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Вулверхэмптон - Арсенал
Вулверхэмптон - Арсенал: обзор матча 12 ноября 2022
Вулверхэмптон
12.11.2022, суббота, 22:45
Англия. Премьер-лига, 16 тур
0 : 2
Завершен
Арсенал
55'
М. Эдегор
75'
М. Эдегор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вулверхэмптон - Арсенал
Желтая карточка
У. Буэно
90'
+2
90'
+1
Замена
С. Соареш
️️️️
А. Зинченко
90'
+1
Замена
М. Эль-Ненни
️️️️
Ф. Виейра
90'
+1
Замена
Р. Нелсон
️️️️
Б. Сака
75'
ГОЛ! 0:2!
М. Эдегор
Замена
Д. Лембикиса
️️️️
Н. Семеду
68'
Замена
Д. Поденсе
️️️️
Ж. Моутинью
68'
60'
Желтая карточка
Габриэль
55'
ГОЛ! 0:1!
М. Эдегор
Пас отдал
Ф. Виейра
52'
Желтая карточка
Т. Парти
Желтая карточка
Б. Траоре
45'
+1
16'
Замена
Ф. Виейра
️️️️
Г. Джака
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
ВР
3
Уго Буэно
ЛЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
24
Тоти
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
8
Рубен Невеш
ОП
12
Бубакар Траоре
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Арсенал
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
34
Гранит Джака
ОП
18
Томас Парти
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
7
Букайо Сака
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Вулверхэмптон
20
Матия Шаркич
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
23
Декстер Лембикиса
ЦЗ
15
Йерсон Москера
ЦЗ
71
Джо Ходж
ОП
27
Матеус Нуньес
ЦП
25
Коннор Ронан
ЦП
20
Чем Кэмпбелл
АП
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
Арсенал
30
Мэтт Тернер
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
20
Фабиу Виейра
ПП
17
Рис Нелсон
ПВ
11
Маркиньос
ПВ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
3-3-2-2
1
Са
3
Килман
22
Коллинс
24
Тоти
3
Буэно
8
Невеш
27
Семеду
12
Траоре
8
Моутинью
11
Гедеш
24
Траоре
4-1-1-3-1
32
Рэмсдейл
4
Уайт
2
Салиба
6
Габриэль
47
Зинченко
34
Джака
18
Парти
7
Сака
8
Эдегор
7
Мартинелли
9
Жезус
27
Семеду
23
Лембикиса
23
Лембикиса
27
Семеду
8
Моутинью
11
Поденсе
11
Поденсе
8
Моутинью
47
Зинченко
21
Соареш
21
Соареш
47
Зинченко
Виейра
6
Эль-Ненни
6
Эль-Ненни
Виейра
34
Джака
20
Виейра
20
Виейра
34
Джака
7
Сака
17
Нелсон
17
Нелсон
7
Сака
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Арсенал
20
Матия Шаркич
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
15
Йерсон Москера
ЦЗ
71
Джо Ходж
ОП
27
Матеус Нуньес
ЦП
25
Коннор Ронан
ЦП
20
Чем Кэмпбелл
АП
Главный тренер
Хулен Лопетеги
30
Мэтт Тернер
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
11
Маркиньос
ПВ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
20
Матия Шаркич
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
15
Йерсон Москера
ЦЗ
71
Джо Ходж
ОП
27
Матеус Нуньес
ЦП
25
Коннор Ронан
ЦП
20
Чем Кэмпбелл
АП
Остались в запасе
30
Мэтт Тернер
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
11
Маркиньос
ПВ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Вулверхэмптон - Арсенал
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Линкольн
- : -
28.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Информация о матче
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