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Расписание матчей
МЛС 2026
Сиэтл - Монреаль
Сиэтл - Монреаль: обзор матча 30 июня 2022
Сиэтл
30.06.2022, четверг, 05:00
США. МЛС, 24 тур
1 : 2
Завершен
Монреаль
3'
Д. Моррис
18'
M. Toye
62'
M. Toye
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сиэтл - Монреаль
90'
+1
Желтая карточка
Р. Киото
76'
Замена
Х. Торрес
️️️️
К. Камара
Замена
J. Medranda
️️️️
К. Роу
76'
76'
Замена
Р. Орри Торкелссон
️️️️
И. Коне
71'
Замена
С. Пьетт
️️️️
M. Miljevic
63'
Замена
Р. Киото
️️️️
M. Toye
63'
Замена
Z. Brault Guillard
️️️️
Л. Лаппалайнен
62'
ГОЛ! 1:2!
M. Toye
Пас отдал
К. Камара
Желтая карточка
К. Роу
43'
35'
Желтая карточка
В. Ваньяма
18'
ГОЛ! 1:1!
M. Toye
Пас отдал
К. Камара
ГОЛ! 1:0!
Д. Моррис
Пас отдал
К. Рольдан
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сиэтл
24
Штефан Фрай
ВР
5
Нуху Толо
ЛЗ
28
Йеймар Гомес Андраде
ЦЗ
25
Джексон Раген
ЦЗ
16
Алекс Рольдан
ПЗ
13
Джордан Моррис
ЛВ
22
Келин Роу
ЦП
11
Альберт Русняк
ЦП
7
Кристиан Рольдан
ЦП
14
Николас Лодейро
ЦП
12
Fredy Montero
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Монреаль
1
Себастьян Бреза
ВР
2
Жоэл Ватерман
ЦЗ
66
Мэтью Шоньер
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
8
Исмаэль Коне
ЦП
26
Ласси Лаппалайнен
ЦП
10
Matko Miljevic
ЦП
4
Руди Камачо
ЦФ
85
Кей Камара
ЦФ
13
Mason Toye
ЦФ
2
Алистер Джонстон
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Сиэтл
30
Stefan Cleveland
ВР
94
Jimmy Medranda
ЦЗ
6
Дэнни Лейва
ЦП
99
Dylan Teves
ЦП
92
Abdoulaye Cissoko
ЦФ
7
Лео Чу
ЦФ
27
Рид Бейкер-Уайтинг
ЦФ
45
Ethan Dobbelaere
ЦФ
Монреаль
15
Роберт Орри Торкелссон
ЦЗ
95
Габриэле Корбо
ЦЗ
9
Ромель Киото
ЛВ
2
Zachary Brault Guillard
ЦП
6
Самуэль Пьетт
ЦП
99
Хоакин Торрес
ЦП
41
Джеймс Пантемис
ЦФ
14
Ahmed Hamdi
ЦФ
17
Jojea Kwizera
ЦФ
4-4-1-1
24
Фрай
5
Толо
28
Гомес Андраде
25
Раген
16
Рольдан
22
Роу
7
Рольдан
14
Лодейро
11
Русняк
13
Моррис
12
1-5-4
1
Бреза
2
Ватерман
66
Шоньер
8
Коне
26
Лаппалайнен
10
2
Ваньяма
2
Джонстон
13
85
Камара
4
Камачо
22
Роу
94
94
22
Роу
8
Коне
15
Торкелссон
15
Торкелссон
8
Коне
26
Лаппалайнен
2
2
26
Лаппалайнен
10
6
Пьетт
6
Пьетт
10
85
Камара
99
Торрес
99
Торрес
85
Камара
13
9
Киото
9
Киото
13
Остались в запасе
Сиэтл
Монреаль
30
Stefan Cleveland
ВР
6
Дэнни Лейва
ЦП
99
Dylan Teves
ЦП
92
Abdoulaye Cissoko
ЦФ
7
Лео Чу
ЦФ
27
Рид Бейкер-Уайтинг
ЦФ
45
Ethan Dobbelaere
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
95
Габриэле Корбо
ЦЗ
41
Джеймс Пантемис
ЦФ
14
Ahmed Hamdi
ЦФ
17
Jojea Kwizera
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Остались в запасе
30
Stefan Cleveland
ВР
6
Дэнни Лейва
ЦП
99
Dylan Teves
ЦП
92
Abdoulaye Cissoko
ЦФ
7
Лео Чу
ЦФ
27
Рид Бейкер-Уайтинг
ЦФ
45
Ethan Dobbelaere
ЦФ
Остались в запасе
95
Габриэле Корбо
ЦЗ
41
Джеймс Пантемис
ЦФ
14
Ahmed Hamdi
ЦФ
17
Jojea Kwizera
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Статистика матча Сиэтл - Монреаль
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сиэтл
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Сан-Диего
2 : 2
25.10.2026
Сиэтл
Монреаль
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 31 тур
Сиэтл
1 : 1
18.10.2026
Монреаль
Информация о матче
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