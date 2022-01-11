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Расписание матчей
Кубок Африки
Нигерия - Египет
Нигерия - Египет: обзор матча 11 января 2022
Нигерия
11.01.2022, вторник, 19:00
Кубок африканских наций, группа D, 1 тур
1 : 0
Завершен
Египет
30'
К. Ихеначо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нигерия - Египет
Замена
А. Ивоби
️️️️
М. Саймон
90'
+1
90'
Замена
М. Шериф
️️️️
М. Хамди
Замена
К. Нвакали
️️️️
К. Ихеначо
80'
Замена
С. Аджайи
️️️️
К. Омеруо
79'
Замена
Ч. Эджуке
️️️️
С. Чуквуэзе
72'
Замена
У. Садик
️️️️
Т. Авонийи
72'
58'
Замена
Р. Собхи
️️️️
М. Мохамед
ГОЛ! 1:0!
К. Ихеначо
Пас отдал
Д. Арибо
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нигерия
23
Мадука Окойе
ВР
3
Зайду Сануси
ЛЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
22
Кеннет Омеруо
ЦЗ
2
Ола Эйна
ПЗ
15
Мозес Саймон
ЛВ
4
Онини Ндиди
ЦП
10
Джо Арибо
ЦП
11
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
0
Тайво Авонийи
ЦФ
14
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Августин Эгуавон
Египет
1
Ахмед Эль-Шенави
ВР
6
Ахмед Хегази
ЦЗ
13
Ахмед Фатух
ЦЗ
15
Махмуд Хамди
ЦЗ
7
Трезеге
ЛВ
14
Хамди Фатхи
ОП
17
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
11
Мостафа Мохамед
ЦФ
14
Акрам Тавфик
ЦФ
22
Омар Мармуш
ЦФ
Нигерия
16
Даниэль Акпейи
ВР
1
Фрэнсис Узохо
ВР
6
Семи Аджайи
ЦЗ
21
Тьяронн Эбуехи
ЦЗ
26
Олиса Нда
ЦЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
14
Чидера Эджуке
ЛВ
0
Анри Оникуру
ЛВ
8
Фрэнк Ониика
ЦП
25
Келечи Нвакали
ЦП
7
Ахмед Муса
ПВ
19
Умар Садик
ЦФ
Египет
24
Махмуд Гад
ВР
16
Мохаммед Собхи
ВР
12
Айман Ашраф
ЦЗ
6
Мохамед Абдельмонем
ЦЗ
20
Махмуд Алаа
ЦЗ
4
Омар Камаль
ПЗ
14
Рамадан Собхи
ЦП
17
Моханад Лашин
ЦП
8
Эмам Ашур
ЦП
19
Абдаллах Саид
АП
25
Зизо
ПВ
9
Мохамед Шериф
ЦФ
4-2-2-2
23
Окойе
3
Сануси
5
Троост-Эконг
22
Омеруо
2
Эйна
4
Ндиди
10
Арибо
15
Саймон
11
Чуквуэзе
14
Ихеначо
0
Авонийи
3-1-1-2-3
1
Эль-Шенави
6
Хегази
13
Фатух
15
Хамди
14
Фатхи
17
Эль-Ненни
10
Салах
7
Трезеге
22
Мармуш
14
Тавфик
11
Мохамед
22
Омеруо
6
Аджайи
6
Аджайи
22
Омеруо
14
Ихеначо
25
Нвакали
25
Нвакали
14
Ихеначо
15
Саймон
17
Ивоби
17
Ивоби
15
Саймон
11
Чуквуэзе
14
Эджуке
14
Эджуке
11
Чуквуэзе
0
Авонийи
19
Садик
19
Садик
0
Авонийи
11
Мохамед
14
Собхи
14
Собхи
11
Мохамед
15
Хамди
9
Шериф
9
Шериф
15
Хамди
Остались в запасе
Нигерия
Египет
16
Даниэль Акпейи
ВР
1
Фрэнсис Узохо
ВР
21
Тьяронн Эбуехи
ЦЗ
26
Олиса Нда
ЦЗ
8
Фрэнк Ониика
ЦП
0
Анри Оникуру
ЛВ
7
Ахмед Муса
ПВ
Главный тренер
Августин Эгуавон
24
Махмуд Гад
ВР
16
Мохаммед Собхи
ВР
12
Айман Ашраф
ЦЗ
6
Мохамед Абдельмонем
ЦЗ
20
Махмуд Алаа
ЦЗ
4
Омар Камаль
ПЗ
17
Моханад Лашин
ЦП
8
Эмам Ашур
ЦП
19
Абдаллах Саид
АП
25
Зизо
ПВ
Остались в запасе
16
Даниэль Акпейи
ВР
1
Фрэнсис Узохо
ВР
21
Тьяронн Эбуехи
ЦЗ
26
Олиса Нда
ЦЗ
8
Фрэнк Ониика
ЦП
0
Анри Оникуру
ЛВ
7
Ахмед Муса
ПВ
Остались в запасе
24
Махмуд Гад
ВР
16
Мохаммед Собхи
ВР
12
Айман Ашраф
ЦЗ
6
Мохамед Абдельмонем
ЦЗ
20
Махмуд Алаа
ЦЗ
4
Омар Камаль
ПЗ
17
Моханад Лашин
ЦП
8
Эмам Ашур
ЦП
19
Абдаллах Саид
АП
25
Зизо
ПВ
Главный тренер
Августин Эгуавон
Статистика матча Нигерия - Египет
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Португалия
2 : 1
10.06.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Польша
2 : 2
03.06.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Ямайка
3 : 0
30.05.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Нигерия
2 : 0
26.05.2026
Зимбабве
Египет
Товарищеские матчи. Сборные
Египет
0 : 1
04.10.2026
ЮАР
Чемпионат мира, 1/8 финала
Аргентина
3 : 2
07.07.2026
Египет
Чемпионат мира, 1/16 финала
Австралия
1 : 1
03.07.2026
Египет
Чемпионат мира, 3 тур
Египет
1 : 1
27.06.2026
Иран
Чемпионат мира, 2 тур
Новая Зеландия
1 : 3
22.06.2026
Египет
Информация о матче
Главный судья:
Бакари Гассама
(Банжул)
Стадион:
Румде Аджия
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