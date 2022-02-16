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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Интер - Ливерпуль
Интер - Ливерпуль: обзор матча 16 февраля 2022
Интер
16.02.2022, среда, 23:00
Лига чемпионов, 1/8 финала
0 : 2
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
Ливерпуль
75'
Р. Фирмино
83'
М. Салах
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Интер - Ливерпуль
Замена
Ф. Димарко
️️️️
А. Бастони
90'
+1
Замена
М. Дармиан
️️️️
Д. Дюмфрис
87'
Замена
А. Раноккия
️️️️
С. де Врей
87'
Замена
Р. Гальярдини
️️️️
А. Видаль
87'
86'
Замена
Д. Милнер
️️️️
Т. Алькантара
83'
ГОЛ! 0:2!
М. Салах
Пас отдал
В. ван Дейк
75'
ГОЛ! 0:1!
Р. Фирмино
Пас отдал
Э. Робертсон
Замена
А. Санчес
️️️️
Л. Мартинес
70'
59'
Замена
Н. Кейта
️️️️
Х. Эллиот
59'
Замена
Д. Хендерсон
️️️️
Фабиньо
59'
Замена
Л. Диас
️️️️
С. Мане
46'
Замена
Р. Фирмино
️️️️
Д. Жота
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
5
Иван Перишич
ЛАЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
23
Артуро Видаль
ОП
77
Марсело Брозович
ОП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
10
Эдин Джеко
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
10
Харви Эллиот
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
20
Диогу Жота
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Интер
21
Алекс Кордас
ВР
13
Ионуц Раду
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
46
Маттиа Сангалли
ОП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
29
Франко Карбони
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
14
Луис Диас
ЛВ
18
Такуми Минамино
ЛВ
8
Наби Кейта
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
9
Роберто Фирмино
ЦФ
27
Дивок Ориги
ЦФ
3-3-2-2
1
Ханданович
37
Шкриньяр
6
де Врей
95
Бастони
5
Перишич
23
Видаль
77
Брозович
20
Чалханоглу
24
Дюмфрис
10
Мартинес
10
Джеко
4-1-2-2-1
1
Алиссон
12
Александер-Арнольд
16
Конате
4
ван Дейк
3
Робертсон
6
Фабиньо
6
Алькантара
10
Эллиот
10
Салах
10
Мане
20
Жота
95
Бастони
32
Димарко
32
Димарко
95
Бастони
6
де Врей
13
Раноккия
13
Раноккия
6
де Врей
24
Дюмфрис
36
Дармиан
36
Дармиан
24
Дюмфрис
23
Видаль
21
Гальярдини
21
Гальярдини
23
Видаль
10
Мартинес
4
Санчес
4
Санчес
10
Мартинес
10
Эллиот
8
Кейта
8
Кейта
10
Эллиот
6
Алькантара
20
Милнер
20
Милнер
6
Алькантара
6
Фабиньо
14
Хендерсон
14
Хендерсон
6
Фабиньо
10
Мане
14
Диас
14
Диас
10
Мане
20
Жота
9
Фирмино
9
Фирмино
20
Жота
Остались в запасе
Интер
Ливерпуль
21
Алекс Кордас
ВР
13
Ионуц Раду
ВР
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
46
Маттиа Сангалли
ОП
29
Франко Карбони
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
1
Куивин Келлехер
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
18
Такуми Минамино
ЛВ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
21
Алекс Кордас
ВР
13
Ионуц Раду
ВР
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
46
Маттиа Сангалли
ОП
29
Франко Карбони
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Остались в запасе
1
Куивин Келлехер
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
18
Такуми Минамино
ЛВ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Интер - Ливерпуль
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Интер
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
0 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 1
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Шимон Марциняк
(Плоцк)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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