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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Лестер
Арсенал - Лестер: обзор матча 13 августа 2022
Арсенал
13.08.2022, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 2 тур
4 : 2
Завершен
Лестер
23'
Г. Жезус
35'
Г. Жезус
55'
Г. Джака
76'
Г. Мартинелли
53'
В. Салиба (АГ)
74'
Д. Мэддисон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арсенал - Лестер
Желтая карточка
Т. Томиясу
90'
Замена
Э. Нкетиа
️️️️
Г. Жезус
84'
Замена
Э. Смит-Роу
️️️️
Б. Сака
84'
Замена
К. Тирни
️️️️
А. Зинченко
77'
ГОЛ! 4:2!
Г. Мартинелли
Пас отдал
Г. Жезус
76'
Замена
Т. Томиясу
️️️️
Б. Уайт
75'
74'
ГОЛ! 3:2!
Д. Мэддисон
Пас отдал
К. Ихеначо
70'
Замена
К. Ихеначо
️️️️
Д. Варди
63'
Замена
П. Дака
️️️️
Д. Амарти
63'
Замена
Д. Прат
️️️️
Ю. Тилеманс
ГОЛ! 3:1!
Г. Джака
Пас отдал
Г. Жезус
55'
53'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
В. Салиба
ГОЛ! 2:0!
Г. Жезус
35'
ГОЛ! 1:0!
Г. Жезус
Пас отдал
Г. Джака
23'
16'
Желтая карточка
У. Фофана
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
4
Бен Уайт
ПЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
34
Гранит Джака
ОП
18
Томас Парти
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
7
Букайо Сака
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
3
Уэсли Фофана
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
18
Юри Тилеманс
ЦП
4
Онини Ндиди
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Арсенал
30
Мэтт Тернер
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
5
Такехиро Томиясу
ПЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
6
Альберт Локонга
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
19
Николя Пепе
ЦФ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Лестер
1
Даниэль Иверсен
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
6
Нампалис Менди
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
22
Айосе Перес
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
27
Патсон Дака
ЦФ
4-1-1-3-1
32
Рэмсдейл
47
Зинченко
2
Салиба
6
Габриэль
4
Уайт
34
Джака
18
Парти
7
Мартинелли
8
Эдегор
7
Сака
9
Жезус
3-3-2-1-1
21
Уорд
35
Эванс
12
Амарти
3
Фофана
24
Джастин
8
Дьюсбери-Холл
21
Кастань
18
Тилеманс
4
Ндиди
10
Мэддисон
9
Варди
47
Зинченко
63
Тирни
63
Тирни
47
Зинченко
4
Уайт
5
Томиясу
5
Томиясу
4
Уайт
7
Сака
32
Смит-Роу
32
Смит-Роу
7
Сака
9
Жезус
9
Нкетиа
9
Нкетиа
9
Жезус
18
Тилеманс
26
Прат
26
Прат
18
Тилеманс
9
Варди
17
Ихеначо
17
Ихеначо
9
Варди
12
Амарти
27
Дака
27
Дака
12
Амарти
Остались в запасе
Арсенал
Лестер
30
Мэтт Тернер
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
6
Альберт Локонга
ЦП
19
Николя Пепе
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
1
Даниэль Иверсен
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
6
Нампалис Менди
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
30
Мэтт Тернер
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
6
Альберт Локонга
ЦП
19
Николя Пепе
ЦФ
Остались в запасе
1
Даниэль Иверсен
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
6
Нампалис Менди
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Арсенал - Лестер
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Лестер
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
- : -
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Информация о матче
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