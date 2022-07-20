Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Ботев - АПОЭЛ
Ботев - АПОЭЛ: обзор матча 20 июля 2022
Ботев
20.07.2022, среда, 20:00
Лига конференций, 2 раунд
0 : 0
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
АПОЭЛ
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Ботев - АПОЭЛ
90'
+3
Желтая карточка
В. Белец
Желтая карточка
N. Minkov
85'
Замена
Т. Нади
️️️️
Р. Рабеи
82'
Замена
D. Tonev
️️️️
П. Конате
81'
77'
Замена
Маркиньос
️️️️
Д. Теодору
60'
Замена
М. Илия
️️️️
A. Maglica
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ботев
14
Роберто Пунчец
ЦЗ
26
Samuel Souprayen
ЦЗ
4
Viktor Genev
ЦЗ
22
Па Конате
ЦЗ
17
Nikolay Minkov
ЦП
16
Дилан Мертенс
ЦП
22
Реда Рабеи
ЦП
26
Emmanuel Toku
ЦП
11
Мохамед Браими
ЦФ
13
Хидает Ханкич
ЦФ
99
J. Eto'o
ЦФ
Главный тренер
Станислав Генчев
АПОЭЛ
27
Вид Белец
ВР
29
Иссам Чебаке
ЦЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
6
Христос Вилер
ЦЗ
8
Далсью
ЦП
8
Lucas Souza
ЦП
20
Муртаз Даушвили
ЦП
11
Димитриос Теодору
ПВ
99
Anton Maglica
ЦФ
Главный тренер
Маринос Узунидис
Ботев
1
Georgi Argilashki
ВР
1
Hristiyan Slavkov
ВР
79
Атанас Чернев
ЦЗ
24
Jasper Van Heertum
ЦЗ
44
Biser Bonev
ЦП
6
Точукву Нади
ЦП
23
Dimitar Tonev
ЦП
10
Мартин Секулич
ЦФ
17
Antoine Baroan
ЦФ
АПОЭЛ
75
Apostolos Tsilingiris
ВР
25
Андреас Христодулу
ВР
26
Франко Феррари
ЛЗ
16
Матео Сушич
ЦЗ
7
Георгиос Эфрем
ЦП
77
Дьюмерси Ндонгала
ЦП
10
Маркиньос
ЦФ
70
Мариос Илия
ЦФ
4-4-3
14
Пунчец
4
22
Конате
26
17
22
Рабеи
26
16
Мертенс
99
13
Ханкич
11
Браими
3-3-1-1
27
Белец
29
Чебаке
15
Креспо
6
Вилер
8
Далсью
8
20
Даушвили
11
Теодору
99
22
Рабеи
6
Нади
6
Нади
22
Рабеи
22
Конате
23
23
22
Конате
17
17
11
Теодору
10
Маркиньос
10
Маркиньос
11
Теодору
99
70
Илия
70
Илия
99
Остались в запасе
Ботев
АПОЭЛ
1
Georgi Argilashki
ВР
1
Hristiyan Slavkov
ВР
79
Атанас Чернев
ЦЗ
24
Jasper Van Heertum
ЦЗ
44
Biser Bonev
ЦП
10
Мартин Секулич
ЦФ
Главный тренер
Станислав Генчев
75
Apostolos Tsilingiris
ВР
25
Андреас Христодулу
ВР
26
Франко Феррари
ЛЗ
16
Матео Сушич
ЦЗ
7
Георгиос Эфрем
ЦП
77
Дьюмерси Ндонгала
ЦП
Главный тренер
Маринос Узунидис
Остались в запасе
1
Georgi Argilashki
ВР
1
Hristiyan Slavkov
ВР
79
Атанас Чернев
ЦЗ
24
Jasper Van Heertum
ЦЗ
44
Biser Bonev
ЦП
10
Мартин Секулич
ЦФ
Остались в запасе
75
Apostolos Tsilingiris
ВР
25
Андреас Христодулу
ВР
26
Франко Феррари
ЛЗ
16
Матео Сушич
ЦЗ
7
Георгиос Эфрем
ЦП
77
Дьюмерси Ндонгала
ЦП
Главный тренер
Станислав Генчев
Главный тренер
Маринос Узунидис
Статистика матча Ботев - АПОЭЛ
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ботев
Болгария. Первая лига, 16 тур
Черно Море
- : -
28.11.2026
Ботев
Болгария. Первая лига, 15 тур
Ботев
3 : 3
22.11.2026
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 13 тур
Ботев
1 : 1
06.11.2026
Дунав
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив
2 : 5
30.10.2026
Ботев
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА 1948
4 : 0
23.10.2026
Ботев
Болгария. Первая лига, 11 тур
Ботев
1 : 0
10.10.2026
Славия С
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АПОЭЛ
- : -
28.11.2026
Красава ЕНИ
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
1 : 1
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АПОЭЛ
3 : 1
08.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония Арадипу
1 : 2
01.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АПОЭЛ
4 : 1
25.10.2026
Омония 29-го мая
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Пафос
0 : 0
19.10.2026
АПОЭЛ
Информация о матче
Стадион:
Христо Ботев
Новости команд
Все
Ботев
АПОЭЛ
В Болгарии застрелили владельца футбольного клуба
30 сентября
Вагнер Лав мог не перейти в ЦСКА – Гинер хотел форварда, провалившегося в «Спартаке»
2025.05.17 09:44
1
«Целе» – АПОЭЛ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 февраля 2025
2025.02.13 19:35
Ивелин Попов ответил, на что тратит деньги
2025.01.21 17:26
2
Попов: «После чемпионства со «Спартаком» Каррера начал думать, что он неповторимый»
2025.01.21 13:47
5
В Болгарии застрелили владельца футбольного клуба
30 сентября
Ивелин Попов ответил, на что тратит деньги
2025.01.21 17:26
2
Попов: «После чемпионства со «Спартаком» Каррера начал думать, что он неповторимый»
2025.01.21 13:47
5
Попов: «Станкович может превзойти Карреру в «Спартаке»
2025.01.21 11:42
1
Попов определил место РПЛ среди других лиг Европы
2025.01.21 09:45
1
Вагнер Лав мог не перейти в ЦСКА – Гинер хотел форварда, провалившегося в «Спартаке»
2025.05.17 09:44
1
«Целе» – АПОЭЛ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 февраля 2025
2025.02.13 19:35
Селюк назвал двух игроков, которые перейдут в «Химки»
2025.01.03 11:40
1
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций
2024.12.20 15:37
1
АПОЭЛ – «Астана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 декабря 2024
2024.12.19 21:50
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+