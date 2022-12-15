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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Рейнджерс - Хиберниан
Рейнджерс - Хиберниан: обзор матча 15 декабря 2022
Рейнджерс
15.12.2022, четверг, 23:00
Шотландия. Премьер-лига, 17 тур
3 : 2
Завершен
Хиберниан
15'
Ф. Сакала
58'
Р. Джек
62'
А. Морелос
8'
Р. Портеус
16'
К. Нисбет
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рейнджерс - Хиберниан
Замена
Р. Матондо
️️️️
А. Морелос
90'
+3
90'
+1
Желтая карточка
Л. Стивенсон
Желтая карточка
С. Дэвис
88'
Замена
Б. Дэвис
️️️️
А. Дивайн
87'
Замена
С. Эрфилд
️️️️
Г. Камара
87'
Замена
С. Райт
️️️️
М. Тилльман
87'
87'
Замена
Л. Стивенсон
️️️️
М. Чабрая
87'
Замена
Э. Хендерсон
️️️️
П. Хэнлон
86'
Замена
Г. МакКирди
️️️️
К. Кадден
80'
Замена
Э. МакГиди
️️️️
К. Нисбет
Замена
С. Дэвис
️️️️
Ф. Сакала
65'
ГОЛ! 3:2!
А. Морелос
Пас отдал
М. Тилльман
62'
60'
Желтая карточка
Р. Портеус
ГОЛ! 2:2!
Р. Джек
Пас отдал
М. Тилльман
58'
38'
Желтая карточка
К. Магеннис
16'
ГОЛ! 1:2!
К. Нисбет
ГОЛ! 1:1!
Ф. Сакала
Пас отдал
Р. Кент
15'
8'
ГОЛ! 0:1!
Р. Портеус
Пас отдал
Д. Ньюэлл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рейнджерс
1
Аллан МакГрегор
ВР
6
Джеймс Сэндс
ЦЗ
21
Адам Дивайн
ПЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
77
Райан Кент
ЛВ
6
Джон Ландстрем
ЦП
18
Глен Камара
ЦП
8
Райан Джек
ЦП
10
Малик Тилльман
АП
10
Фэшн Сакала
ЦФ
9
Альфредо Морелос
ЦФ
Главный тренер
Майкл Бил
Хиберниан
1
Дэвид Маршалл
ВР
5
Марьян Чабрая
ЛЗ
4
Пол Хэнлон
ЦЗ
5
Райан Портеус
ЦЗ
33
Роки Бушири
ЦЗ
32
Джош Кэмпбелл
ОП
11
Джо Ньюэлл
ЦП
16
Кайл Магеннис
ЦП
28
Крис Кадден
ПП
15
Кевин Нисбет
ЦФ
27
Элье Йуан
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Рейнджерс
33
Джон МакЛафлин
ВР
47
Робби Фрейзер
ЛЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
11
Скотт Райт
ЛВ
8
Чарли МакКэн
ОП
10
Стивен Дэвис
ЦП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
11
Алекс Лоури
АП
39
Рабби Матондо
ПВ
Хиберниан
1
Райан Шофилд
ВР
16
Льюис Стивенсон
ЛЗ
11
Деметри Митчелл
ЛЗ
2
Уильям Фиш
ЦЗ
42
Ноан Кенне
ОП
46
Эйден МакГиди
ЦП
20
Эван Хендерсон
АП
13
Гарри МакКирди
ЦФ
9
Элиас-Хофф Мелькерсен
ЦФ
3-3-2-2
1
МакГрегор
21
Дивайн
6
Сэндс
2
Тавернье
6
Ландстрем
18
Камара
8
Джек
77
Кент
10
Тилльман
9
Морелос
10
Сакала
4-1-3-2
1
Маршалл
4
Хэнлон
5
Портеус
33
Бушири
5
Чабрая
32
Кэмпбелл
28
Кадден
16
Магеннис
11
Ньюэлл
27
Йуан
15
Нисбет
21
Дивайн
6
Дэвис
6
Дэвис
21
Дивайн
10
Сакала
10
Дэвис
10
Дэвис
10
Сакала
18
Камара
37
Эрфилд
37
Эрфилд
18
Камара
10
Тилльман
11
Райт
11
Райт
10
Тилльман
9
Морелос
39
Матондо
39
Матондо
9
Морелос
5
Чабрая
16
Стивенсон
16
Стивенсон
5
Чабрая
15
Нисбет
46
МакГиди
46
МакГиди
15
Нисбет
4
Хэнлон
20
Хендерсон
20
Хендерсон
4
Хэнлон
28
Кадден
13
МакКирди
13
МакКирди
28
Кадден
Остались в запасе
Рейнджерс
Хиберниан
33
Джон МакЛафлин
ВР
47
Робби Фрейзер
ЛЗ
8
Чарли МакКэн
ОП
11
Алекс Лоури
АП
Главный тренер
Майкл Бил
1
Райан Шофилд
ВР
11
Деметри Митчелл
ЛЗ
2
Уильям Фиш
ЦЗ
42
Ноан Кенне
ОП
9
Элиас-Хофф Мелькерсен
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Остались в запасе
33
Джон МакЛафлин
ВР
47
Робби Фрейзер
ЛЗ
8
Чарли МакКэн
ОП
11
Алекс Лоури
АП
Остались в запасе
1
Райан Шофилд
ВР
11
Деметри Митчелл
ЛЗ
2
Уильям Фиш
ЦЗ
42
Ноан Кенне
ОП
9
Элиас-Хофф Мелькерсен
ЦФ
Главный тренер
Майкл Бил
Главный тренер
Ли Джонсон
Статистика матча Рейнджерс - Хиберниан
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
2 : 1
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Информация о матче
Стадион:
Айброкс
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