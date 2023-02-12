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Тулуза - Ренн

12.02.2023, Воскресенье, 15:00 мск Франция. Лига 1, 23 тур Тулуза - Ренн
Франция. Лига 1 (2022/2023)
15 тур
12 ноября, суббота 23:00 Ренн 2:1 Тулуза
Франция. Лига 1 (2019/2020)
27 тур
29 февраля, суббота 22:00 Тулуза 0:2 Ренн
11 тур
27 октября, воскресенье 17:00 Ренн 3:2 Тулуза
Франция. Лига 1 (2018/2019)
35 тур
5 мая, воскресенье 16:00 Тулуза 2:2 Ренн
8 тур
30 сентября, воскресенье 16:00 Ренн 1:1 Тулуза
Франция. Лига 1 (2017/2018)
35 тур
29 апреля, воскресенье 16:00 Ренн 2:1 Тулуза
4 тур
26 августа, суббота 21:00 Тулуза 3:2 Ренн
Франция. Кубок лиги (2017/2018)
1/4 финала
10 января, среда 20:45 Ренн 4:2 Тулуза
Франция. Лига 1 (2016/2017)
30 тур
18 марта, суббота 22:00 Тулуза 0:0 Ренн
14 тур
25 ноября, пятница 22:45 Ренн 1:0 Тулуза
Франция. Лига 1 (2015/2016)
28 тур
27 февраля, суббота 22:00 Тулуза 1:2 Ренн
4 тур
29 августа, суббота 21:00 Ренн 3:1 Тулуза
Франция. Кубок лиги (2015/2016)
1/8 финала
15 декабря, вторник 23:00 Ренн 1:3 Тулуза
Франция. Лига 1 (2014/2015)
25 тур
14 февраля, суббота 22:00 Тулуза 2:1 Ренн
7 тур
23 сентября, вторник 23:00 Ренн 0:3 Тулуза
Франция. Лига 1 (2013/2014)
29 тур
15 марта, суббота 23:00 Ренн 2:3 Тулуза
11 тур
26 октября, суббота 22:00 Тулуза 0:5 Ренн
Франция. Лига 1 (2012/2013)
24 тур
10 февраля, воскресенье 20:00 Ренн 2:0 Тулуза
6 тур
22 сентября, суббота 22:00 Тулуза 2:2 Ренн
Франция. Лига 1 (2011/2012)
28 тур
18 марта, воскресенье 20:00 Ренн 0:1 Тулуза
12 тур
30 октября, воскресенье 20:00 Тулуза 1:0 Ренн
Франция. Лига 1 (2010/2011)
24 тур
20 февраля, воскресенье 23:00 Тулуза 1:2 Ренн
8 тур
3 октября, воскресенье 23:00 Ренн 3:1 Тулуза
Франция. Лига 1 (2009/2010)
29 тур
20 марта, суббота 21:00 Ренн 4:1 Тулуза
13 тур
8 ноября, воскресенье 19:00 Тулуза 3:2 Ренн
Франция. Лига 1 (2008/2009)
22 тур
31 января, суббота 23:00 Ренн 0:0 Тулуза
4 тур
31 августа, воскресенье 19:00 Тулуза 0:0 Ренн
Франция. Лига 1 (2007/2008)
37 тур
10 мая, суббота 22:45 Ренн 2:1 Тулуза
19 тур
23 декабря, воскресенье 20:00 Тулуза 0:0 Ренн
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСЖ 27 21 3 3 68:26 +42 66
2. Марсель 27 17 5 5 51:27 +24 56
3. Ланс 27 15 9 3 44:21 +23 54
4. Монако 27 15 6 6 55:37 +18 51
5. Ренн 27 14 5 8 45:29 +16 47
6. Лилль 27 13 7 7 49:36 +13 46
7. Ницца 27 11 10 6 36:24 +12 43
8. Реймс 27 10 13 4 35:26 +9 43
9. Лорьян 27 12 7 8 40:36 +4 43
10. Лион 27 11 7 9 42:31 +11 40
11. Тулуза 27 10 5 12 43:46 -3 35
12. Клермон 27 9 7 11 26:38 -12 34
13. Монпелье 27 10 3 14 42:46 -4 33
14. Нант 27 6 11 10 29:36 -7 29
15. Страсбур 27 4 11 12 32:46 -14 23
16. Брест 27 5 8 14 28:44 -16 23
17. Осер 27 5 8 14 23:49 -26 23
18. Аяччо 27 6 3 18 20:48 -28 21
19. Труа 27 4 8 15 36:59 -23 20
20. Анжер 27 2 4 21 21:60 -39 10
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