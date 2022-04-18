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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Вайле - Нордшелланд
Вайле - Нордшелланд: обзор матча 18 апреля 2022
Вайле
18.04.2022, понедельник, 15:00
Дания. Суперлига, группа B, 4 тур
0 : 0
Завершен
Нордшелланд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вайле - Нордшелланд
Замена
D. Emmanouilidis
️️️️
Л. Джорджевич
90'
+6
90'
Желтая карточка
К. Хансен
Желтая карточка
Ж. Опоку
90'
81'
Замена
Й. Йенсен-Аббью
️️️️
К. Хансен
81'
Замена
Д. Свенссон
️️️️
О. Антман
78'
Желтая карточка
А. Хансен
Замена
T. Gundelund
️️️️
Т. Мельгор
73'
70'
Замена
М. Бидструп
️️️️
М. Андерсен
Замена
L. Hetemi
️️️️
Э. Офори
46'
Замена
Э. Бабаян
️️️️
Д. Колингер
46'
25'
Замена
М. Диоманде
️️️️
М. Хансен
11'
Красная карточка
Л. Кулибали
Желтая карточка
Д. Колингер
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вайле
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
3
Миико Альборнос
ЦЗ
7
Мухамаду Драмме
ОП
10
Аллан Соуза
ПВ
30
Александер Брунст
ЦФ
14
Тобиас Мельгор
ЦФ
20
Денис Колингер
ЦФ
3
Жером Опоку
ЦФ
15
Эбенезер Офори
ЦФ
19
Arbnor Mucolli
ЦФ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
Нордшелланд
4
Киан Хансен
ЦЗ
11
Оливер Антман
ЦП
33
Якоб Кристенсен
ЦП
8
Магнус Андерсен
ЦП
9
Мадс Хансен
ПВ
7
Симон Адингра
ЦФ
28
Лассо Кулибали
ЦФ
3
Мартин Фрезе
ЦФ
39
Адамо Нагало
ЦФ
2
Оливер Вилладсен
ЦФ
13
Андреас Хансен
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Вайле
30
Lukas Hägg Johansson
ВР
25
Оливер Провстгор
ЦЗ
17
D. Emmanouilidis
ЦП
2
Thomas Gundelund
ЦФ
9
Андрес Понсе
ЦФ
34
Lundrim Hetemi
ЦФ
11
Эдгар Бабаян
ЦФ
Нордшелланд
22
Emmanuel Ogura
ВР
10
Мохамед Диоманде
ЦП
2
Мадс Бидструп
ЦП
8
Бенжамин Нигрен
ЦФ
7
Эрнест Нуама
ЦФ
24
Даниэль Свенссон
ЦФ
5
Йонас Йенсен-Аббью
ЦФ
2-1-1-5
6
Альбентоса
3
Альборнос
7
Драмме
10
Соуза
3
Опоку
19
Джорджевич
19
15
Офори
20
Колингер
1-3-1-5
4
Хансен
11
Антман
33
Кристенсен
8
Андерсен
9
Хансен
28
Кулибали
13
Хансен
2
Вилладсен
39
Нагало
3
Фрезе
19
Джорджевич
17
17
19
Джорджевич
14
Мельгор
2
2
14
Мельгор
15
Офори
34
34
15
Офори
20
Колингер
11
Бабаян
11
Бабаян
20
Колингер
9
Хансен
10
Диоманде
10
Диоманде
9
Хансен
8
Андерсен
2
Бидструп
2
Бидструп
8
Андерсен
11
Антман
24
Свенссон
24
Свенссон
11
Антман
4
Хансен
5
Йенсен-Аббью
5
Йенсен-Аббью
4
Хансен
Остались в запасе
Вайле
Нордшелланд
30
Lukas Hägg Johansson
ВР
25
Оливер Провстгор
ЦЗ
9
Андрес Понсе
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
22
Emmanuel Ogura
ВР
8
Бенжамин Нигрен
ЦФ
7
Эрнест Нуама
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Остались в запасе
30
Lukas Hägg Johansson
ВР
25
Оливер Провстгор
ЦЗ
9
Андрес Понсе
ЦФ
Остались в запасе
22
Emmanuel Ogura
ВР
8
Бенжамин Нигрен
ЦФ
7
Эрнест Нуама
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Статистика матча Вайле - Нордшелланд
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Вайле
Дания. Суперлига, 32 тур
Оденсе
0 : 1
17.05.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 31 тур
Вайле
2 : 0
10.05.2026
Фредерисия
Дания. Суперлига, 30 тур
Рандерс
1 : 0
03.05.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 29 тур
Копенгаген
3 : 0
27.04.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 28 тур
Вайле
1 : 2
22.04.2026
Силькеборг
Нордшелланд
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
- : -
26.11.2026
Панатинаикос
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Информация о матче
Стадион:
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