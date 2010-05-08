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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Барселона
Севилья - Барселона: обзор матча 08 мая 2010
Севилья
08.05.2010, суббота, 23:00
Испания. Примера, 37 тур
2 : 3
Завершен
Барселона
69'
Ф. Кануте
71'
Л. Фабиано
5'
Л. Месси
28'
Б. Кркич
62'
Педро
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Барселона
+3
Желтая карточка
В. Вальдес
+2
Замена
Жеффрен
️️️️
Б. Кркич
Желтая карточка
Б. Кркич
Замена
Я. Туре
️️️️
Хави
Желтая карточка
Д. Капель
Желтая карточка
Лоло
ГОЛ! 2:3!
Л. Фабиано
Пас отдал
Д. Зокора
ГОЛ! 1:3!
Ф. Кануте
Пас отдал
Л. Фабиано
Замена
Лоло
️️️️
Адриано
Замена
Э. Абидаль
️️️️
Максвелл
Травма
Адриано
Замена
М. Станкявичус
️️️️
Ренато
ГОЛ! 0:3!
Педро
Вторая желтая
А. Конко
Желтая карточка
Максвелл
Желтая карточка
Педро
Желтая карточка
Д. Зокора
Желтая карточка
Л. Фабиано
ГОЛ! 0:2!
Б. Кркич
Пас отдал
Хави
Замена
С. Скиллачи
️️️️
Ф. Фасио
Травма
Ф. Фасио
Желтая карточка
С. Бускетс
Желтая карточка
А. Конко
11'
ГОЛ! 0:1!
Л. Месси
Пас отдал
Максвелл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
25
Андрес Палоп
(К)
ВР
3
Адриано
ЛЗ
14
Жюльен Эскюде
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
17
Диего Капель
ЛП
11
Ренато
ЦП
16
Дидье Зокора
ЦП
9
Луис Фабиано
ЦФ
11
Фредерик Кануте
ЦФ
Главный тренер
Антонио Альварес
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
5
Карлес Пуйоль
(К)
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ЦП
20
Сейду Кейта
ЦП
6
Хави
ЦП
9
Педро
ПВ
10
Лионель Месси
ПВ
9
Боян Кркич
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Севилья
13
Хави Варас
ВР
5
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
11
Хосе Карлос
ЛП
8
Лоло
ЦП
5
Ромарик
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
22
Эрик Абидаль
ЛЗ
22
Габриэль Милито
ЦЗ
42
Яя Туре
ЦП
9
Жеффрен
ЦП
12
Тьерри Анри
ЛФ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
3-2-3-2
25
Палоп
16
Навас
14
Эскюде
17
Фасио
3
Адриано
25
Конко
17
Капель
16
Зокора
11
Ренато
11
Кануте
9
Фабиано
4-3-2-1
26
Вальдес
10
Алвес
3
Пике
5
Пуйоль
17
Максвелл
5
Бускетс
20
Кейта
6
Хави
10
Месси
9
Педро
9
Кркич
17
Фасио
5
Скиллачи
5
Скиллачи
17
Фасио
11
Ренато
18
Станкявичус
18
Станкявичус
11
Ренато
3
Адриано
8
Лоло
8
Лоло
3
Адриано
17
Максвелл
22
Абидаль
22
Абидаль
17
Максвелл
6
Хави
42
Туре
42
Туре
6
Хави
9
Кркич
9
Жеффрен
9
Жеффрен
9
Кркич
Остались в запасе
Севилья
Барселона
13
Хави Варас
ВР
11
Хосе Карлос
ЛП
5
Ромарик
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Антонио Альварес
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
22
Габриэль Милито
ЦЗ
12
Тьерри Анри
ЛФ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
13
Хави Варас
ВР
11
Хосе Карлос
ЛП
5
Ромарик
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
22
Габриэль Милито
ЦЗ
12
Тьерри Анри
ЛФ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Антонио Альварес
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Севилья - Барселона
5
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
5
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
0 : 0
12.10.2026
Севилья
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:55 (прямая)
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