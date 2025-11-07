Введите ваш ник на сайте
«Марсель» – «Брест»: прогноз и ставки на матч 8 ноября 2027 с коэффициентом 1.53

07 ноября 2025 12:24
Марсель - Брест
08 нояб. 2025, суббота 19:00 | Франция. Лига 1, 12 тур
Перейти в онлайн матча
1.53
ИТБ1 (1,5)
Сделать ставку

В субботу, 8 ноября, в 12-м туре французской Лиги 1 сыграют «Марсель» и «Брест». Матч пройдет в Марселе, начало – в 19:00 (мск).

«Марсель»

Команда Роберто де Дзерби располагается на 2-й позиции, набрав 22 очка. «Марсель» добыл 7 побед, 1 раз сыграл вничью и потерпел 3 поражения, разница мячей – 25:11.

Последние результаты «Марселя» в Лиге 1:

  • 01.11.25 «Осер» – «Марсель» – 0:1;
  • 29.10.25 «Марсель» – «Анже» – 2:2;
  • 25.10.25 «Ланс» – «Марсель» – 2:1.

«Брест»

«Брест» набрал 10 очков и занимает 13-е место. Подопечные Эрика Руа добыли 2 победы, 4 раза сыграли вничью и потерпели 5 поражений, разница мячей – 14:18.

Предыдущие результаты «Бреста» в Лиге 1:

  • 02.11.25 «Брест» – «Лион» – 0:0;
  • 29.10.25 «Гавр» – «Брест» – 1:0;
  • 25.10.25 «Брест» – «ПСЖ» – 0:3.

Очные встречи

  • 27.04.25 «Марсель» – «Брест» – 4:1;
  • 17.08.24 «Брест» – «Марсель» – 1:5;
  • 18.02.24 «Брест» – «Марсель» – 1:0;
  • 26.08.23 «Марсель» – «Брест» – 2:0;
  • 27.05.23 «Марсель» – «Брест» – 1:2.

Прогноз на матч «Марсель» – «Брест»

«Брест» в последних 5 матчах набрал лишь 3 очка, а в 3 предыдущих турах даже не смог забить. «Марсель» после обидной неудачи в Лиге чемпионов постарается выместить всю злость на «пиратах».

  • Прогноз – ИТБ1 (1,5) с кф. 1.53.
  • Прогноз на точный счет – 3:1 с кф. 11.00.

1.53
ИТБ1 (1,5)
Сделать ставку
Автор: Орлов Максим
Франция. Лига 1 Брест Марсель
