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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Мольде - Тромсе
Мольде - Тромсе: обзор матча 10 июля 2022
Мольде
10.07.2022, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 13 тур
5 : 1
Завершен
Тромсе
16'
Э. Кнутсон
20'
К. Хауген
45+3'
Д. Фофана
61'
Д. Фофана
62'
М. Андре Кааса
7'
Э. Китолано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мольде - Тромсе
Замена
Н. Эдегор
️️️️
М. Андре Кааса
79'
Замена
М. Фьортофт Левик
️️️️
К. Хауген
79'
74'
Замена
Р. Норхейм
️️️️
С. Опсал
Замена
Э. Хуссэйн
️️️️
М. Гредем
73'
69'
Замена
I. Kjelsrud Vik
️️️️
К. Психе
69'
Замена
F. Winther
️️️️
К. Антонсен
ГОЛ! 5:1!
М. Андре Кааса
Пас отдал
К. Хауген
62'
ГОЛ! 4:1!
Д. Фофана
61'
56'
Замена
Я. Туоминен
️️️️
М. Эбийе
55'
Замена
В. Каманци
️️️️
Л. Нильсен
ГОЛ! 3:1!
Д. Фофана
Пас отдал
Р. Зехнини
45'
+3
38'
Желтая карточка
Э. Китолано
Желтая карточка
Э. Кнутсон
29'
Замена
Р. Зехнини
️️️️
Б. Риса
29'
ГОЛ! 2:1!
К. Хауген
Пас отдал
М. Линнес
20'
ГОЛ! 1:1!
Э. Кнутсон
Пас отдал
Д. Фофана
16'
7'
ГОЛ! 0:1!
Э. Китолано
Пас отдал
С. Опсал
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мольде
28
Якоб Карлстрем
ВР
33
Бирк Риса
ЛЗ
28
Кристоффер Хауген
ЛЗ
16
Бенжамин Хансен
ЦЗ
19
Эйрик Хауган
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
15
Маркус Андре Кааса
ЦП
10
Эмиль Брейвик
ЦП
28
Магнус Гредем
АП
15
Эрлинг Кнутсон
ПВ
27
Давид Фофана
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Тромсе
1
Якоб Хаугаард
ВР
11
Кент-Аре Антонсен
ЛЗ
28
Кристоф Психе
ЦЗ
6
Йостейн Гундерсен
ЦЗ
17
Эрик Китолано
ЦП
11
Рубен Йенссен
ЦП
20
Мозес Эбийе
ЦФ
5
Anders Jenssen
ЦФ
25
Лассе Нильсен
ЦФ
5
Сакариас Опсал
ЦФ
23
Никлас Вестерлунд
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Мольде
31
Оливер Петерсен
ВР
8
Матиас Фьортофт Левик
ЦЗ
14
Матис Болли
ЛВ
6
Никлас Эдегор
ЦП
8
Этцас Хуссэйн
ЦП
98
Рафик Зехнини
ЦФ
Тромсе
12
Варрен Каманци
ПЗ
12
Simon Thomas
ЦФ
26
Isak Kjelsrud Vik
ЦФ
23
Рунар Норхейм
ЦФ
9
Яссе Туоминен
ЦФ
6
Felix Winther
ЦФ
10
Zyen Jones
ЦФ
3-2-2-2-1
28
Карлстрем
33
Риса
16
Хансен
19
Хауган
28
Хауген
25
Линнес
15
Кааса
10
Брейвик
28
Гредем
15
Кнутсон
27
Фофана
3-2-5
1
Хаугаард
28
Психе
6
Гундерсен
11
Антонсен
17
Китолано
11
Йенссен
20
Эбийе
23
Вестерлунд
5
Опсал
25
Нильсен
5
28
Хауген
8
Левик
8
Левик
28
Хауген
15
Кааса
6
Эдегор
6
Эдегор
15
Кааса
28
Гредем
8
Хуссэйн
8
Хуссэйн
28
Гредем
33
Риса
98
Зехнини
98
Зехнини
33
Риса
25
Нильсен
12
Каманци
12
Каманци
25
Нильсен
28
Психе
26
26
28
Психе
5
Опсал
23
Норхейм
23
Норхейм
5
Опсал
20
Эбийе
9
Туоминен
9
Туоминен
20
Эбийе
11
Антонсен
6
6
11
Антонсен
Остались в запасе
Мольде
Тромсе
31
Оливер Петерсен
ВР
14
Матис Болли
ЛВ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
12
Simon Thomas
ЦФ
10
Zyen Jones
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Остались в запасе
31
Оливер Петерсен
ВР
14
Матис Болли
ЛВ
Остались в запасе
12
Simon Thomas
ЦФ
10
Zyen Jones
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Статистика матча Мольде - Тромсе
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Викинг
3 : 1
25.10.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Тромсе
1 : 1
18.10.2026
КФУМ-Камератене
Информация о матче
Стадион:
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