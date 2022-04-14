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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Оденсе - Вайле
Оденсе - Вайле: обзор матча 14 апреля 2022
Оденсе
14.04.2022, четверг, 15:00
Дания. Суперлига, группа B, 3 тур
2 : 1
Завершен
Вайле
49'
С. Свендсен
90'
С. Свендсен
70'
Т. Мельгор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оденсе - Вайле
ГОЛ! 2:1!
С. Свендсен
90'
85'
Замена
T. Gundelund
️️️️
М. Альборнос
85'
Замена
D. Emmanouilidis
️️️️
А. Понсе
Замена
Я. Бреум
️️️️
M. Fenger
80'
76'
Замена
Э. Бабаян
️️️️
A. Mucolli
70'
ГОЛ! 1:1!
Т. Мельгор
Пас отдал
A. Mucolli
Замена
А. Элис Трандарсон
️️️️
T. KlÃ¸ve
66'
62'
Замена
Л. Джорджевич
️️️️
Э. Офори
ГОЛ! 1:0!
С. Свендсен
Пас отдал
T. KlÃ¸ve
49'
Замена
С. Свендсен
️️️️
М. Фрекьяер-Йенсен
46'
Желтая карточка
Э. Сабби
41'
Желтая карточка
T. KlÃ¸ve
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оденсе
1
Hans Christian Bernat
ВР
3
Kasper Larsen
ЦЗ
6
Йеппе Тверсков
ЦЗ
3
JÃ¸rgen Skjelvik
ЦЗ
6
Ayo Simon Okosun
ЦП
23
Troels KlÃ¸ve
ЦП
11
Эммануэль Сабби
ЦП
29
Мадс Фрекьяер-Йенсен
ЦП
2
Николас Микельсон
ЦФ
11
Иссам Жебали
ЦФ
9
Max Fenger
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Вайле
3
Миико Альборнос
ЦЗ
25
Оливер Провстгор
ЦЗ
10
Аллан Соуза
ПВ
30
Александер Брунст
ЦФ
9
Андрес Понсе
ЦФ
34
Lundrim Hetemi
ЦФ
19
Arbnor Mucolli
ЦФ
15
Эбенезер Офори
ЦФ
14
Тобиас Мельгор
ЦФ
4
Херон
ЦФ
20
Денис Колингер
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
Оденсе
30
Mande Sayouba
ВР
16
Джоэль Кинг
ЛЗ
3
Робин Эстрем
ЦЗ
15
Михайло Иванчевич
ЦЗ
21
Арон Элис Трандарсон
ЦП
10
Якоб Бреум
ЦФ
7
Сандер Свендсен
ЦФ
Вайле
30
Lukas Hägg Johansson
ВР
7
Мухамаду Драмме
ОП
17
D. Emmanouilidis
ЦП
2
Thomas Gundelund
ЦФ
11
Эдгар Бабаян
ЦФ
0
H. Hollsberg
ЦФ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
3-4-3
1
3
6
Тверсков
3
6
11
Сабби
29
Фрекьяер-Йенсен
23
9
11
Жебали
2
Микельсон
2-1-5
3
Альборнос
25
Провстгор
10
Соуза
19
20
Колингер
4
Херон
14
Мельгор
15
Офори
23
21
Трандарсон
21
Трандарсон
23
9
10
Бреум
10
Бреум
9
29
Фрекьяер-Йенсен
7
Свендсен
7
Свендсен
29
Фрекьяер-Йенсен
9
Понсе
17
17
9
Понсе
3
Альборнос
2
2
3
Альборнос
19
11
Бабаян
11
Бабаян
19
15
Офори
19
Джорджевич
19
Джорджевич
15
Офори
Остались в запасе
Оденсе
Вайле
30
Mande Sayouba
ВР
16
Джоэль Кинг
ЛЗ
3
Робин Эстрем
ЦЗ
15
Михайло Иванчевич
ЦЗ
Главный тренер
Ове Педерсен
30
Lukas Hägg Johansson
ВР
7
Мухамаду Драмме
ОП
0
H. Hollsberg
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
Остались в запасе
30
Mande Sayouba
ВР
16
Джоэль Кинг
ЛЗ
3
Робин Эстрем
ЦЗ
15
Михайло Иванчевич
ЦЗ
Остались в запасе
30
Lukas Hägg Johansson
ВР
7
Мухамаду Драмме
ОП
0
H. Hollsberg
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Главный тренер
Петер Соренсен
Статистика матча Оденсе - Вайле
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Оденсе
Дания. Суперлига, 16 тур
Оденсе
- : -
30.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
1 : 2
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Вайле
Дания. Суперлига, 32 тур
Оденсе
0 : 1
17.05.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 31 тур
Вайле
2 : 0
10.05.2026
Фредерисия
Дания. Суперлига, 30 тур
Рандерс
1 : 0
03.05.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 29 тур
Копенгаген
3 : 0
27.04.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 28 тур
Вайле
1 : 2
22.04.2026
Силькеборг
Информация о матче
Стадион:
Оденсе
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Оденсе
Вайле
«Спартаку» предложили российского форварда из чемпионата Дании
2025.06.12 12:14
6
Российский форвард стал 6-м в списке бомбардиров чемпионата Дании
2025.05.27 11:05
Российский форвард оформил 4-й дубль за сезон в чемпионате Дании
2025.04.19 17:06
1
Российский форвард забил в Дании в 6-м матче подряд
2025.03.31 09:46
5
Российский форвард сделал дубль в чемпионате Дании, у него 10 голов за сезон
2025.03.18 08:23
«Ньюкасл» объявил о первом летнем трансфере
2023.06.12 21:21
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2022.09.01 00:45
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1
Товарищеский матч. «Рубин» впервые не выиграл при Слуцком, уступив «Оденсе»
2020.02.03 16:49
6
Сантос, Тарасов, Бакаев – в старте «Рубина» на матч с «Оденсе»
2020.02.03 13:55
«Спартаку» предложили российского форварда из чемпионата Дании
2025.06.12 12:14
6
Российский форвард стал 6-м в списке бомбардиров чемпионата Дании
2025.05.27 11:05
Российский форвард оформил 4-й дубль за сезон в чемпионате Дании
2025.04.19 17:06
1
Российский форвард забил в Дании в 6-м матче подряд
2025.03.31 09:46
5
Российский форвард сделал дубль в чемпионате Дании, у него 10 голов за сезон
2025.03.18 08:23
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