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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Рейнджерс - Лион
Рейнджерс - Лион: обзор матча 16 сентября 2021
Рейнджерс
16.09.2021, четверг, 22:00
Лига Европы, группа A, 1 тур
0 : 2
Завершен
Лион
23'
К. Токо Экамби
55'
Д. Тавернье (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рейнджерс - Лион
Замена
Ф. Сакала
️️️️
Д. Арибо
76'
Желтая карточка
А. Морелос
75'
Желтая карточка
Д. Арибо
74'
71'
Замена
Д. Шакири
️️️️
К. Токо Экамби
Замена
К. Руф
️️️️
Р. Кент
70'
65'
Замена
С. Дьоманде
️️️️
Д. Боатенг
Замена
С. Райт
️️️️
С. Дэвис
59'
55'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
Д. Тавернье
53'
Желтая карточка
Д. Боатенг
30'
Желтая карточка
И. Слимани
23'
ГОЛ! 0:1!
К. Токо Экамби
Пас отдал
Б. Гимарайнс
Желтая карточка
К. Голдсон
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рейнджерс
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
77
Райан Кент
ЛВ
18
Джо Арибо
ЦП
18
Глен Камара
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
6
Джон Ландстрем
ЦП
9
Альфредо Морелос
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
39
Бруно Гимарайнс
ЦП
8
Максанс Какере
ЦП
10
Уссем Ауа
ЦП
11
Лукас Пакета
АП
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
19
Ислам Слимани
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Рейнджерс
33
Джон МакЛафлин
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
63
Кайл МакКлелланд
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
11
Скотт Райт
ЛВ
2
Росс МакКрори
ОП
10
Стефен Келли
ЦП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
10
Фэшн Сакала
ЦФ
7
Кемар Руф
ЦФ
Лион
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
10
Райан Шерки
АП
10
Джердан Шакири
ПВ
17
Энрике
ЦФ
8
Хабиб Кейта
ЦФ
4-4-1-1
1
МакГрегор
3
Баришич
27
Балогун
6
Голдсон
2
Тавернье
18
Арибо
10
Дэвис
6
Ландстрем
18
Камара
77
Кент
9
Морелос
4-3-1-2
1
Лопеш
27
Густо
64
Денайе
17
Боатенг
33
Эмерсон
39
Гимарайнс
8
Какере
10
Ауа
11
Пакета
19
Слимани
9
Экамби
10
Дэвис
11
Райт
11
Райт
10
Дэвис
18
Арибо
10
Сакала
10
Сакала
18
Арибо
77
Кент
7
Руф
7
Руф
77
Кент
17
Боатенг
20
Дьоманде
20
Дьоманде
17
Боатенг
9
Экамби
10
Шакири
10
Шакири
9
Экамби
Остались в запасе
Рейнджерс
Лион
2
Росс МакКрори
ОП
33
Джон МакЛафлин
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
63
Кайл МакКлелланд
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
10
Стефен Келли
ЦП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
Главный тренер
Стивен Джеррард
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
10
Райан Шерки
АП
17
Энрике
ЦФ
8
Хабиб Кейта
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Остались в запасе
2
Росс МакКрори
ОП
33
Джон МакЛафлин
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
63
Кайл МакКлелланд
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
10
Стефен Келли
ЦП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
Остались в запасе
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
10
Райан Шерки
АП
17
Энрике
ЦФ
8
Хабиб Кейта
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Главный тренер
Петер Бош
Статистика матча Рейнджерс - Лион
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Лион
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Информация о матче
Стадион:
Айброкс
Где смотреть матч:
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