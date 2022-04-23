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Расписание матчей
МЛС 2026
Филадельфия Юнион - Монреаль
Филадельфия Юнион - Монреаль: обзор матча 23 апреля 2022
Филадельфия Юнион
23.04.2022, суббота, 22:00
США. МЛС, 11 тур
1 : 1
Завершен
Монреаль
21'
Х. Карранца (П)
59'
К. Камара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Филадельфия Юнион - Монреаль
Замена
Д. МакГлинн
️️️️
Л. Флеч
67'
Замена
К. Бурк
️️️️
Х. Карранца
67'
61'
Желтая карточка
Ж. Ватерман
59'
ГОЛ! 1:1!
К. Камара
Желтая карточка
А. Бедойя
55'
46'
Замена
К. Камара
️️️️
I. Sunusi
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Х. Карранца
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Филадельфия Юнион
18
Андре Блэйк
ВР
5
Якоб Глеснес
ЦЗ
3
Джек Эллиот
ЦЗ
70
Хосе Мартинес
ОП
11
Алехандро Бедойя
ЦП
16
Даниэль Газдаг
ЦП
9
Хулиан Карранца
ЦФ
17
Микаэль Уре
ЦФ
18
Леон Флеч
ЦФ
27
Кай Вагнер
ЦФ
26
Натан Харриел
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Монреаль
1
Себастьян Бреза
ВР
4
Камал Миллер
ЦЗ
10
Джордже Михайлович
ЦП
8
Исмаэль Коне
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
26
Ласси Лаппалайнен
ЦП
4
Руди Камачо
ЦФ
9
Ромель Киото
ЦФ
14
Ibrahim Sunusi
ЦФ
2
Алистер Джонстон
ЦФ
2
Жоэл Ватерман
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Филадельфия Юнион
2
Мэтт Реал
ЦЗ
17
Стюарт Финдлей
ЦЗ
15
Оливье Мбайзо
ПЗ
8
Хесус Буэно
ЦП
49
Мэтт Фриз
ЦФ
33
Куинн Салливан
ЦФ
7
Джек МакГлинн
ЦФ
10
Пакстен Ааронсон
ЦФ
7
Кори Бурк
ЦФ
Монреаль
95
Габриэле Корбо
ЦЗ
2
Zachary Brault Guillard
ЦП
6
Самуэль Пьетт
ЦП
10
Matko Miljevic
ЦП
99
Хоакин Торрес
ЦП
41
Джеймс Пантемис
ЦФ
22
Зоран Бассонг
ЦФ
14
Ahmed Hamdi
ЦФ
85
Кей Камара
ЦФ
2-1-2-5
18
Блэйк
5
Глеснес
3
Эллиот
70
Мартинес
11
Бедойя
16
Газдаг
17
Уре
26
Харриел
27
Вагнер
18
Флеч
9
Карранца
1-4-5
1
Бреза
4
Миллер
8
Коне
2
Ваньяма
26
Лаппалайнен
10
Михайлович
4
Камачо
2
Ватерман
2
Джонстон
14
9
Киото
18
Флеч
7
МакГлинн
7
МакГлинн
18
Флеч
9
Карранца
7
Бурк
7
Бурк
9
Карранца
14
85
Камара
85
Камара
14
Остались в запасе
Филадельфия Юнион
Монреаль
2
Мэтт Реал
ЦЗ
17
Стюарт Финдлей
ЦЗ
15
Оливье Мбайзо
ПЗ
8
Хесус Буэно
ЦП
49
Мэтт Фриз
ЦФ
33
Куинн Салливан
ЦФ
10
Пакстен Ааронсон
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
95
Габриэле Корбо
ЦЗ
2
Zachary Brault Guillard
ЦП
6
Самуэль Пьетт
ЦП
10
Matko Miljevic
ЦП
99
Хоакин Торрес
ЦП
41
Джеймс Пантемис
ЦФ
22
Зоран Бассонг
ЦФ
14
Ahmed Hamdi
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Остались в запасе
2
Мэтт Реал
ЦЗ
17
Стюарт Финдлей
ЦЗ
15
Оливье Мбайзо
ПЗ
8
Хесус Буэно
ЦП
49
Мэтт Фриз
ЦФ
33
Куинн Салливан
ЦФ
10
Пакстен Ааронсон
ЦФ
Остались в запасе
95
Габриэле Корбо
ЦЗ
2
Zachary Brault Guillard
ЦП
6
Самуэль Пьетт
ЦП
10
Matko Miljevic
ЦП
99
Хоакин Торрес
ЦП
41
Джеймс Пантемис
ЦФ
22
Зоран Бассонг
ЦФ
14
Ahmed Hamdi
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Статистика матча Филадельфия Юнион - Монреаль
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Монреаль
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 31 тур
Сиэтл
1 : 1
18.10.2026
Монреаль
Информация о матче
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