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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Ливерпуль - Интер
Ливерпуль - Интер: обзор матча 08 марта 2022
Ливерпуль
08.03.2022, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 1/8 финала
0 : 1
Первый матч – 2 : 0
Завершен
Интер
62'
Л. Мартинес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Ливерпуль - Интер
90'
+4
Желтая карточка
Р. Гальярдини
85'
Желтая карточка
А. Бастони
Замена
Л. Диас
️️️️
Д. Жота
83'
83'
Замена
М. Весино
️️️️
Х. Чалханоглу
75'
Замена
Х. Корреа
️️️️
Л. Мартинес
75'
Замена
М. Дармиан
️️️️
Д. Дюмфрис
75'
Замена
Р. Гальярдини
️️️️
М. Брозович
74'
Травма
М. Брозович
Желтая карточка
С. Мане
70'
Замена
Д. Хендерсон
️️️️
Т. Алькантара
65'
Замена
Н. Кейта
️️️️
К. Джонс
65'
63'
Вторая желтая
А. Санчес
62'
ГОЛ! 0:1!
Л. Мартинес
Пас отдал
А. Санчес
Желтая карточка
Э. Робертсон
47'
46'
Замена
Д. Д'Амброзио
️️️️
С. де Врей
45'
+6
Желтая карточка
А. Видаль
45'
+4
Желтая карточка
А. Санчес
Желтая карточка
Д. Жота
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
21
Кертис Джонс
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
20
Диогу Жота
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
5
Иван Перишич
ЛАЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
77
Марсело Брозович
ОП
23
Артуро Видаль
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
20
Хакан Чалханоглу
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
13
Адриан
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
14
Луис Диас
ЛВ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
8
Наби Кейта
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
27
Дивок Ориги
ЦФ
Интер
13
Ионуц Раду
ВР
21
Алекс Кордас
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
8
Робин Госенс
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
15
Матиас Весино
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Алиссон
3
Робертсон
32
Матип
4
ван Дейк
12
Александер-Арнольд
6
Фабиньо
21
Джонс
6
Алькантара
10
Мане
10
Салах
20
Жота
3-2-2-3
1
Ханданович
95
Бастони
37
Шкриньяр
6
де Врей
77
Брозович
5
Перишич
24
Дюмфрис
23
Видаль
4
Санчес
10
Мартинес
20
Чалханоглу
6
Алькантара
14
Хендерсон
14
Хендерсон
6
Алькантара
21
Джонс
8
Кейта
8
Кейта
21
Джонс
20
Жота
14
Диас
14
Диас
20
Жота
6
де Врей
33
Д'Амброзио
33
Д'Амброзио
6
де Врей
24
Дюмфрис
36
Дармиан
36
Дармиан
24
Дюмфрис
20
Чалханоглу
15
Весино
15
Весино
20
Чалханоглу
77
Брозович
21
Гальярдини
21
Гальярдини
77
Брозович
10
Мартинес
32
Корреа
32
Корреа
10
Мартинес
Остались в запасе
Ливерпуль
Интер
10
Харви Эллиот
АП
1
Куивин Келлехер
ВР
13
Адриан
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
18
Такуми Минамино
ЛВ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
13
Ионуц Раду
ВР
21
Алекс Кордас
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
8
Робин Госенс
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
10
Харви Эллиот
АП
1
Куивин Келлехер
ВР
13
Адриан
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
18
Такуми Минамино
ЛВ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Остались в запасе
13
Ионуц Раду
ВР
21
Алекс Кордас
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
8
Робин Госенс
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Ливерпуль - Интер
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 1
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Интер
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
0 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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