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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лилль - Монпелье
Лилль - Монпелье: обзор матча 16 апреля 2023
Лилль
16.04.2023, воскресенье, 14:00
Франция. Лига 1, 31 тур
2 : 1
Завершен
Монпелье
70'
Д. Дэвид
72'
Р. Кабелла
24'
И. Силла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лилль - Монпелье
90'
+3
Желтая карточка
К. Куяте
Замена
Л. Йоро
️️️️
Р. Кабелла
90'
88'
Замена
Х. Фаяд
️️️️
Т. Саванье
Замена
Ж. Мартен
️️️️
А. Гомес
86'
80'
Замена
Л. Леруа
️️️️
Ж. Шотар
80'
Замена
В. Жермен
️️️️
А. Норден
ГОЛ! 2:1!
Р. Кабелла
72'
ГОЛ! 1:1!
Д. Дэвид
Пас отдал
Р. Кабелла
70'
67'
Замена
С. Мавидиди
️️️️
Э. Ваи
66'
Замена
Ф. Мауасса
️️️️
В. Хазри
51'
Желтая карточка
К. Жульен
Замена
Б. Диаките
️️️️
Т. Веа
46'
Замена
Э. Жегрова
️️️️
Ж. Бамба
46'
Замена
Исмаили
️️️️
Г. Гудмундссон
46'
43'
Желтая карточка
Э. Ваи
Желтая карточка
Александро
35'
24'
ГОЛ! 0:1!
И. Силла
Пас отдал
Э. Ваи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
30
Люка Шевалье
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
4
Александро
ЦЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
21
Бенжамин Андре
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
7
Анхель Гомес
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
22
Тимоти Веа
ЦФ
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Монпелье
23
Бенжамин Леком
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
4
Кики Куяте
ЦЗ
77
Фалайе Сако
ПЗ
70
Арно Норден
ЛВ
13
Жорис Шотар
ОП
4
Джордан Ферри
ЦП
10
Тежи Саванье
ЦП
11
Элье Ваи
ЦФ
10
Вахби Хазри
ЦФ
Лилль
30
Том Негрель
ВР
56
Бенуа Костиль
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
15
Лени Йоро
ЦЗ
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
7
Ален Вирджиниус
ЛВ
8
Жонас Мартен
ЦП
11
Эдон Жегрова
ПВ
18
Мохамед Байо
ЦФ
Монпелье
16
Димитри Берто
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
90
Энцо Чато
ЦЗ
27
Лео Леруа
ЦП
8
Халил Фаяд
ЦП
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
98
Валере Жермен
ЦФ
3-3-2-2
30
Шевалье
3
Гудмундссон
4
Александро
6
Фонте
21
Андре
20
Гомеш
7
Гомес
19
Бамба
5
Кабелла
15
Дэвид
22
Веа
4-1-2-1-2
23
Леком
77
Сако
6
Жульен
4
Куяте
4
Силла
13
Шотар
4
Ферри
10
Саванье
70
Норден
10
Хазри
11
Ваи
3
Гудмундссон
31
Исмаили
31
Исмаили
3
Гудмундссон
5
Кабелла
15
Йоро
15
Йоро
5
Кабелла
22
Веа
18
Диаките
18
Диаките
22
Веа
7
Гомес
8
Мартен
8
Мартен
7
Гомес
19
Бамба
11
Жегрова
11
Жегрова
19
Бамба
10
Хазри
27
Мауасса
27
Мауасса
10
Хазри
13
Шотар
27
Леруа
27
Леруа
13
Шотар
10
Саванье
8
Фаяд
8
Фаяд
10
Саванье
11
Ваи
45
Мавидиди
45
Мавидиди
11
Ваи
70
Норден
98
Жермен
98
Жермен
70
Норден
Остались в запасе
Лилль
Монпелье
30
Том Негрель
ВР
56
Бенуа Костиль
ВР
7
Ален Вирджиниус
ЛВ
18
Мохамед Байо
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
16
Димитри Берто
ВР
3
Педру Мендеш
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
90
Энцо Чато
ЦЗ
Остались в запасе
30
Том Негрель
ВР
56
Бенуа Костиль
ВР
7
Ален Вирджиниус
ЛВ
18
Мохамед Байо
ЦФ
Остались в запасе
16
Димитри Берто
ВР
3
Педру Мендеш
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
90
Энцо Чато
ЦЗ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Лилль - Монпелье
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Лилль
Франция. Лига 1, 12 тур
Ле-Ман
- : -
28.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 1
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Монпелье
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Информация о матче
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