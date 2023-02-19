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Материалы

Брест - Монако

19.02.2023, Воскресенье, 17:00 мск Брест, стадион Франсис-Ле Бле Франция. Лига 1, 24 тур Брест - Монако
Франция. Лига 1 (2022/2023)
17 тур
1 января, воскресенье 17:00 Монако 1:0 Брест
Франция. Лига 1 (2021/2022)
37 тур
14 мая, суббота 22:00 Монако 4:2 Брест
12 тур
31 октября, воскресенье 19:00 Брест 2:0 Монако
Франция. Лига 1 (2020/2021)
27 тур
28 февраля, воскресенье 15:00 Монако 2:0 Брест
6 тур
4 октября, воскресенье 16:00 Брест 1:0 Монако
Франция. Лига 1 (2019/2020)
8 тур
28 сентября, суббота 21:00 Монако 4:1 Брест
Франция. Лига 1 (2010/2011)
24 тур
19 февраля, суббота 21:00 Брест 2:0 Монако
8 тур
2 октября, суббота 21:00 Монако 0:1 Брест
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСЖ 27 21 3 3 68:26 +42 66
2. Марсель 27 17 5 5 51:27 +24 56
3. Ланс 27 15 9 3 44:21 +23 54
4. Монако 27 15 6 6 55:37 +18 51
5. Ренн 27 14 5 8 45:29 +16 47
6. Лилль 27 13 7 7 49:36 +13 46
7. Ницца 27 11 10 6 36:24 +12 43
8. Реймс 27 10 13 4 35:26 +9 43
9. Лорьян 27 12 7 8 40:36 +4 43
10. Лион 27 11 7 9 42:31 +11 40
11. Тулуза 27 10 5 12 43:46 -3 35
12. Клермон 27 9 7 11 26:38 -12 34
13. Монпелье 27 10 3 14 42:46 -4 33
14. Нант 27 6 11 10 29:36 -7 29
15. Страсбур 27 4 11 12 32:46 -14 23
16. Брест 27 5 8 14 28:44 -16 23
17. Осер 27 5 8 14 23:49 -26 23
18. Аяччо 27 6 3 18 20:48 -28 21
19. Труа 27 4 8 15 36:59 -23 20
20. Анжер 27 2 4 21 21:60 -39 10
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