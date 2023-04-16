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Монако - Лорьян

16.04.2023, Воскресенье, 00:00 мск Франция. Лига 1, 31 тур Монако - Лорьян
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Франция. Лига 1 (2022/2023)
18 тур
11 января, среда 23:00 Лорьян 2:2 Монако
Франция. Лига 1 (2021/2022)
24 тур
13 февраля, воскресенье 15:00 Монако 0:0 Лорьян
2 тур
13 августа, пятница 22:00 Лорьян 1:0 Монако
Франция. Лига 1 (2020/2021)
25 тур
14 февраля, воскресенье 15:00 Монако 2:2 Лорьян
18 тур
6 января, среда 21:00 Лорьян 2:5 Монако
Франция. Кубок лиги (2018/2019)
1/8 финала
19 декабря, среда 23:05 Монако 1:0 Лорьян
Франция. Лига 1 (2016/2017)
21 тур
22 января, воскресенье 17:00 Монако 4:0 Лорьян
13 тур
18 ноября, пятница 21:00 Лорьян 0:3 Монако
Франция. Лига 1 (2015/2016)
21 тур
17 января, воскресенье 16:00 Лорьян 0:2 Монако
6 тур
20 сентября, воскресенье 18:00 Монако 2:3 Лорьян
Франция. Лига 1 (2014/2015)
38 тур
23 мая, суббота 22:00 Лорьян 0:1 Монако
1 тур
10 августа, воскресенье 23:00 Монако 1:2 Лорьян
Франция. Лига 1 (2013/2014)
23 тур
1 февраля, суббота 19:30 Лорьян 2:2 Монако
5 тур
15 сентября, воскресенье 16:00 Монако 1:0 Лорьян
Франция. Лига 1 (2010/2011)
23 тур
12 февраля, суббота 21:00 Монако 3:1 Лорьян
7 тур
25 сентября, суббота 21:00 Лорьян 2:1 Монако
Франция. Кубок лиги (2010/2011)
1/8 финала
26 октября, вторник 22:00 Монако 0:0 Лорьян
Франция. Лига 1 (2009/2010)
36 тур
5 мая, среда 21:00 Лорьян 2:2 Монако
3 тур
22 августа, суббота 21:00 Монако 2:0 Лорьян
Франция. Лига 1 (2008/2009)
23 тур
7 февраля, суббота 21:00 Лорьян 1:1 Монако
5 тур
13 сентября, суббота 21:00 Монако 2:0 Лорьян
Франция. Лига 1 (2007/2008)
20 тур
12 января, суббота 22:00 Монако 1:0 Лорьян
2 тур
11 августа, суббота 22:00 Лорьян 2:1 Монако
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСЖ 27 21 3 3 68:26 +42 66
2. Марсель 27 17 5 5 51:27 +24 56
3. Ланс 27 15 9 3 44:21 +23 54
4. Монако 27 15 6 6 55:37 +18 51
5. Ренн 27 14 5 8 45:29 +16 47
6. Лилль 27 13 7 7 49:36 +13 46
7. Ницца 27 11 10 6 36:24 +12 43
8. Реймс 27 10 13 4 35:26 +9 43
9. Лорьян 27 12 7 8 40:36 +4 43
10. Лион 27 11 7 9 42:31 +11 40
11. Тулуза 27 10 5 12 43:46 -3 35
12. Клермон 27 9 7 11 26:38 -12 34
13. Монпелье 27 10 3 14 42:46 -4 33
14. Нант 27 6 11 10 29:36 -7 29
15. Страсбур 27 4 11 12 32:46 -14 23
16. Брест 27 5 8 14 28:44 -16 23
17. Осер 27 5 8 14 23:49 -26 23
18. Аяччо 27 6 3 18 20:48 -28 21
19. Труа 27 4 8 15 36:59 -23 20
20. Анжер 27 2 4 21 21:60 -39 10
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