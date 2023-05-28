Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Саутгемптон - Ливерпуль
Саутгемптон - Ливерпуль: обзор матча 28 мая 2023
Саутгемптон
28.05.2023, воскресенье, 18:30
Англия. Премьер-лига, 38 тур
4 : 4
Завершен
Ливерпуль
19'
Д. Уорд-Проус
28'
К. Сулемана
48'
К. Сулемана
64'
А. Армстронг
10'
Д. Жота
14'
Р. Фирмино
72'
К. Гакпо
73'
Д. Жота
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Саутгемптон - Ливерпуль
Замена
Д. Баллард
️️️️
К. Сулемана
86'
Замена
В. Ливраменто
️️️️
Т. Уолкотт
77'
73'
ГОЛ! 4:4!
Д. Жота
Пас отдал
М. Салах
72'
ГОЛ! 4:3!
К. Гакпо
Пас отдал
Т. Александер-Арнольд
ГОЛ! 4:2!
А. Армстронг
64'
Замена
С. Армстронг
️️️️
М. Эльюнусси
64'
Замена
А. Армстронг
️️️️
Р. Лавиа
63'
60'
Желтая карточка
Х. Эллиот
57'
Замена
Л. Диас
️️️️
Р. Фирмино
57'
Замена
Д. Хендерсон
️️️️
Фабиньо
57'
Замена
К. Гакпо
️️️️
К. Джонс
57'
Замена
Х. Эллиот
️️️️
К. Цимикас
ГОЛ! 3:2!
К. Сулемана
48'
ГОЛ! 2:2!
К. Сулемана
Пас отдал
Т. Уолкотт
28'
25'
Желтая карточка
К. Цимикас
ГОЛ! 1:2!
Д. Уорд-Проус
Пас отдал
К. Алькарас
19'
14'
ГОЛ! 0:2!
Р. Фирмино
Пас отдал
Фабиньо
10'
ГОЛ! 0:1!
Д. Жота
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
14
Джеймс Бри
ЦЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
13
Лянко
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
45
Ромео Лавиа
ОП
24
Карлос Алькарас
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
Главный тренер
Рубен Селлес
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
20
Джеймс Милнер
ЦП
21
Кертис Джонс
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Саутгемптон
31
Гэвин Базуну
ВР
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
2
Валентино Ливраменто
ПЗ
27
Ками Дойл
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
18
Джо Арибо
ЦП
10
Адам Армстронг
ЦФ
7
Самуэль Амо-Амейав
ЦФ
23
Доминик Баллард
ЦФ
Ливерпуль
13
Адриан
ВР
16
Ибраима Конате
ЦЗ
46
Рис Уильямс
ЦЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
14
Луис Диас
ЛВ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
6
Артур
ЦП
14
Фабиу Карвалью
АП
10
Харви Эллиот
АП
4-1-2-3
29
МакКарти
14
Бри
5
Беднарек
13
Лянко
2
Уокер-Питерс
45
Лавиа
24
Алькарас
30
Уорд-Проус
10
Эльюнусси
7
Сулемана
32
Уолкотт
4-1-2-2-1
1
Келлехер
12
Александер-Арнольд
32
Матип
2
Гомес
33
Цимикас
6
Фабиньо
20
Милнер
21
Джонс
10
Салах
20
Жота
9
Фирмино
32
Уолкотт
2
Ливраменто
2
Ливраменто
32
Уолкотт
10
Эльюнусси
17
Армстронг
17
Армстронг
10
Эльюнусси
45
Лавиа
10
Армстронг
10
Армстронг
45
Лавиа
7
Сулемана
23
Баллард
23
Баллард
7
Сулемана
21
Джонс
18
Гакпо
18
Гакпо
21
Джонс
6
Фабиньо
14
Хендерсон
14
Хендерсон
6
Фабиньо
33
Цимикас
10
Эллиот
10
Эллиот
33
Цимикас
9
Фирмино
14
Диас
14
Диас
9
Фирмино
Остались в запасе
Саутгемптон
Ливерпуль
31
Гэвин Базуну
ВР
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
27
Ками Дойл
ЦП
18
Джо Арибо
ЦП
7
Самуэль Амо-Амейав
ЦФ
Главный тренер
Рубен Селлес
13
Адриан
ВР
16
Ибраима Конате
ЦЗ
46
Рис Уильямс
ЦЗ
6
Артур
ЦП
14
Фабиу Карвалью
АП
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
31
Гэвин Базуну
ВР
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
27
Ками Дойл
ЦП
18
Джо Арибо
ЦП
7
Самуэль Амо-Амейав
ЦФ
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
16
Ибраима Конате
ЦЗ
46
Рис Уильямс
ЦЗ
6
Артур
ЦП
14
Фабиу Карвалью
АП
Главный тренер
Рубен Селлес
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Саутгемптон - Ливерпуль
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
- : -
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
Сент-Мэри
Новости команд
Все
Саутгемптон
Ливерпуль
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
00:55
«Брюгге» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
Вчера, 21:50
Тренер «МЮ» – о судействе матча с «Ливерпулем»: «Чем занимается ВАР? Будем переигрывать матч?»
Вчера, 09:34
1
Признана грубая судейская ошибка против «Манчестер Юнайтед» в дебютном матче Почеттино
24 ноября
6
«Брюгге» – «Ливерпуль» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
«Астон Вилла» купила защитника из Чемпионшипа за 25+5 миллионов
1 сентября
«Саутгемптон» – «Вест Хэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2026
25 августа
«Саутгемптон» – «Вест Хэм»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
24 августа
21-летний футболист найден мертвым в Нигерии
27 мая
«Саутгемптон» исключили из финала плей-офф за выход в АПЛ
19 мая
11
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
00:55
«Брюгге» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
Вчера, 21:50
Тренер «МЮ» – о судействе матча с «Ливерпулем»: «Чем занимается ВАР? Будем переигрывать матч?»
Вчера, 09:34
1
Признана грубая судейская ошибка против «Манчестер Юнайтед» в дебютном матче Почеттино
24 ноября
6
«Брюгге» – «Ливерпуль» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+