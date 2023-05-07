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Ницца - Ренн

07.05.2023, Воскресенье, 00:00 мск Франция. Лига 1, 34 тур Ницца - Ренн
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Франция. Лига 1 (2022/2023)
17 тур
2 января, понедельник 23:00 Ренн 2:1 Ницца
Франция. Лига 1 (2021/2022)
30 тур
2 апреля, суббота 18:00 Ницца 1:1 Ренн
18 тур
12 декабря, воскресенье 17:00 Ренн 1:2 Ницца
Франция. Лига 1 (2020/2021)
27 тур
26 февраля, пятница 23:00 Ренн 1:2 Ницца
14 тур
13 декабря, воскресенье 15:00 Ницца 0:1 Ренн
Франция. Лига 1 (2019/2020)
21 тур
24 января, пятница 22:45 Ницца 1:1 Ренн
4 тур
1 сентября, воскресенье 16:00 Ренн 1:2 Ницца
Франция. Лига 1 (2018/2019)
32 тур
14 апреля, воскресенье 16:00 Ренн 0:0 Ницца
5 тур
14 сентября, пятница 20:00 Ницца 2:1 Ренн
Франция. Лига 1 (2017/2018)
32 тур
8 апреля, воскресенье 16:00 Ницца 1:1 Ренн
6 тур
17 сентября, воскресенье 18:00 Ренн 0:1 Ницца
Франция. Лига 1 (2016/2017)
25 тур
12 февраля, воскресенье 17:00 Ренн 2:2 Ницца
1 тур
14 августа, воскресенье 18:00 Ницца 1:0 Ренн
Франция. Лига 1 (2015/2016)
33 тур
10 апреля, воскресенье 18:00 Ницца 3:0 Ренн
10 тур
18 октября, воскресенье 22:00 Ренн 1:4 Ницца
Франция. Кубок (2015/2016)
1/32 финала
4 января, понедельник 22:45 Ницца 2:2
(6:7)п		 Ренн
Франция. Лига 1 (2014/2015)
34 тур
25 апреля, суббота 21:00 Ренн 2:1 Ницца
16 тур
3 декабря, среда 21:00 Ницца 1:2 Ренн
Франция. Лига 1 (2013/2014)
20 тур
11 января, суббота 23:00 Ренн 0:0 Ницца
2 тур
17 августа, суббота 22:00 Ницца 2:1 Ренн
Франция. Лига 1 (2012/2013)
35 тур
5 мая, воскресенье 16:00 Ренн 0:3 Ницца
17 тур
11 декабря, вторник 22:00 Ницца 1:0 Ренн
Франция. Лига 1 (2011/2012)
32 тур
16 апреля, понедельник 23:00 Ренн 3:1 Ницца
16 тур
3 декабря, суббота 23:59 Ницца 2:0 Ренн
Франция. Кубок (2011/2012)
1/16 финала
21 января, суббота 23:45 Ницца 0:0
(4:5)п		 Ренн
Франция. Лига 1 (2010/2011)
23 тур
13 февраля, воскресенье 19:00 Ренн 2:0 Ницца
7 тур
25 сентября, суббота 21:00 Ницца 1:2 Ренн
Франция. Лига 1 (2009/2010)
37 тур
8 мая, суббота 23:00 Ренн 2:2 Ницца
2 тур
16 августа, воскресенье 19:00 Ницца 1:1 Ренн
Франция. Лига 1 (2008/2009)
25 тур
21 февраля, суббота 23:00 Ницца 0:1 Ренн
7 тур
27 сентября, суббота 21:00 Ренн 1:0 Ницца
Франция. Лига 1 (2007/2008)
22 тур
23 января, среда 22:30 Ренн 1:1 Ницца
4 тур
19 августа, воскресенье 21:00 Ницца 1:1 Ренн
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСЖ 27 21 3 3 68:26 +42 66
2. Марсель 27 17 5 5 51:27 +24 56
3. Ланс 27 15 9 3 44:21 +23 54
4. Монако 27 15 6 6 55:37 +18 51
5. Ренн 27 14 5 8 45:29 +16 47
6. Лилль 27 13 7 7 49:36 +13 46
7. Ницца 27 11 10 6 36:24 +12 43
8. Реймс 27 10 13 4 35:26 +9 43
9. Лорьян 27 12 7 8 40:36 +4 43
10. Лион 27 11 7 9 42:31 +11 40
11. Тулуза 27 10 5 12 43:46 -3 35
12. Клермон 27 9 7 11 26:38 -12 34
13. Монпелье 27 10 3 14 42:46 -4 33
14. Нант 27 6 11 10 29:36 -7 29
15. Страсбур 27 4 11 12 32:46 -14 23
16. Брест 27 5 8 14 28:44 -16 23
17. Осер 27 5 8 14 23:49 -26 23
18. Аяччо 27 6 3 18 20:48 -28 21
19. Труа 27 4 8 15 36:59 -23 20
20. Анжер 27 2 4 21 21:60 -39 10
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