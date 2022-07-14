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Расписание матчей
МЛС 2026
Нэшвилл - Сиэтл
Нэшвилл - Сиэтл: обзор матча 14 июля 2022
Нэшвилл
14.07.2022, четверг, 03:30
США. МЛС, 28 тур
1 : 0
Завершен
Сиэтл
44'
Х. Мухтар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нэшвилл - Сиэтл
Замена
A. Arnaud Loba
️️️️
Х. Мухтар
90'
+3
Желтая карточка
Э. Миллер
89'
Замена
D. Romney
️️️️
А. Мьюил
88'
Замена
Л. Хаакенсон
️️️️
Р. Леаль
88'
76'
Замена
Х. Арреага
️️️️
А. Рольдан
Замена
T.
️️️️
S. Davis
74'
Замена
T. Anunga
️️️️
С. Джей Сапонг
74'
57'
Замена
Д. Лейва
️️️️
J. Medranda
56'
Замена
W. Bruin
️️️️
F. Montero
Желтая карточка
А. Мьюил
45'
+2
ГОЛ! 1:0!
Х. Мухтар
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нэшвилл
1
Joe Willis
ВР
25
Уокер Циммерман
ЦЗ
15
Эрик Миллер
ЦЗ
2
Даниэль Ловиц
ЦЗ
10
Хани Мухтар
ЦП
19
Алекс Мьюил
ЦП
11
Рэнделл Леаль
ЦП
13
Дакс МакКарти
ЦП
54
Sean Davis
ЦП
9
Си Джей Сапонг
ЦФ
5
Jack Maher
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Сиэтл
30
Stefan Cleveland
ВР
5
Нуху Толо
ЛЗ
28
Йеймар Гомес Андраде
ЦЗ
94
Jimmy Medranda
ЦЗ
16
Алекс Рольдан
ПЗ
13
Джордан Моррис
ЛВ
11
Альберт Русняк
ЦП
7
Кристиан Рольдан
ЦП
14
Николас Лодейро
ЦП
12
Fredy Montero
ЦФ
92
Abdoulaye Cissoko
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Нэшвилл
4
Dave Romney
ЦЗ
26
Люк Хаакенсон
ЛВ
12
T.
ЦП
30
Elliot Panicco
ЦФ
22
Джош Бауэр
ЦФ
27
Tah Anunga
ЦФ
23
Тэйлор Вашингтон
ЦФ
11
Ethan Zubak
ЦФ
9
Aké Arnaud Loba
ЦФ
Сиэтл
3
Хавьер Арреага
ЦЗ
22
Келин Роу
ЦП
99
Dylan Teves
ЦП
6
Дэнни Лейва
ЦП
29
Will Bruin
ЦФ
26
Эндрю Томас
ЦФ
7
Лео Чу
ЦФ
12
Джош Атенсио
ЦФ
45
Ethan Dobbelaere
ЦФ
3-5-2
1
25
Циммерман
15
Миллер
2
Ловиц
19
Мьюил
11
Леаль
13
МакКарти
54
10
Мухтар
5
9
Сапонг
4-3-1-2
30
16
Рольдан
28
Гомес Андраде
94
5
Толо
11
Русняк
7
Рольдан
14
Лодейро
13
Моррис
92
12
19
Мьюил
4
4
19
Мьюил
54
12
12
54
11
Леаль
26
Хаакенсон
26
Хаакенсон
11
Леаль
9
Сапонг
27
27
9
Сапонг
10
Мухтар
9
9
10
Мухтар
16
Рольдан
3
Арреага
3
Арреага
16
Рольдан
94
6
Лейва
6
Лейва
94
12
29
29
12
Остались в запасе
Нэшвилл
Сиэтл
30
Elliot Panicco
ЦФ
22
Джош Бауэр
ЦФ
23
Тэйлор Вашингтон
ЦФ
11
Ethan Zubak
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
22
Келин Роу
ЦП
99
Dylan Teves
ЦП
26
Эндрю Томас
ЦФ
7
Лео Чу
ЦФ
12
Джош Атенсио
ЦФ
45
Ethan Dobbelaere
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Остались в запасе
30
Elliot Panicco
ЦФ
22
Джош Бауэр
ЦФ
23
Тэйлор Вашингтон
ЦФ
11
Ethan Zubak
ЦФ
Остались в запасе
22
Келин Роу
ЦП
99
Dylan Teves
ЦП
26
Эндрю Томас
ЦФ
7
Лео Чу
ЦФ
12
Джош Атенсио
ЦФ
45
Ethan Dobbelaere
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Главный тренер
Брайан Шметцер
Статистика матча Нэшвилл - Сиэтл
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
Сиэтл
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Сан-Диего
2 : 2
25.10.2026
Сиэтл
Информация о матче
Стадион:
Ниссан Стэдиум
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