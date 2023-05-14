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Монако - Лилль

14.05.2023, Воскресенье, 00:00 мск Франция. Лига 1, 35 тур Монако - Лилль
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Франция. Лига 1 (2022/2023)
12 тур
23 октября, воскресенье 21:45 Лилль 4:3 Монако
Франция. Лига 1 (2021/2022)
36 тур
6 мая, пятница 22:00 Лилль 1:2 Монако
14 тур
19 ноября, пятница 23:00 Монако 2:2 Лилль
Франция. Лига 1 (2020/2021)
29 тур
14 марта, воскресенье 19:05 Монако 0:0 Лилль
13 тур
6 декабря, воскресенье 15:00 Лилль 2:1 Монако
Франция. Лига 1 (2019/2020)
19 тур
21 декабря, суббота 22:45 Монако 5:1 Лилль
Франция. Кубок лиги (2019/2020)
1/8 финала
17 декабря, вторник 23:05 Монако 0:3 Лилль
Франция. Лига 1 (2018/2019)
29 тур
15 марта, пятница 22:45 Лилль 0:1 Монако
2 тур
18 августа, суббота 21:00 Монако 0:0 Лилль
Франция. Лига 1 (2017/2018)
30 тур
16 марта, пятница 22:45 Монако 2:1 Лилль
7 тур
22 сентября, пятница 21:45 Лилль 0:4 Монако
Франция. Лига 1 (2016/2017)
37 тур
14 мая, воскресенье 22:00 Монако 4:0 Лилль
4 тур
10 сентября, суббота 21:00 Лилль 1:4 Монако
Франция. Кубок (2016/2017)
1/4 финала
4 апреля, вторник 22:00 Монако 2:1 Лилль
Франция. Лига 1 (2015/2016)
33 тур
10 апреля, воскресенье 15:00 Лилль 4:1 Монако
2 тур
14 августа, пятница 21:30 Монако 0:0 Лилль
Франция. Лига 1 (2014/2015)
22 тур
24 января, суббота 19:00 Лилль 0:1 Монако
4 тур
30 августа, суббота 19:00 Монако 1:1 Лилль
Франция. Лига 1 (2013/2014)
30 тур
23 марта, воскресенье 23:59 Монако 1:1 Лилль
12 тур
3 ноября, воскресенье 23:59 Лилль 2:0 Монако
Франция. Лига 1 (2010/2011)
30 тур
9 апреля, суббота 21:00 Монако 1:0 Лилль
14 тур
21 ноября, воскресенье 19:00 Лилль 2:1 Монако
Франция. Лига 1 (2009/2010)
33 тур
18 апреля, воскресенье 19:00 Лилль 4:0 Монако
17 тур
13 декабря, воскресенье 19:00 Монако 0:4 Лилль
Франция. Лига 1 (2008/2009)
25 тур
22 февраля, воскресенье 23:00 Лилль 2:1 Монако
7 тур
28 сентября, воскресенье 19:00 Монако 0:2 Лилль
Франция. Лига 1 (2007/2008)
24 тур
9 февраля, суббота 22:00 Монако 0:0 Лилль
6 тур
29 августа, среда 22:30 Лилль 0:1 Монако
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСЖ 27 21 3 3 68:26 +42 66
2. Марсель 27 17 5 5 51:27 +24 56
3. Ланс 27 15 9 3 44:21 +23 54
4. Монако 27 15 6 6 55:37 +18 51
5. Ренн 27 14 5 8 45:29 +16 47
6. Лилль 27 13 7 7 49:36 +13 46
7. Ницца 27 11 10 6 36:24 +12 43
8. Реймс 27 10 13 4 35:26 +9 43
9. Лорьян 27 12 7 8 40:36 +4 43
10. Лион 27 11 7 9 42:31 +11 40
11. Тулуза 27 10 5 12 43:46 -3 35
12. Клермон 27 9 7 11 26:38 -12 34
13. Монпелье 27 10 3 14 42:46 -4 33
14. Нант 27 6 11 10 29:36 -7 29
15. Страсбур 27 4 11 12 32:46 -14 23
16. Брест 27 5 8 14 28:44 -16 23
17. Осер 27 5 8 14 23:49 -26 23
18. Аяччо 27 6 3 18 20:48 -28 21
19. Труа 27 4 8 15 36:59 -23 20
20. Анжер 27 2 4 21 21:60 -39 10
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