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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Инглэнд Революшн - Монреаль
Нью-Инглэнд Революшн - Монреаль: обзор матча 18 сентября 2022
Нью-Инглэнд Революшн
18.09.2022, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 44 тур
0 : 1
Завершен
Монреаль
72'
А. Джонстон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нью-Инглэнд Революшн - Монреаль
90'
+6
Замена
Р. Орри Торкелссон
️️️️
М. Шоньер
90'
+3
Замена
M. Toye
️️️️
К. Камара
Замена
В. Каптум
️️️️
К. Макун
82'
Замена
E. Boateng
️️️️
Д. Белл
81'
77'
Замена
И. Коне
️️️️
Д. Михайлович
72'
ГОЛ! 0:1!
А. Джонстон
Пас отдал
Р. Киото
68'
Желтая карточка
Д. Михайлович
Замена
Д. Вриони
️️️️
J. Rennicks
64'
Замена
Д. Борреро
️️️️
T. McNamara
64'
56'
Желтая карточка
К. Камара
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Инглэнд Революшн
88
Эндрю Фаррелл
ЦЗ
22
Henry Kessler
ЦЗ
4
Кристиан Макун
ЦЗ
5
Брэндон Бай
ПЗ
8
Мэтт Полстер
ЦП
10
Карлес Хиль
ЦП
1
Джордже Петрович
ЦФ
9
Justin Rennicks
ЦФ
7
Густаво Боу
ЦФ
26
Tommy McNamara
ЦФ
8
Джон Белл
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
Монреаль
1
Себастьян Бреза
ВР
2
Жоэл Ватерман
ЦЗ
4
Камал Миллер
ЦЗ
9
Ромель Киото
ЛВ
6
Самуэль Пьетт
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
66
Мэтью Шоньер
ЦП
10
Джордже Михайлович
АП
4
Руди Камачо
ЦФ
85
Кей Камара
ЦФ
2
Алистер Джонстон
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Нью-Инглэнд Революшн
36
Earl Edwards Jr.
ВР
34
Ryan Spaulding
ЦЗ
34
Omar Gonzalez
ЦЗ
13
Maciel
ЦФ
24
Emmanuel Boateng
ЦФ
77
Дилан Борреро
ЦФ
10
I. Gil
ЦФ
6
Вилфрид Каптум
ЦФ
9
Джакомо Вриони
ЦФ
Монреаль
15
Роберт Орри Торкелссон
ЦЗ
95
Габриэле Корбо
ЦЗ
10
Matko Miljevic
ЦП
2
Zachary Brault Guillard
ЦП
8
Исмаэль Коне
ЦП
99
Хоакин Торрес
ЦП
41
Джеймс Пантемис
ЦФ
13
Mason Toye
ЦФ
14
Ibrahim Sunusi
ЦФ
4-2-5
88
Фаррелл
22
4
Макун
5
Бай
8
Полстер
10
Хиль
9
8
Белл
26
7
Боу
1
Петрович
2-3-2-3
1
Бреза
2
Ватерман
4
Миллер
6
Пьетт
2
Ваньяма
66
Шоньер
10
Михайлович
9
Киото
2
Джонстон
85
Камара
4
Камачо
8
Белл
24
24
8
Белл
26
77
Борреро
77
Борреро
26
4
Макун
6
Каптум
6
Каптум
4
Макун
9
9
Вриони
9
Вриони
9
66
Шоньер
15
Торкелссон
15
Торкелссон
66
Шоньер
10
Михайлович
8
Коне
8
Коне
10
Михайлович
85
Камара
13
13
85
Камара
Остались в запасе
Нью-Инглэнд Революшн
Монреаль
36
Earl Edwards Jr.
ВР
34
Ryan Spaulding
ЦЗ
34
Omar Gonzalez
ЦЗ
13
Maciel
ЦФ
10
I. Gil
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
95
Габриэле Корбо
ЦЗ
10
Matko Miljevic
ЦП
2
Zachary Brault Guillard
ЦП
99
Хоакин Торрес
ЦП
41
Джеймс Пантемис
ЦФ
14
Ibrahim Sunusi
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Остались в запасе
36
Earl Edwards Jr.
ВР
34
Ryan Spaulding
ЦЗ
34
Omar Gonzalez
ЦЗ
13
Maciel
ЦФ
10
I. Gil
ЦФ
Остались в запасе
95
Габриэле Корбо
ЦЗ
10
Matko Miljevic
ЦП
2
Zachary Brault Guillard
ЦП
99
Хоакин Торрес
ЦП
41
Джеймс Пантемис
ЦФ
14
Ibrahim Sunusi
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Статистика матча Нью-Инглэнд Революшн - Монреаль
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Монреаль
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 31 тур
Сиэтл
1 : 1
18.10.2026
Монреаль
Информация о матче
Стадион:
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