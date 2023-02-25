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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Лестер - Арсенал
Лестер - Арсенал: обзор матча 25 февраля 2023
Лестер
25.02.2023, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 25 тур
0 : 1
Завершен
Арсенал
46'
Г. Мартинелли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лестер - Арсенал
90'
+3
Замена
Т. Томиясу
️️️️
А. Зинченко
Замена
Р. Перейра
️️️️
Т. Кастань
85'
84'
Замена
Т. Парти
️️️️
М. Эдегор
Замена
Б. Сумаре
️️️️
О. Ндиди
77'
Замена
П. Дака
️️️️
Д. Прат
77'
70'
Замена
Э. Нкетиа
️️️️
Л. Троссард
Замена
Ю. Тилеманс
️️️️
Тете
62'
Замена
Д. Варди
️️️️
К. Ихеначо
62'
46'
ГОЛ! 0:1!
Г. Мартинелли
Пас отдал
Л. Троссард
38'
Желтая карточка
Г. Мартинелли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
34
Виктор Кристиансен
ЛЗ
15
Гарри Суттар
ЦЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
26
Деннис Прат
ЦП
4
Онини Ндиди
ЦП
11
Тете
ПВ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Арсенал
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
19
Леандро Троссард
ЛВ
34
Гранит Джака
ОП
21
Жоржиньо
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
7
Букайо Сака
ПВ
Главный тренер
Микель Артета
Лестер
1
Даниэль Иверсен
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
6
Нампалис Менди
ЦП
18
Юри Тилеманс
ЦП
27
Патсон Дака
ЦФ
9
Джейми Варди
ЦФ
Арсенал
30
Мэтт Тернер
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
5
Такехиро Томиясу
ПЗ
18
Томас Парти
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
20
Фабиу Виейра
ПП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
4-1-3-1-1
21
Уорд
34
Кристиансен
15
Суттар
4
Фас
21
Кастань
8
Дьюсбери-Холл
11
Барнс
4
Ндиди
26
Прат
11
Тете
17
Ихеначо
4-1-1-3-1
32
Рэмсдейл
4
Уайт
2
Салиба
6
Габриэль
47
Зинченко
34
Джака
21
Жоржиньо
7
Сака
8
Эдегор
19
Троссард
7
Мартинелли
21
Кастань
21
Перейра
21
Перейра
21
Кастань
4
Ндиди
34
Сумаре
34
Сумаре
4
Ндиди
11
Тете
18
Тилеманс
18
Тилеманс
11
Тете
26
Прат
27
Дака
27
Дака
26
Прат
17
Ихеначо
9
Варди
9
Варди
17
Ихеначо
47
Зинченко
5
Томиясу
5
Томиясу
47
Зинченко
8
Эдегор
18
Парти
18
Парти
8
Эдегор
19
Троссард
9
Нкетиа
9
Нкетиа
19
Троссард
Остались в запасе
Лестер
Арсенал
1
Даниэль Иверсен
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
6
Нампалис Менди
ЦП
Главный тренер
Брендан Роджерс
30
Мэтт Тернер
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
32
Эмиль Смит-Роу
АП
20
Фабиу Виейра
ПП
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
1
Даниэль Иверсен
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
6
Нампалис Менди
ЦП
Остались в запасе
30
Мэтт Тернер
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
32
Эмиль Смит-Роу
АП
20
Фабиу Виейра
ПП
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Лестер - Арсенал
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
- : -
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
10 лет независимости РК
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