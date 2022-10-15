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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Тромсе - Одд
Тромсе - Одд: обзор матча 15 октября 2022
Тромсе
15.10.2022, суббота, 17:00
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
3 : 2
Завершен
Одд
41'
F. Winther
89'
К. Антонсен
90+4'
Э. Китолано (П)
8'
М. Ингебригтсен
55'
М. Ингебригтсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тромсе - Одд
ГОЛ с пенальти! 3:2!
Э. Китолано
90'
+4
ГОЛ! 2:2!
К. Антонсен
89'
Желтая карточка
A. Jenssen
80'
78'
Замена
K. Egell-Johnsen
️️️️
Д. Гьенгор
Замена
T. Hafstad
️️️️
Р. Норхейм
75'
55'
ГОЛ! 1:2!
М. Ингебригтсен
Пас отдал
С. Овусу
ГОЛ! 1:1!
F. Winther
41'
38'
Желтая карточка
Д. Гьенгор
Замена
C. Öyvann
️️️️
К. Психе
24'
8'
ГОЛ! 0:1!
М. Ингебригтсен
Пас отдал
Ф. Реннинген Йоргенсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тромсе
1
Якоб Хаугаард
ВР
11
Кент-Аре Антонсен
ЛЗ
28
Кристоф Психе
ЦЗ
12
Варрен Каманци
ПЗ
17
Эрик Китолано
ЦП
5
Сакариас Опсал
ЦП
11
Рубен Йенссен
ЦП
5
Anders Jenssen
ЦФ
23
Рунар Норхейм
ЦФ
6
Felix Winther
ЦФ
11
Лассе Нордас
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Одд
26
Деннис Гьенгор
ЦЗ
2
Эспен Рууд
ЦЗ
4
Один-Лурас Бьортуфт
ЦЗ
26
Джилли Соренсен
ЦП
19
Микаэл Ингебригтсен
ПВ
6
Конрад Валлем
ПВ
28
Соломон Овусу
ЦФ
21
Стеффен Хаген
ЦФ
1
Леопольд Вальстедт
ЦФ
1
Филип Реннинген Йоргенсен
ЦФ
26
Милан Евтович
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Тромсе
32
Marius Tollefsen
ВР
4
Mikkel Konradsen Ceide
ЦЗ
22
Даниэл Басси
ЦП
18
Elias Aarflot
ЦП
21
Tobias Hafstad
ЦФ
25
Casper Öyvann
ЦФ
12
Simon Thomas
ЦФ
26
Isak Kjelsrud Vik
ЦФ
Одд
30
Peder Nygaard Klausen
ВР
18
Иван Месик
ЦЗ
20
Thomas Rekdal
ЦП
13
Kevin Egell-Johnsen
ЦФ
0
P. Zulechner
ЦФ
18
Сайвер Аас
ЦФ
9
Abel Stensrud
ЦФ
3-3-4
1
Хаугаард
11
Антонсен
28
Психе
12
Каманци
17
Китолано
5
Опсал
11
Йенссен
5
11
Нордас
6
23
Норхейм
3-1-2-5
26
Гьенгор
2
Рууд
4
Бьортуфт
26
Соренсен
6
Валлем
19
Ингебригтсен
28
Овусу
26
Евтович
1
Йоргенсен
1
Вальстедт
21
Хаген
23
Норхейм
21
21
23
Норхейм
28
Психе
25
25
28
Психе
26
Гьенгор
13
13
26
Гьенгор
Остались в запасе
Тромсе
Одд
32
Marius Tollefsen
ВР
4
Mikkel Konradsen Ceide
ЦЗ
22
Даниэл Басси
ЦП
18
Elias Aarflot
ЦП
12
Simon Thomas
ЦФ
26
Isak Kjelsrud Vik
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
30
Peder Nygaard Klausen
ВР
18
Иван Месик
ЦЗ
20
Thomas Rekdal
ЦП
0
P. Zulechner
ЦФ
18
Сайвер Аас
ЦФ
9
Abel Stensrud
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Остались в запасе
32
Marius Tollefsen
ВР
4
Mikkel Konradsen Ceide
ЦЗ
22
Даниэл Басси
ЦП
18
Elias Aarflot
ЦП
12
Simon Thomas
ЦФ
26
Isak Kjelsrud Vik
ЦФ
Остались в запасе
30
Peder Nygaard Klausen
ВР
18
Иван Месик
ЦЗ
20
Thomas Rekdal
ЦП
0
P. Zulechner
ЦФ
18
Сайвер Аас
ЦФ
9
Abel Stensrud
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Статистика матча Тромсе - Одд
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Викинг
3 : 1
25.10.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Тромсе
1 : 1
18.10.2026
КФУМ-Камератене
Одд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
2 : 1
01.12.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Одд
0 : 2
23.11.2024
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
1 : 0
10.11.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Одд
0 : 3
03.11.2024
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 0
27.10.2024
Одд
Информация о матче
Стадион:
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