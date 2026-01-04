04.01.2026, воскресенье, 19:15
Франция. Лига 1, 17 тур
Франция. Лига 1, 17 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Брест
Брест
4-1-1-2-2
37
Кудер
27
Гиндо
5
Шардонне
3
Кулибали
20
Зогбе
13
Шотар
8
Маньетти
17
Бальде
20
дель Кастильо
9
Лабе Ласкари
19
Ажорк
3-1-3-1-2
16
Леон
29
Сенайя
20
Дьоманде
14
Менса
42
Овусу
27
Си
23
Матондо
5
Дануа
77
Касимир
15
Осман
14
Мара
Мбуп
2
Локо
2
Локо
Мбуп
9
Лабе Ласкари
29
Тусар
29
Тусар
9
Лабе Ласкари
17
Бальде
9
Мбуп
9
Мбуп
17
Бальде
14
Менса
22
Оппегард
22
Оппегард
14
Менса
23
Матондо
28
Кулибали
28
Кулибали
23
Матондо
77
Касимир
10
Диуссе
10
Диуссе
77
Касимир
5
Дануа
36
36
5
Дануа
14
Мара
31
31
14
Мара
Остались в запасе
Брест
Осер
99
Радослав Майецки
ВР
18
Justin Bourgault
ЦЗ
71
Рафаэль Ле Ген
ЦЗ
4
Мишель Диас
ЦЗ
33
Хамиду Макалу
ЦП
21
Ibrahim Yayiya Kante
ЦФ
Главный тренер
Эрик Руа
40
Тео Де Персен
ВР
38
Alvin Petit Dol
ЦЗ
43
Evan Diamalunda
ЦЗ
44
Mamoudou Cissokho
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Остались в запасе
99
Радослав Майецки
ВР
18
Justin Bourgault
ЦЗ
71
Рафаэль Ле Ген
ЦЗ
4
Мишель Диас
ЦЗ
33
Хамиду Макалу
ЦП
21
Ibrahim Yayiya Kante
ЦФ
Остались в запасе
40
Тео Де Персен
ВР
38
Alvin Petit Dol
ЦЗ
43
Evan Diamalunda
ЦЗ
44
Mamoudou Cissokho
ЦФ
Главный тренер
Эрик Руа
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Статистика матча Брест - Осер
3
2
Всего ударов по воротам
11
10
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
7
6
Нарушения
16
9
Офсайды
1
0
Количество передач
451
450
Сейвы
1
2
Точность передач %
81
83
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
7
7
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
1.88
0.74
xGP (предотвращенные голы)
0.94
0.94
Смотреть прямую трансляцию матча «Брест» против «Осера», 17-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 января в 19:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Брест» – «Осер»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
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Источник: «Бомбардир»