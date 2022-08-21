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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Волеренга - Тромсе
Волеренга - Тромсе: обзор матча 21 августа 2022
Волеренга
21.08.2022, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 19 тур
1 : 0
Завершен
Тромсе
81'
С. Страндберг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Волеренга - Тромсе
83'
Замена
В. Каманци
️️️️
Л. Нильсен
82'
Замена
C. Öyvann
️️️️
К. Психе
Замена
Ф. Йенсен
️️️️
Х. Бьордал
82'
ГОЛ! 1:0!
С. Страндберг
81'
71'
Замена
F. Winther
️️️️
А. Миккельсен
Замена
Я. Энг
️️️️
П. Странд
69'
62'
Замена
️️️️
Я. Туоминен
62'
Замена
A. Jenssen
️️️️
К. Антонсен
59'
Желтая карточка
Й. Гундерсен
51'
Желтая карточка
К. Антонсен
49'
Желтая карточка
С. Опсал
Замена
Х. Удаль
️️️️
Т. Бервен
46'
Замена
Т. Кристенсен
️️️️
А. Лаюни
37'
Желтая карточка
А. Лаюни
35'
35'
Желтая карточка
Н. Вестерлунд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волеренга
24
Петтер Странд
ЛЗ
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
35
Леонард Жута
ЦЗ
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
16
Хенрик Бьордал
АП
26
Магнус Смелус Сьеэн
ЦФ
4
Jonatan Nation
ЦФ
15
Один-Тиаго Хольм
ЦФ
14
Амор Лаюни
ЦФ
19
Торгейр Бервен
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Тромсе
1
Якоб Хаугаард
ВР
11
Кент-Аре Антонсен
ЛЗ
6
Йостейн Гундерсен
ЦЗ
28
Кристоф Психе
ЦЗ
25
Лассе Нильсен
ЛП
17
Эрик Китолано
ЦП
5
Сакариас Опсал
ЦП
11
Рубен Йенссен
ЦП
94
Аугуст Миккельсен
АП
9
Яссе Туоминен
ЦФ
23
Никлас Вестерлунд
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Волеренга
99
Пер Бротвейт
ВР
25
Бриньяр-Инги Бьярнасон
ЦЗ
9
Фредрик Йенсен
ЦП
10
Тобиас Кристенсен
ЦП
17
Якоб Энг
ЦФ
16
Mathias Johnsrud
ЦФ
23
Магнус Риснаэс
ЦФ
19
Хенрик Удаль
ЦФ
20
Сиди Джатта
ЦФ
Тромсе
12
Варрен Каманци
ПЗ
12
Simon Thomas
ЦФ
5
Anders Jenssen
ЦФ
25
Casper Öyvann
ЦФ
23
Рунар Норхейм
ЦФ
6
Felix Winther
ЦФ
20
Мозес Эбийе
ЦФ
4-2-5
24
Странд
4
Страндберг
35
Жута
6
Хеденстад
11
Сахрауи
16
Бьордал
4
19
Бервен
14
Лаюни
15
Хольм
26
Сьеэн
3-4-1-2
1
Хаугаард
6
Гундерсен
28
Психе
11
Антонсен
17
Китолано
5
Опсал
11
Йенссен
25
Нильсен
94
Миккельсен
23
Вестерлунд
9
Туоминен
16
Бьордал
9
Йенсен
9
Йенсен
16
Бьордал
14
Лаюни
10
Кристенсен
10
Кристенсен
14
Лаюни
24
Странд
17
Энг
17
Энг
24
Странд
19
Бервен
19
Удаль
19
Удаль
19
Бервен
25
Нильсен
12
Каманци
12
Каманци
25
Нильсен
11
Антонсен
5
5
11
Антонсен
28
Психе
25
25
28
Психе
94
Миккельсен
6
6
94
Миккельсен
Остались в запасе
Волеренга
Тромсе
99
Пер Бротвейт
ВР
25
Бриньяр-Инги Бьярнасон
ЦЗ
16
Mathias Johnsrud
ЦФ
23
Магнус Риснаэс
ЦФ
20
Сиди Джатта
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
12
Simon Thomas
ЦФ
23
Рунар Норхейм
ЦФ
20
Мозес Эбийе
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Остались в запасе
99
Пер Бротвейт
ВР
25
Бриньяр-Инги Бьярнасон
ЦЗ
16
Mathias Johnsrud
ЦФ
23
Магнус Риснаэс
ЦФ
20
Сиди Джатта
ЦФ
Остались в запасе
12
Simon Thomas
ЦФ
23
Рунар Норхейм
ЦФ
20
Мозес Эбийе
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Статистика матча Волеренга - Тромсе
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Викинг
- : -
29.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Волеренга
1 : 2
21.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Буде-Глимт
0 : 1
24.10.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Волеренга
3 : 1
18.10.2026
Бранн
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Викинг
3 : 1
25.10.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Тромсе
1 : 1
18.10.2026
КФУМ-Камератене
Информация о матче
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