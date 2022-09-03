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Вулверхэмптон - Саутгемптон
Вулверхэмптон - Саутгемптон: обзор матча 03 сентября 2022
Вулверхэмптон
03.09.2022, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 6 тур
1 : 0
Завершен
Саутгемптон
45+1'
Д. Поденсе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вулверхэмптон - Саутгемптон
90'
+6
Желтая карточка
А. Белла Кочап
Желтая карточка
Г. Гедеш
90'
+4
83'
Замена
С. Мара
️️️️
А. Армстронг
Замена
Х. Хванг
️️️️
Д. Поденсе
82'
Желтая карточка
Р. Невеш
81'
Замена
А. Траоре
️️️️
П. Нету
81'
Желтая карточка
Ж. Моутинью
76'
73'
Замена
Э. Мэйтленд-Найлс
️️️️
Д. Арибо
73'
Замена
С. Эдози
️️️️
Р. Перро
56'
Замена
С. Армстронг
️️️️
М. Эльюнусси
56'
Замена
М. Дженепо
️️️️
И. Диалло
Замена
Г. Гедеш
️️️️
С. Калайджич
46'
ГОЛ! 1:0!
Д. Поденсе
Пас отдал
М. Нуньес
45'
+1
45'
Желтая карточка
И. Диалло
Желтая карточка
Х. Кастро
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
17
Хонни Кастро
ЛЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
7
Педру Нету
ЛВ
8
Рубен Невеш
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
27
Матеус Нуньес
ЦП
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
11
Саша Калайджич
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
Саутгемптон
31
Гэвин Базуну
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
17
Армель Белла Кочап
ЦЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
27
Ибраима Диалло
ОП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
18
Джо Арибо
ЦП
19
Че Адамс
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Вулверхэмптон
20
Матия Шаркич
ВР
3
Уго Буэно
ЛЗ
24
Тоти
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
25
Коннор Ронан
ЦП
20
Чем Кэмпбелл
АП
24
Адама Траоре
ПВ
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
9
Рауль Хименес
ЦФ
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
13
Лянко
ЦЗ
12
Мусса Дженепо
ЛВ
23
Самуэль Эдози
ЛВ
17
Стюарт Армстронг
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
32
Тео Уолкотт
ПВ
14
Секу Мара
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Са
17
Кастро
22
Коллинс
3
Килман
21
Айт Нури
8
Невеш
8
Моутинью
27
Нуньес
7
Нету
11
Калайджич
11
Поденсе
4-1-2-1-2
31
Базуну
2
Уокер-Питерс
17
Белла Кочап
22
Салису
15
Перро
27
Диалло
30
Уорд-Проус
18
Арибо
10
Эльюнусси
10
Армстронг
19
Адамс
11
Калайджич
11
Гедеш
11
Гедеш
11
Калайджич
7
Нету
24
Траоре
24
Траоре
7
Нету
11
Поденсе
7
Хванг
7
Хванг
11
Поденсе
10
Эльюнусси
17
Армстронг
17
Армстронг
10
Эльюнусси
18
Арибо
2
Мэйтленд-Найлс
2
Мэйтленд-Найлс
18
Арибо
27
Диалло
12
Дженепо
12
Дженепо
27
Диалло
15
Перро
23
Эдози
23
Эдози
15
Перро
10
Армстронг
14
Мара
14
Мара
10
Армстронг
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Саутгемптон
20
Матия Шаркич
ВР
3
Уго Буэно
ЛЗ
24
Тоти
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
25
Коннор Ронан
ЦП
20
Чем Кэмпбелл
АП
9
Рауль Хименес
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
29
Алекс МакКарти
ВР
13
Лянко
ЦЗ
32
Тео Уолкотт
ПВ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Остались в запасе
20
Матия Шаркич
ВР
3
Уго Буэно
ЛЗ
24
Тоти
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
25
Коннор Ронан
ЦП
20
Чем Кэмпбелл
АП
9
Рауль Хименес
ЦФ
Остались в запасе
29
Алекс МакКарти
ВР
13
Лянко
ЦЗ
32
Тео Уолкотт
ПВ
Главный тренер
Бруну Лажи
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Статистика матча Вулверхэмптон - Саутгемптон
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Линкольн
- : -
28.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
- : -
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
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