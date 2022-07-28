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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
АПОЭЛ - Ботев
АПОЭЛ - Ботев: обзор матча 28 июля 2022
АПОЭЛ
28.07.2022, четверг, 20:00
Лига конференций, 2 раунд
2 : 0
Первый матч – 0 : 0
Завершен
Ботев
45+1'
И. Чебаке
90+3'
Г. Эфрем
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол АПОЭЛ - Ботев
ГОЛ! 2:0!
Г. Эфрем
90'
+3
90'
+2
Желтая карточка
Р. Пунчец
Замена
Г. Эфрем
️️️️
Д. Теодору
84'
Замена
Х. Вилер
️️️️
Ф. Феррари
84'
Желтая карточка
Д. Теодору
79'
Желтая карточка
И. Чебаке
77'
Замена
Я. Сациас
️️️️
Д. Ндонгала
77'
75'
Желтая карточка
М. Браими
Желтая карточка
М. Даушвили
67'
Замена
A. Maglica
️️️️
М. Илия
63'
46'
Замена
Д. Мертенс
️️️️
Т. Нади
ГОЛ! 1:0!
И. Чебаке
45'
+1
18'
Желтая карточка
Т. Нади
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АПОЭЛ
27
Вид Белец
ВР
26
Франко Феррари
ЛЗ
29
Иссам Чебаке
ЦЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
2
Андреас Каро
ЦЗ
44
Кингсли Сарфо
ЦП
20
Муртаз Даушвили
ЦП
8
Далсью
ЦП
77
Дьюмерси Ндонгала
ЦП
11
Димитриос Теодору
ПВ
70
Мариос Илия
ЦФ
Главный тренер
Маринос Узунидис
Ботев
26
Samuel Souprayen
ЦЗ
4
Viktor Genev
ЦЗ
14
Роберто Пунчец
ЦЗ
22
Па Конате
ЦЗ
17
Nikolay Minkov
ЦП
6
Точукву Нади
ЦП
22
Реда Рабеи
ЦП
26
Emmanuel Toku
ЦП
13
Хидает Ханкич
ЦФ
11
Мохамед Браими
ЦФ
99
J. Eto'o
ЦФ
Главный тренер
Станислав Генчев
АПОЭЛ
75
Apostolos Tsilingiris
ВР
3
Берт Эсселинк
ЦЗ
6
Христос Вилер
ЦЗ
16
Матео Сушич
ЦЗ
7
Георгиос Эфрем
ЦП
8
Lucas Souza
ЦП
18
Яннис Сациас
ЦП
7
Amel Mujanić
ЦП
35
Парис Поликарпу
ЦП
74
Ставрос Георгиу
ЦФ
99
Anton Maglica
ЦФ
10
Маркиньос
ЦФ
Ботев
1
Georgi Argilashki
ВР
1
Hristiyan Slavkov
ВР
24
Jasper Van Heertum
ЦЗ
79
Атанас Чернев
ЦЗ
16
Дилан Мертенс
ЦП
44
Biser Bonev
ЦП
23
Dimitar Tonev
ЦП
10
Мартин Секулич
ЦФ
4-4-1-1
27
Белец
26
Феррари
15
Креспо
2
Каро
29
Чебаке
44
Сарфо
8
Далсью
77
Ндонгала
20
Даушвили
11
Теодору
70
Илия
4-4-3
4
14
Пунчец
22
Конате
26
6
Нади
22
Рабеи
26
17
99
11
Браими
13
Ханкич
26
Феррари
6
Вилер
6
Вилер
26
Феррари
11
Теодору
7
Эфрем
7
Эфрем
11
Теодору
77
Ндонгала
18
Сациас
18
Сациас
77
Ндонгала
70
Илия
99
99
70
Илия
6
Нади
16
Мертенс
16
Мертенс
6
Нади
Остались в запасе
АПОЭЛ
Ботев
75
Apostolos Tsilingiris
ВР
3
Берт Эсселинк
ЦЗ
16
Матео Сушич
ЦЗ
8
Lucas Souza
ЦП
7
Amel Mujanić
ЦП
35
Парис Поликарпу
ЦП
74
Ставрос Георгиу
ЦФ
10
Маркиньос
ЦФ
Главный тренер
Маринос Узунидис
1
Georgi Argilashki
ВР
1
Hristiyan Slavkov
ВР
24
Jasper Van Heertum
ЦЗ
79
Атанас Чернев
ЦЗ
44
Biser Bonev
ЦП
23
Dimitar Tonev
ЦП
10
Мартин Секулич
ЦФ
Главный тренер
Станислав Генчев
Остались в запасе
75
Apostolos Tsilingiris
ВР
3
Берт Эсселинк
ЦЗ
16
Матео Сушич
ЦЗ
8
Lucas Souza
ЦП
7
Amel Mujanić
ЦП
35
Парис Поликарпу
ЦП
74
Ставрос Георгиу
ЦФ
10
Маркиньос
ЦФ
Остались в запасе
1
Georgi Argilashki
ВР
1
Hristiyan Slavkov
ВР
24
Jasper Van Heertum
ЦЗ
79
Атанас Чернев
ЦЗ
44
Biser Bonev
ЦП
23
Dimitar Tonev
ЦП
10
Мартин Секулич
ЦФ
Главный тренер
Маринос Узунидис
Главный тренер
Станислав Генчев
Статистика матча АПОЭЛ - Ботев
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АПОЭЛ
- : -
28.11.2026
Красава ЕНИ
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
1 : 1
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АПОЭЛ
3 : 1
08.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония Арадипу
1 : 2
01.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АПОЭЛ
4 : 1
25.10.2026
Омония 29-го мая
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Пафос
0 : 0
19.10.2026
АПОЭЛ
Ботев
Болгария. Первая лига, 16 тур
Черно Море
- : -
28.11.2026
Ботев
Болгария. Первая лига, 15 тур
Ботев
3 : 3
22.11.2026
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 13 тур
Ботев
1 : 1
06.11.2026
Дунав
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив
2 : 5
30.10.2026
Ботев
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА 1948
4 : 0
23.10.2026
Ботев
Болгария. Первая лига, 11 тур
Ботев
1 : 0
10.10.2026
Славия С
Информация о матче
Стадион:
Нео ГСП Стэдиум
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