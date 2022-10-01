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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Тромсе - Мольде
Тромсе - Мольде: обзор матча 01 октября 2022
Тромсе
01.10.2022, суббота, 17:00
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
0 : 1
Завершен
Мольде
23'
О. Брюнхильдсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тромсе - Мольде
89'
Замена
Э. Хуссэйн
️️️️
М. Андре Кааса
87'
Замена
М. Болли
️️️️
М. Фьортофт Левик
Замена
Я. Туоминен
️️️️
К. Антонсен
86'
Замена
F. Winther
️️️️
С. Опсал
79'
Замена
Р. Норхейм
️️️️
Э. Китолано
79'
74'
Замена
М. Эйкрем
️️️️
Д. Фофана
65'
Замена
К. Эриксен
️️️️
М. Гредем
23'
ГОЛ! 0:1!
О. Брюнхильдсен
Пас отдал
М. Гредем
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тромсе
1
Якоб Хаугаард
ВР
11
Кент-Аре Антонсен
ЛЗ
28
Кристоф Психе
ЦЗ
12
Варрен Каманци
ПЗ
25
Лассе Нильсен
ЛП
17
Эрик Китолано
ЦП
5
Сакариас Опсал
ЦП
11
Рубен Йенссен
ЦП
94
Аугуст Миккельсен
АП
5
Anders Jenssen
ЦФ
11
Лассе Нордас
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Мольде
28
Якоб Карлстрем
ВР
33
Бирк Риса
ЛЗ
8
Матиас Фьортофт Левик
ЛЗ
15
Мартин Бьорнбак
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
17
Ола Брюнхильдсен
ЛВ
20
Сиверт Маннсверк
ЦП
10
Эмиль Брейвик
ЦП
15
Маркус Андре Кааса
ЦП
28
Магнус Гредем
АП
27
Давид Фофана
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Тромсе
4
Mikkel Konradsen Ceide
ЦЗ
18
Elias Aarflot
ЦП
21
Tobias Hafstad
ЦФ
9
Яссе Туоминен
ЦФ
23
Рунар Норхейм
ЦФ
6
Felix Winther
ЦФ
26
Isak Kjelsrud Vik
ЦФ
12
Simon Thomas
ЦФ
3
Jesper Bergset Robertsen
ЦФ
Мольде
31
Оливер Петерсен
ВР
14
Матис Болли
ЛВ
25
Йохан Бакке
ОП
8
Этцас Хуссэйн
ЦП
6
Никлас Эдегор
ЦП
23
Магнус Эйкрем
АП
16
Кристиан Эриксен
АП
3-4-1-2
1
Хаугаард
11
Антонсен
28
Психе
12
Каманци
25
Нильсен
5
Опсал
11
Йенссен
17
Китолано
94
Миккельсен
11
Нордас
5
4-3-2-1
28
Карлстрем
25
Линнес
33
Риса
15
Бьорнбак
8
Левик
20
Маннсверк
10
Брейвик
15
Кааса
28
Гредем
17
Брюнхильдсен
27
Фофана
11
Антонсен
9
Туоминен
9
Туоминен
11
Антонсен
17
Китолано
23
Норхейм
23
Норхейм
17
Китолано
5
Опсал
6
6
5
Опсал
15
Кааса
8
Хуссэйн
8
Хуссэйн
15
Кааса
27
Фофана
23
Эйкрем
23
Эйкрем
27
Фофана
28
Гредем
16
Эриксен
16
Эриксен
28
Гредем
8
Левик
14
Болли
14
Болли
8
Левик
Остались в запасе
Тромсе
Мольде
4
Mikkel Konradsen Ceide
ЦЗ
18
Elias Aarflot
ЦП
21
Tobias Hafstad
ЦФ
26
Isak Kjelsrud Vik
ЦФ
12
Simon Thomas
ЦФ
3
Jesper Bergset Robertsen
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
31
Оливер Петерсен
ВР
25
Йохан Бакке
ОП
6
Никлас Эдегор
ЦП
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Остались в запасе
4
Mikkel Konradsen Ceide
ЦЗ
18
Elias Aarflot
ЦП
21
Tobias Hafstad
ЦФ
26
Isak Kjelsrud Vik
ЦФ
12
Simon Thomas
ЦФ
3
Jesper Bergset Robertsen
ЦФ
Остались в запасе
31
Оливер Петерсен
ВР
25
Йохан Бакке
ОП
6
Никлас Эдегор
ЦП
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Статистика матча Тромсе - Мольде
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Викинг
3 : 1
25.10.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Тромсе
1 : 1
18.10.2026
КФУМ-Камератене
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Информация о матче
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