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Лион - Монако

21.05.2023, Воскресенье, 00:00 мск Франция. Лига 1, 36 тур Лион - Монако
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Франция. Лига 1 (2022/2023)
7 тур
11 сентября, воскресенье 21:45 Монако 2:1 Лион
Франция. Лига 1 (2021/2022)
23 тур
5 февраля, суббота 23:00 Монако 2:0 Лион
10 тур
16 октября, суббота 22:00 Лион 2:0 Монако
Франция. Лига 1 (2020/2021)
35 тур
2 мая, воскресенье 22:00 Монако 2:3 Лион
8 тур
25 октября, воскресенье 23:00 Лион 4:1 Монако
Франция. Кубок (2020/2021)
1/4 финала
21 апреля, среда 22:10 Лион 0:2 Монако
Франция. Лига 1 (2019/2020)
1 тур
9 августа, пятница 21:45 Монако 0:3 Лион
Франция. Лига 1 (2018/2019)
26 тур
24 февраля, воскресенье 23:00 Монако 2:0 Лион
18 тур
16 декабря, воскресенье 23:00 Лион 3:0 Монако
Франция. Лига 1 (2017/2018)
24 тур
4 февраля, воскресенье 23:00 Монако 3:2 Лион
9 тур
13 октября, пятница 21:45 Лион 3:2 Монако
Франция. Кубок (2017/2018)
1/16 финала
24 января, среда 23:05 Монако 2:3 Лион
Франция. Лига 1 (2016/2017)
34 тур
23 апреля, воскресенье 22:15 Лион 1:2 Монако
18 тур
18 декабря, воскресенье 22:45 Монако 1:3 Лион
Франция. Лига 1 (2015/2016)
37 тур
7 мая, суббота 22:00 Лион 6:1 Монако
10 тур
16 октября, пятница 21:30 Монако 1:1 Лион
Франция. Лига 1 (2014/2015)
23 тур
1 февраля, воскресенье 23:00 Монако 0:0 Лион
5 тур
12 сентября, пятница 22:30 Лион 2:1 Монако
Франция. Кубок Лиги (2014/2015)
1/8 финала
17 декабря, среда 23:00 Лион 1:1
(4:5)п		 Монако
Франция. Лига 1 (2013/2014)
29 тур
16 марта, воскресенье 20:00 Лион 2:3 Монако
11 тур
27 октября, воскресенье 20:00 Монако 2:1 Лион
Франция. Лига 1 (2010/2011)
38 тур
29 мая, воскресенье 23:00 Монако 0:2 Лион
1 тур
7 августа, суббота 23:00 Лион 0:0 Монако
Франция. Лига 1 (2009/2010)
34 тур
12 мая, среда 21:00 Лион 3:0 Монако
18 тур
20 декабря, воскресенье 23:00 Монако 1:1 Лион
Франция. Кубок (2009/2010)
1/16 финала
24 января, воскресенье 22:45 Монако 2:1 Лион
Франция. Лига 1 (2008/2009)
31 тур
12 апреля, воскресенье 23:00 Лион 2:2 Монако
13 тур
8 ноября, суббота 21:00 Монако 0:1 Лион
Франция. Лига 1 (2007/2008)
29 тур
15 марта, суббота 18:00 Монако 0:3 Лион
11 тур
20 октября, суббота 18:15 Лион 3:1 Монако
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСЖ 27 21 3 3 68:26 +42 66
2. Марсель 27 17 5 5 51:27 +24 56
3. Ланс 27 15 9 3 44:21 +23 54
4. Монако 27 15 6 6 55:37 +18 51
5. Ренн 27 14 5 8 45:29 +16 47
6. Лилль 27 13 7 7 49:36 +13 46
7. Ницца 27 11 10 6 36:24 +12 43
8. Реймс 27 10 13 4 35:26 +9 43
9. Лорьян 27 12 7 8 40:36 +4 43
10. Лион 27 11 7 9 42:31 +11 40
11. Тулуза 27 10 5 12 43:46 -3 35
12. Клермон 27 9 7 11 26:38 -12 34
13. Монпелье 27 10 3 14 42:46 -4 33
14. Нант 27 6 11 10 29:36 -7 29
15. Страсбур 27 4 11 12 32:46 -14 23
16. Брест 27 5 8 14 28:44 -16 23
17. Осер 27 5 8 14 23:49 -26 23
18. Аяччо 27 6 3 18 20:48 -28 21
19. Труа 27 4 8 15 36:59 -23 20
20. Анжер 27 2 4 21 21:60 -39 10
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