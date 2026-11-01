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Расписание матчей
Россия. Зимний кубок РПЛ
Зенит - Нижний Новгород
Зенит - Нижний Новгород: обзор матча 21 июня 2022
Зенит
21.06.2022, вторник, 20:00
Кубок PARI Премьер, 1 тур
1 : 1
Счет по пенальти – 5 : 3
Завершен
Нижний Новгород
31'
Малком
40'
К. Гоцук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зенит - Нижний Новгород
ГОЛ!
К. Столбов
5:3
ГОЛ!
И. Машуков
4:3
ГОЛ!
З. Бакаев
4:2
ГОЛ!
Милсон
3:2
ГОЛ!
К. Кравцов
3:1
ГОЛ!
К. Гоцук
2:1
ГОЛ!
Д. Кузяев
2:0
Пенальти не реализован!
В. Кротов
ГОЛ!
А. Адамов
1:0
Замена
Д. Бязров
️️️️
М. Кержаков
90'
86'
Замена
Д. Югалдин
️️️️
Н. Калинский
81'
Замена
И. Агапов
️️️️
Л. Масоэро
Замена
И. Скроботов
️️️️
Д. Чистяков
77'
73'
Замена
Милсон
️️️️
И. Берковский
Желтая карточка
Д. Чистяков
70'
65'
Замена
И. Машуков
️️️️
Т. Сулейманов
65'
Замена
И. Горбунов
️️️️
А. Шарипов
65'
Замена
В. Александров
️️️️
Н. Каккоев
Замена
К. Столбов
️️️️
А. Мостовой
65'
Замена
А. Сандрачук
️️️️
Д. Сантос
65'
46'
Замена
В. Кротов
️️️️
Д. Рыбчинский
46'
Замена
А. Анисимов
️️️️
А. Нигматуллин
Замена
М. Кержаков
️️️️
Д. Одоевский
46'
Замена
Д. Кузяев
️️️️
Малком
46'
Замена
З. Бакаев
️️️️
Клаудиньо
46'
42'
Замена
А. Воропаев
️️️️
Д. Стоцкий
40'
ГОЛ! 1:1!
К. Гоцук
ГОЛ! 1:0!
Малком
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
71
Даниил Одоевский
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
3
Данил Круговой
ЛЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
5
Кирилл Кравцов
ОП
33
Клаудиньо
АП
10
Малком
ПВ
33
Иван Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Нижний Новгород
25
Артур Нигматуллин
ВР
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
5
Лукас Масоэро
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
22
Никита Каккоев
ОП
78
Николай Калинский
ЦП
73
Альберт Шарипов
ЦП
17
Илья Берковский
АП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Зенит
1
Давид Бязров
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
33
Илья Скроботов
ЦЗ
72
Александр Сандрачук
ПЗ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
20
Кирилл Столбов
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
77
Зелимхан Бакаев
АП
Нижний Новгород
88
Андрей Синицын
ВР
31
Артур Анисимов
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
7
Милсон
ЛВ
50
Дмитрий Югалдин
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
14
Ислам Машуков
ЦФ
3-3-3-1
71
Одоевский
95
Адамов
3
Дуглас Сантос
78
Чистяков
3
Круговой
5
Кравцов
11
Сутормин
77
Мостовой
33
Клаудиньо
10
Малком
33
Сергеев
4-1-2-2-1
25
Нигматуллин
4
Пенчиков
24
Гоцук
5
Масоэро
89
Стоцкий
22
Каккоев
78
Калинский
73
Шарипов
20
Рыбчинский
17
Берковский
99
Сулейманов
78
Чистяков
33
Скроботов
33
Скроботов
78
Чистяков
Кержаков
1
Бязров
1
Бязров
Кержаков
71
Одоевский
41
Кержаков
41
Кержаков
71
Одоевский
3
Дуглас Сантос
72
Сандрачук
72
Сандрачук
3
Дуглас Сантос
77
Мостовой
20
Столбов
20
Столбов
77
Мостовой
10
Малком
14
Кузяев
14
Кузяев
10
Малком
33
Клаудиньо
77
Бакаев
77
Бакаев
33
Клаудиньо
73
Шарипов
17
Горбунов
17
Горбунов
73
Шарипов
20
Рыбчинский
57
Кротов
57
Кротов
20
Рыбчинский
99
Сулейманов
14
Машуков
14
Машуков
99
Сулейманов
25
Нигматуллин
31
Анисимов
31
Анисимов
25
Нигматуллин
89
Стоцкий
36
Воропаев
36
Воропаев
89
Стоцкий
22
Каккоев
2
Александров
2
Александров
22
Каккоев
5
Масоэро
14
Агапов
14
Агапов
5
Масоэро
78
Калинский
50
Югалдин
50
Югалдин
78
Калинский
17
Берковский
7
Милсон
7
Милсон
17
Берковский
Остались в запасе
Зенит
Нижний Новгород
18
Дмитрий Сергеев
ОП
Главный тренер
Сергей Семак
88
Андрей Синицын
ВР
Главный тренер
Михаил Галактионов
Остались в запасе
18
Дмитрий Сергеев
ОП
Остались в запасе
88
Андрей Синицын
ВР
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Михаил Галактионов
Статистика матча Зенит - Нижний Новгород
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
- : -
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Амелин
(Тула)
Стадион:
Смена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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