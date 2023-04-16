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Лилль - Монпелье

16.04.2023, Воскресенье, 00:00 мск Франция. Лига 1, 31 тур Лилль - Монпелье
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Франция. Лига 1 (2022/2023)
6 тур
4 сентября, воскресенье 14:00 Монпелье 1:3 Лилль
Франция. Лига 1 (2021/2022)
24 тур
12 февраля, суббота 19:00 Монпелье 0:1 Лилль
4 тур
29 августа, воскресенье 18:00 Лилль 2:1 Монпелье
Франция. Лига 1 (2020/2021)
33 тур
16 апреля, пятница 22:00 Лилль 1:1 Монпелье
17 тур
23 декабря, среда 23:00 Монпелье 2:3 Лилль
Франция. Лига 1 (2019/2020)
18 тур
13 декабря, пятница 22:45 Лилль 2:1 Монпелье
Франция. Лига 1 (2018/2019)
25 тур
17 февраля, воскресенье 17:00 Лилль 0:0 Монпелье
16 тур
4 декабря, вторник 23:00 Монпелье 0:1 Лилль
Франция. Лига 1 (2017/2018)
29 тур
10 марта, суббота 22:00 Лилль 1:1 Монпелье
14 тур
25 ноября, суббота 22:00 Монпелье 3:0 Лилль
Франция. Лига 1 (2016/2017)
35 тур
29 апреля, суббота 21:00 Монпелье 0:3 Лилль
17 тур
10 декабря, суббота 22:00 Лилль 2:1 Монпелье
Франция. Лига 1 (2015/2016)
28 тур
27 февраля, суббота 19:00 Монпелье 3:0 Лилль
9 тур
2 октября, пятница 21:30 Лилль 2:0 Монпелье
Франция. Лига 1 (2014/2015)
24 тур
7 февраля, суббота 22:00 Монпелье 1:2 Лилль
6 тур
21 сентября, воскресенье 16:00 Лилль 0:0 Монпелье
Франция. Лига 1 (2013/2014)
28 тур
9 марта, воскресенье 17:00 Лилль 2:0 Монпелье
10 тур
19 октября, суббота 22:00 Монпелье 0:1 Лилль
Франция. Лига 1 (2012/2013)
37 тур
18 мая, суббота 23:00 Монпелье 0:0 Лилль
19 тур
22 декабря, суббота 20:00 Лилль 4:1 Монпелье
Франция. Лига 1 (2011/2012)
37 тур
13 мая, воскресенье 23:00 Монпелье 1:0 Лилль
2 тур
14 августа, воскресенье 23:00 Лилль 0:1 Монпелье
Франция. Лига 1 (2010/2011)
24 тур
20 февраля, воскресенье 19:00 Монпелье 1:0 Лилль
8 тур
3 октября, воскресенье 19:00 Лилль 3:1 Монпелье
Франция. Кубок лиги (2010/2011)
1/4 финала
10 ноября, среда 20:45 Монпелье 2:1 Лилль
Франция. Лига 1 (2009/2010)
30 тур
28 марта, воскресенье 23:00 Лилль 4:1 Монпелье
14 тур
22 ноября, воскресенье 23:00 Монпелье 2:0 Лилль
Кубок Французской Лиги (2008/2009)
1/16 финала
24 сентября, среда 21:00 Монпелье 2:2
(4:2)п		 Лилль
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСЖ 27 21 3 3 68:26 +42 66
2. Марсель 27 17 5 5 51:27 +24 56
3. Ланс 27 15 9 3 44:21 +23 54
4. Монако 27 15 6 6 55:37 +18 51
5. Ренн 27 14 5 8 45:29 +16 47
6. Лилль 27 13 7 7 49:36 +13 46
7. Ницца 27 11 10 6 36:24 +12 43
8. Реймс 27 10 13 4 35:26 +9 43
9. Лорьян 27 12 7 8 40:36 +4 43
10. Лион 27 11 7 9 42:31 +11 40
11. Тулуза 27 10 5 12 43:46 -3 35
12. Клермон 27 9 7 11 26:38 -12 34
13. Монпелье 27 10 3 14 42:46 -4 33
14. Нант 27 6 11 10 29:36 -7 29
15. Страсбур 27 4 11 12 32:46 -14 23
16. Брест 27 5 8 14 28:44 -16 23
17. Осер 27 5 8 14 23:49 -26 23
18. Аяччо 27 6 3 18 20:48 -28 21
19. Труа 27 4 8 15 36:59 -23 20
20. Анжер 27 2 4 21 21:60 -39 10
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