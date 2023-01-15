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Реймс - Ницца

15.01.2023, Воскресенье, 17:00 мск Франция. Лига 1, 19 тур Реймс - Ницца
Франция. Лига 1 (2021/2022)
38 тур
21 мая, суббота 22:00 Реймс 2:3 Ницца
1 тур
8 августа, воскресенье 16:00 Ницца 0:0 Реймс
Франция. Лига 1 (2020/2021)
32 тур
11 апреля, воскресенье 16:00 Ницца 0:0 Реймс
13 тур
6 декабря, воскресенье 19:00 Реймс 0:0 Ницца
Франция. Лига 1 (2019/2020)
23 тур
5 февраля, среда 21:00 Реймс 1:1 Ницца
12 тур
3 ноября, воскресенье 19:00 Ницца 2:0 Реймс
Франция. Лига 1 (2018/2019)
21 тур
19 января, суббота 22:00 Реймс 1:1 Ницца
1 тур
11 августа, суббота 21:00 Ницца 0:1 Реймс
Франция. Лига 1 (2015/2016)
35 тур
22 апреля, пятница 21:30 Ницца 2:0 Реймс
18 тур
12 декабря, суббота 18:00 Реймс 1:1 Ницца
Франция. Лига 1 (2014/2015)
32 тур
12 апреля, воскресенье 18:00 Реймс 0:1 Ницца
14 тур
22 ноября, суббота 22:00 Ницца 0:0 Реймс
Франция. Лига 1 (2013/2014)
35 тур
26 апреля, суббота 22:00 Ницца 1:0 Реймс
17 тур
7 декабря, суббота 23:00 Реймс 1:0 Ницца
Франция. Лига 1 (2012/2013)
26 тур
22 февраля, пятница 23:30 Ницца 2:0 Реймс
8 тур
6 октября, суббота 22:00 Реймс 3:1 Ницца
Франция. Кубок (2010/2011)
1/4 финала
1 марта, вторник 22:30 Реймс 2:3 Ницца
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСЖ 27 21 3 3 68:26 +42 66
2. Марсель 27 17 5 5 51:27 +24 56
3. Ланс 27 15 9 3 44:21 +23 54
4. Монако 27 15 6 6 55:37 +18 51
5. Ренн 27 14 5 8 45:29 +16 47
6. Лилль 27 13 7 7 49:36 +13 46
7. Ницца 27 11 10 6 36:24 +12 43
8. Реймс 27 10 13 4 35:26 +9 43
9. Лорьян 27 12 7 8 40:36 +4 43
10. Лион 27 11 7 9 42:31 +11 40
11. Тулуза 27 10 5 12 43:46 -3 35
12. Клермон 27 9 7 11 26:38 -12 34
13. Монпелье 27 10 3 14 42:46 -4 33
14. Нант 27 6 11 10 29:36 -7 29
15. Страсбур 27 4 11 12 32:46 -14 23
16. Брест 27 5 8 14 28:44 -16 23
17. Осер 27 5 8 14 23:49 -26 23
18. Аяччо 27 6 3 18 20:48 -28 21
19. Труа 27 4 8 15 36:59 -23 20
20. Анжер 27 2 4 21 21:60 -39 10
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