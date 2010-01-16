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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Севилья
Барселона - Севилья: обзор матча 16 января 2010
Барселона
16.01.2010, суббота, 23:55
Испания. Примера, 18 тур
4 : 0
Завершен
Севилья
51'
Ж. Эскюде (АГ)
71'
Педро
85'
Л. Месси
90+1'
Л. Месси
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Севилья
ГОЛ! 4:0!
Л. Месси
Пас отдал
Э. Абидаль
+1
Замена
Б. Кркич
️️️️
А. Иньеста
ГОЛ! 3:0!
Л. Месси
Пас отдал
Д. Алвес
Желтая карточка
А. Душер
ГОЛ! 2:0!
Педро
Пас отдал
Хави
Желтая карточка
С. Бускетс
Замена
Педро
️️️️
Т. Анри
Замена
Адриано
️️️️
А. Конко
Желтая карточка
Ф. Наварро
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Ж. Эскюде
Желтая карточка
Лоло
Замена
А. Душер
️️️️
М. Валиенте
Замена
Д. Капель
️️️️
Х. Карлос
Замена
Р. Маркес
️️️️
К. Пуйоль
Желтая карточка
М. Валиенте
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
22
Эрик Абидаль
ЛЗ
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
8
Андрес Иньеста
ЦП
6
Хави
ЦП
5
Серхио Бускетс
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
12
Тьерри Анри
ЛФ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Севилья
25
Андрес Палоп
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
3
Ивица Драгутинович
ЦЗ
14
Жюльен Эскюде
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
11
Хосе Карлос
ЛВ
8
Лоло
ЦП
4
Марк Валиенте
ЦП
18
Мариус Станкявичус
ПВ
2
Аруна Коне
ЦФ
Главный тренер
Маноло Хименес
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
22
Габриэль Милито
ЦЗ
4
Рафаэль Маркес
ЦЗ
6
Тиаго Алькантара
ЦП
9
Педро
ПВ
9
Боян Кркич
ЦФ
Севилья
13
Хави Варас
ВР
3
Адриано
ЛЗ
16
Кала
ЦЗ
17
Диего Капель
ЛП
11
Ренато
ЦП
22
Альдо Душер
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
4-3-1-2
26
Вальдес
22
Абидаль
5
Пуйоль
3
Пике
10
Алвес
8
Иньеста
6
Хави
5
Бускетс
10
Месси
12
Анри
11
Ибрагимович
3-2-2-2-1
25
Палоп
16
Навас
3
Драгутинович
14
Эскюде
25
Конко
3
Наварро
8
Лоло
4
Валиенте
18
Станкявичус
11
Хосе Карлос
2
Коне
5
Пуйоль
4
Маркес
4
Маркес
5
Пуйоль
12
Анри
9
Педро
9
Педро
12
Анри
8
Иньеста
9
Кркич
9
Кркич
8
Иньеста
25
Конко
3
Адриано
3
Адриано
25
Конко
11
Хосе Карлос
17
Капель
17
Капель
11
Хосе Карлос
4
Валиенте
22
Душер
22
Душер
4
Валиенте
Остались в запасе
Барселона
Севилья
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
22
Габриэль Милито
ЦЗ
6
Тиаго Алькантара
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
13
Хави Варас
ВР
16
Кала
ЦЗ
11
Ренато
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Маноло Хименес
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
22
Габриэль Милито
ЦЗ
6
Тиаго Алькантара
ЦП
Остались в запасе
13
Хави Варас
ВР
16
Кала
ЦЗ
11
Ренато
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Маноло Хименес
Статистика матча Барселона - Севилья
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
0 : 0
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дельгадо Феррейро
(Португалете)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 23:55 (прямая)
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