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Ланс - Монако

23.04.2023, Воскресенье, 00:00 мск Франция. Лига 1, 32 тур Ланс - Монако
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Франция. Лига 1 (2022/2023)
3 тур
20 августа, суббота 18:00 Монако 1:4 Ланс
Франция. Лига 1 (2021/2022)
38 тур
21 мая, суббота 22:00 Ланс 2:2 Монако
3 тур
21 августа, суббота 18:00 Монако 0:2 Ланс
Франция. Кубок (2021/2022)
1/8 финала
30 января, воскресенье 23:00 Ланс 2:4 Монако
Франция. Лига 1 (2020/2021)
38 тур
23 мая, воскресенье 22:00 Ланс 0:0 Монако
15 тур
16 декабря, среда 23:00 Монако 0:3 Ланс
Франция. Лига 1 (2014/2015)
34 тур
26 апреля, воскресенье 18:00 Ланс 0:3 Монако
16 тур
2 декабря, вторник 23:00 Монако 2:0 Ланс
Франция. Кубок (2013/2014)
1/4 финала
26 марта, среда 23:55 Монако 6:0 Ланс
Франция. Лига 1 (2010/2011)
36 тур
15 мая, воскресенье 19:00 Монако 1:1 Ланс
3 тур
21 августа, суббота 21:00 Ланс 2:2 Монако
Франция. Кубок лиги (2010/2011)
1/16 финала
22 сентября, среда 20:00 Монако 1:0 Ланс
Франция. Кубок (2009/2010)
1/2 финала
13 апреля, вторник 22:30 Монако 1:0 Ланс
Франция. Лига 1 (2009/2010)
25 тур
20 февраля, суббота 21:00 Ланс 3:0 Монако
9 тур
18 октября, воскресенье 19:00 Монако 2:0 Ланс
Франция. Лига 1 (2007/2008)
36 тур
3 мая, суббота 00:00 Ланс 0:0 Монако
18 тур
15 декабря, суббота 00:00 Монако 2:0 Ланс
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСЖ 27 21 3 3 68:26 +42 66
2. Марсель 27 17 5 5 51:27 +24 56
3. Ланс 27 15 9 3 44:21 +23 54
4. Монако 27 15 6 6 55:37 +18 51
5. Ренн 27 14 5 8 45:29 +16 47
6. Лилль 27 13 7 7 49:36 +13 46
7. Ницца 27 11 10 6 36:24 +12 43
8. Реймс 27 10 13 4 35:26 +9 43
9. Лорьян 27 12 7 8 40:36 +4 43
10. Лион 27 11 7 9 42:31 +11 40
11. Тулуза 27 10 5 12 43:46 -3 35
12. Клермон 27 9 7 11 26:38 -12 34
13. Монпелье 27 10 3 14 42:46 -4 33
14. Нант 27 6 11 10 29:36 -7 29
15. Страсбур 27 4 11 12 32:46 -14 23
16. Брест 27 5 8 14 28:44 -16 23
17. Осер 27 5 8 14 23:49 -26 23
18. Аяччо 27 6 3 18 20:48 -28 21
19. Труа 27 4 8 15 36:59 -23 20
20. Анжер 27 2 4 21 21:60 -39 10
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