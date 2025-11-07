07 ноября 2025 12:24
Марсель - Брест
08 нояб. 2025, суббота 19:00 | Франция. Лига 1, 12 тур
В субботу, 8 ноября, в 12-м туре французской Лиги 1 сыграют «Марсель» и «Брест». Матч пройдет в Марселе, начало – в 19:00 (мск).
«Марсель»
Команда Роберто де Дзерби располагается на 2-й позиции, набрав 22 очка. «Марсель» добыл 7 побед, 1 раз сыграл вничью и потерпел 3 поражения, разница мячей – 25:11.
Последние результаты «Марселя» в Лиге 1:
- 01.11.25 «Осер» – «Марсель» – 0:1;
- 29.10.25 «Марсель» – «Анже» – 2:2;
- 25.10.25 «Ланс» – «Марсель» – 2:1.
«Брест»
«Брест» набрал 10 очков и занимает 13-е место. Подопечные Эрика Руа добыли 2 победы, 4 раза сыграли вничью и потерпели 5 поражений, разница мячей – 14:18.
Предыдущие результаты «Бреста» в Лиге 1:
- 02.11.25 «Брест» – «Лион» – 0:0;
- 29.10.25 «Гавр» – «Брест» – 1:0;
- 25.10.25 «Брест» – «ПСЖ» – 0:3.
Очные встречи
- 27.04.25 «Марсель» – «Брест» – 4:1;
- 17.08.24 «Брест» – «Марсель» – 1:5;
- 18.02.24 «Брест» – «Марсель» – 1:0;
- 26.08.23 «Марсель» – «Брест» – 2:0;
- 27.05.23 «Марсель» – «Брест» – 1:2.
Прогноз на матч «Марсель» – «Брест»
«Брест» в последних 5 матчах набрал лишь 3 очка, а в 3 предыдущих турах даже не смог забить. «Марсель» после обидной неудачи в Лиге чемпионов постарается выместить всю злость на «пиратах».
- Прогноз – ИТБ1 (1,5) с кф. 1.53.
- Прогноз на точный счет – 3:1 с кф. 11.00.