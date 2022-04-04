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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Мидтьюлланд - Силькеборг
Мидтьюлланд - Силькеборг: обзор матча 04 апреля 2022
Мидтьюлланд
04.04.2022, понедельник, 20:00
Дания. Суперлига, группа A, 1 тур
3 : 2
Завершен
Силькеборг
47'
Г. Исаксен
62'
Э. Чилуфья
75'
Эвандер
17'
Н. Хелениус
90+4'
Н. Хелениус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мидтьюлланд - Силькеборг
90'
+4
ГОЛ! 3:2!
Н. Хелениус
Замена
В. Лав
️️️️
Р. Онидика
90'
+2
Замена
М. Майер
️️️️
Эвандер
88'
80'
Замена
А. Клинге
️️️️
С. Тейтур Тордарсон
ГОЛ! 3:1!
Эвандер
Пас отдал
Г. Исаксен
75'
72'
Замена
А. Оггесен
️️️️
Р. Гояни
71'
Замена
С. Тенгстедт
️️️️
С. Йоргенсен
Желтая карточка
Д. Хег
69'
ГОЛ! 2:1!
Э. Чилуфья
Пас отдал
Н. Дир
62'
Замена
Н. Дир
️️️️
Паулиньо
60'
ГОЛ! 1:1!
Г. Исаксен
Пас отдал
Э. Чилуфья
47'
Замена
Э. Чилуфья
️️️️
Ж. Брумадо
46'
Замена
Г. Исаксен
️️️️
Маррони
46'
Желтая карточка
Ж. Брумадо
45'
+3
17'
ГОЛ! 0:1!
Н. Хелениус
Пас отдал
Р. Гояни
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидтьюлланд
3
Даниэль Хег
ЦЗ
29
Паулиньо
ЦЗ
17
Мадс Тюхосен
ЦЗ
2
Джоэл Андерссон
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
25
Рафаэль Онидика
ОП
10
Эвандер
ЦП
10
Андерс Дрейер
ПВ
74
Жуниор Брумадо
ЦФ
38
Маррони
ЦФ
1
David Ousted
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
Силькеборг
1
Николай Ларсен
ВР
29
Расмус Карстенсен
ЦЗ
3
Жоэль Феликс
ЦЗ
23
Стефан Тейтур Тордарсон
ЦП
7
Николай Валлис
ЦП
8
Себастьян Йоргенсен
ЦП
23
Роберт Гояни
ЦП
6
Марк Бринк
ЦП
4
Лукас Энгель
ЦФ
9
Никлас Хелениус
ЦФ
3
Тобиас Сальквист
ЦФ
Главный тренер
Ким Поульсен
Мидтьюлланд
30
Джаред Томпсон
ВР
44
Николас Дир
ЛЗ
77
Пионе Систо
ЦП
7
Макс Майер
АП
11
Густав Исаксен
ПП
19
Вагнер Лав
ЦФ
14
Эдвард Чилуфья
ЦФ
Силькеборг
16
Stan van Bladeren
ЦФ
40
Александер Буш
ЦФ
22
Оливер Сонне
ЦФ
19
Андерс Клинге
ЦФ
22
Андреас Оггесен
ЦФ
10
Серен Тенгстедт
ЦФ
3-3-1-1-3
29
Паулиньо
17
Тюхосен
2
Андерссон
3
Хег
25
Онидика
3
Дальсгаард
10
Эвандер
10
Дрейер
1
38
Маррони
74
Брумадо
2-5-3
1
Ларсен
29
Карстенсен
3
Феликс
23
Тордарсон
8
Йоргенсен
23
Гояни
6
Бринк
7
Валлис
3
Сальквист
9
Хелениус
4
Энгель
29
Паулиньо
44
Дир
44
Дир
29
Паулиньо
10
Эвандер
7
Майер
7
Майер
10
Эвандер
38
Маррони
11
Исаксен
11
Исаксен
38
Маррони
25
Онидика
19
Вагнер Лав
19
Вагнер Лав
25
Онидика
74
Брумадо
14
Чилуфья
14
Чилуфья
74
Брумадо
23
Тордарсон
19
Клинге
19
Клинге
23
Тордарсон
23
Гояни
22
Оггесен
22
Оггесен
23
Гояни
8
Йоргенсен
10
Тенгстедт
10
Тенгстедт
8
Йоргенсен
Остались в запасе
Мидтьюлланд
Силькеборг
30
Джаред Томпсон
ВР
77
Пионе Систо
ЦП
Главный тренер
Бо Хенриксен
16
Stan van Bladeren
ЦФ
40
Александер Буш
ЦФ
22
Оливер Сонне
ЦФ
Главный тренер
Ким Поульсен
Остались в запасе
30
Джаред Томпсон
ВР
77
Пионе Систо
ЦП
Остались в запасе
16
Stan van Bladeren
ЦФ
40
Александер Буш
ЦФ
22
Оливер Сонне
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
Главный тренер
Ким Поульсен
Статистика матча Мидтьюлланд - Силькеборг
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Пафос
- : -
26.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Силькеборг
Дания. Суперлига, 16 тур
Силькеборг
- : -
29.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Хорсенс
3 : 1
22.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 14 тур
Силькеборг
1 : 0
06.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
4 : 0
18.10.2026
Силькеборг
Информация о матче
Стадион:
МКХ Арена
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