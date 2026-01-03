Введите ваш ник на сайте
«Брест» – «Осер»: прогноз и ставки на матч 4 января 2026 с коэффициентом 2.02

03 января 2026 9:16
Брест - Осер
04 янв. 2026, воскресенье 19:15 | Франция. Лига 1, 17 тур
Перейти в онлайн матча
2.02
Тотал больше 2.5 голов
Сделать ставку

4 января в рамках 17 тура Лиги 1 «Брест» на своем поле сыграет с «Осером». Команды находятся в нижней половине таблицы, но решают разные задачи: хозяева стремятся закрепиться в середине чемпионата, тогда как гости продолжают борьбу за выживание. Турнирная ситуация и текущая форма соперников делают этот матч принципиальным с точки зрения набора очков.

«Брест»

«Брест» после 16 туров набрал 19 очков и занимает 11 место. Команда демонстрирует стабильность в атаке, забивая в четырех матчах чемпионата подряд. В последних пяти играх «Брест» отметился 8 голами, что в среднем составляет 1.60 за матч. При этом оборона не всегда надежна: 7 пропущенных мячей за тот же отрезок и серия с пропущенными голами в большинстве встреч. Однако дома коллектив действует увереннее и регулярно набирает очки, что подтверждается статистикой последних домашних матчей.

«Осер»

«Осер» располагается на 16 позиции с 12 очками и находится вблизи зоны вылета. Команда также отличается стабильностью в атаке, забивая в трех последних матчах Лиги 1, а всего в последних пяти играх на ее счету 8 голов. Основной проблемой остается оборона: «Осер» пропускает в четырех матчах подряд и в среднем получает 1.60 гола за игру. На выезде ситуация усугубляется – команда не может победить в восьми гостевых матчах подряд.

Факты о командах

«Брест»

  • Забивает в 5 последних матчах
  • Забивает в среднем 1.60 гола за последние 5 игр
  • Пропускает в среднем 1.40 гола за последние 5 матчей
  • Не проигрывает «Осеру» в 7 из 9 последних очных встреч

«Осер»

  • Не выигрывает в 8 последних выездных матчах
  • Забивает в 4 матчах подряд
  • Пропускает в 4 последних матчах
  • Пропускает в среднем 1.60 гола за последние 5 игр

Личные встречи
40% (4)
40% (4)
20% (2)
9
Забитых мячей
11
0.9
В среднем за матч
1.1
2:0
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч:  4:0
Самая крупная ничья:  2:2
Франция. Лига 1, 17 тур
Брест
2 : 0
04.01.2026
Осер
Франция. Лига 1, 22 тур
Брест
2 : 2
14.02.2025
Осер
Франция. Лига 1, 6 тур
Осер
3 : 0
27.09.2024
Брест
Франция. Лига 1, 35 тур
Брест
1 : 0
14.05.2023
Осер
Франция. Лига 1, 9 тур
Осер
1 : 1
02.10.2022
Брест
Франция. Кубок, 1/4 финала
Брест
0 : 0
05.03.2015
Осер
Франция. Лига 1, 34 тур
Осер
4 : 0
29.04.2012
Брест
Франция. Лига 1, 18 тур
Брест
1 : 0
17.12.2011
Осер
Франция. Лига 1, 37 тур
Осер
0 : 1
21.05.2011
Брест
Франция. Лига 1, 2 тур
Брест
1 : 1
14.08.2010
Осер
Показать все

Прогноз на матч «Брест» – «Осер»

Обе команды регулярно забивают, но при этом испытывают трудности в обороне. «Брест» выглядит более сбалансированным и уверенно играет дома, тогда как «Осер» часто теряет очки на выезде. С учетом текущей формы и статистики очных встреч хозяева имеют хорошие шансы как минимум не проиграть, а матч в целом располагает к результативному сценарию.

Рекомендованные ставки

  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.02
  • Фора «Брест» (0) – коэффициент 1.80

2.02
Тотал больше 2.5 голов
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Франция. Лига 1 Осер Брест
