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Нант - Анжер

03.06.2023, Суббота, 00:00 мск Франция. Лига 1, 38 тур Нант - Анжер
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Франция. Кубок (2022/2023)
1/8 финала
8 февраля, среда 20:15 Анжер 1:2
(2:4)п		 Нант
Франция. Лига 1 (2022/2023)
1 тур
7 августа, воскресенье 16:00 Анжер 0:0 Нант
Франция. Лига 1 (2021/2022)
32 тур
17 апреля, воскресенье 16:00 Нант 1:1 Анжер
6 тур
19 сентября, воскресенье 16:00 Анжер 1:4 Нант
Франция. Лига 1 (2020/2021)
25 тур
14 февраля, воскресенье 17:00 Анжер 1:3 Нант
16 тур
20 декабря, воскресенье 17:00 Нант 1:1 Анжер
Франция. Лига 1 (2019/2020)
28 тур
7 марта, суббота 22:00 Анжер 2:0 Нант
19 тур
21 декабря, суббота 22:45 Нант 1:2 Анжер
Франция. Лига 1 (2018/2019)
21 тур
20 января, воскресенье 19:00 Анжер 1:0 Нант
14 тур
24 ноября, суббота 22:00 Нант 1:1 Анжер
Франция. Лига 1 (2017/2018)
37 тур
12 мая, суббота 22:00 Анжер 0:2 Нант
18 тур
17 декабря, воскресенье 17:00 Нант 1:0 Анжер
Франция. Лига 1 (2016/2017)
31 тур
2 апреля, воскресенье 18:00 Нант 2:1 Анжер
18 тур
16 декабря, пятница 22:45 Анжер 0:2 Нант
Франция. Кубок лиги (2016/2017)
1/16 финала
25 октября, вторник 22:00 Нант 2:1 Анжер
Франция. Лига 1 (2015/2016)
30 тур
13 марта, воскресенье 19:00 Нант 2:0 Анжер
2 тур
15 августа, суббота 21:00 Анжер 0:0 Нант
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСЖ 27 21 3 3 68:26 +42 66
2. Марсель 27 17 5 5 51:27 +24 56
3. Ланс 27 15 9 3 44:21 +23 54
4. Монако 27 15 6 6 55:37 +18 51
5. Ренн 27 14 5 8 45:29 +16 47
6. Лилль 27 13 7 7 49:36 +13 46
7. Ницца 27 11 10 6 36:24 +12 43
8. Реймс 27 10 13 4 35:26 +9 43
9. Лорьян 27 12 7 8 40:36 +4 43
10. Лион 27 11 7 9 42:31 +11 40
11. Тулуза 27 10 5 12 43:46 -3 35
12. Клермон 27 9 7 11 26:38 -12 34
13. Монпелье 27 10 3 14 42:46 -4 33
14. Нант 27 6 11 10 29:36 -7 29
15. Страсбур 27 4 11 12 32:46 -14 23
16. Брест 27 5 8 14 28:44 -16 23
17. Осер 27 5 8 14 23:49 -26 23
18. Аяччо 27 6 3 18 20:48 -28 21
19. Труа 27 4 8 15 36:59 -23 20
20. Анжер 27 2 4 21 21:60 -39 10
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