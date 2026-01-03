4 января в рамках 17 тура Лиги 1 «Брест» на своем поле сыграет с «Осером». Команды находятся в нижней половине таблицы, но решают разные задачи: хозяева стремятся закрепиться в середине чемпионата, тогда как гости продолжают борьбу за выживание. Турнирная ситуация и текущая форма соперников делают этот матч принципиальным с точки зрения набора очков.

«Брест»

«Брест» после 16 туров набрал 19 очков и занимает 11 место. Команда демонстрирует стабильность в атаке, забивая в четырех матчах чемпионата подряд. В последних пяти играх «Брест» отметился 8 голами, что в среднем составляет 1.60 за матч. При этом оборона не всегда надежна: 7 пропущенных мячей за тот же отрезок и серия с пропущенными голами в большинстве встреч. Однако дома коллектив действует увереннее и регулярно набирает очки, что подтверждается статистикой последних домашних матчей.

«Осер»

«Осер» располагается на 16 позиции с 12 очками и находится вблизи зоны вылета. Команда также отличается стабильностью в атаке, забивая в трех последних матчах Лиги 1, а всего в последних пяти играх на ее счету 8 голов. Основной проблемой остается оборона: «Осер» пропускает в четырех матчах подряд и в среднем получает 1.60 гола за игру. На выезде ситуация усугубляется – команда не может победить в восьми гостевых матчах подряд.

Факты о командах

«Брест»

Забивает в 5 последних матчах

Забивает в среднем 1.60 гола за последние 5 игр

Пропускает в среднем 1.40 гола за последние 5 матчей

Не проигрывает «Осеру» в 7 из 9 последних очных встреч

«Осер»

Не выигрывает в 8 последних выездных матчах

Забивает в 4 матчах подряд

Пропускает в 4 последних матчах

Пропускает в среднем 1.60 гола за последние 5 игр

Прогноз на матч «Брест» – «Осер»

Обе команды регулярно забивают, но при этом испытывают трудности в обороне. «Брест» выглядит более сбалансированным и уверенно играет дома, тогда как «Осер» часто теряет очки на выезде. С учетом текущей формы и статистики очных встреч хозяева имеют хорошие шансы как минимум не проиграть, а матч в целом располагает к результативному сценарию.

Рекомендованные ставки