвула
33
Хофманн
Остались в запасе
Боруссия Д
Бохум
33
Александер Майер
ВР
3
Сумаила Кулибали
ЦЗ
6
Антониос Пападопулос
ОП
23
Эмре Джан
ОП
Главный тренер
Эдин Терзич
21
Михаэль Эссер
ВР
38
Яннес Хорн
ЛЗ
15
Тим Оэрман
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
Главный тренер
Томас Райс
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
3
Сумаила Кулибали
ЦЗ
6
Антониос Пападопулос
ОП
23
Эмре Джан
ОП
Остались в запасе
21
Михаэль Эссер
ВР
38
Яннес Хорн
ЛЗ
15
Тим Оэрман
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
Главный тренер
Эдин Терзич
Главный тренер
Томас Райс
Статистика матча Боруссия Д - Бохум
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Бохум
- : -
27.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
2 : 0
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Бохум
3 : 2
08.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Энерги
1 : 2
30.10.2026
Бохум
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
Новости команд
Все
Боруссия Д
Бохум
Артета оценил игру «Арсенала» после ничьей с «Боруссией»
Вчера, 08:41
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
Вчера, 01:00
2
«Арсенал» – «Боруссия Д»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
«Арсенал» – «Боруссия Д» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов: шансы «Арсенала» и «Боруссии Д» на победу в матче 5 тура
23 ноября
Артета оценил игру «Арсенала» после ничьей с «Боруссией»
Вчера, 08:41
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
Вчера, 01:00
2
«Арсенал» – «Боруссия Д»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
«Арсенал» – «Боруссия Д» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов: шансы «Арсенала» и «Боруссии Д» на победу в матче 5 тура
23 ноября
«Бохум» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
Кубок Германии: шансы Бохума и Майнца на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Аугсбург» – «Бохум»: прогноз и ставки на матч 28 октября 2025 с коэффициентом 1.88
2025.10.27 09:18
Украинский футболист проиграл суд «Динамо»
2025.09.17 18:48
Прогноз на точный счет матча «Санкт-Паули» – «Бохум»: Бундеслига, 17 мая 2025
2025.05.16 10:12
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+