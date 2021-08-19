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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Сивасспор - Копенгаген
Сивасспор - Копенгаген: обзор матча 19 августа 2021
Сивасспор
19.08.2021, четверг, 21:00
Лига конференций, 4 раунд
1 : 2
Ответный матч – 0 : 5
Завершен
Копенгаген
55'
К. Дикс
60'
Й. Винд
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Сивасспор - Копенгаген
Замена
С. Камара
️️️️
А. Окечукву
90'
+1
90'
Желтая карточка
М. Оиконому
Желтая карточка
М. Градель
90'
89'
Замена
Р. Хойлунд
️️️️
Й. Винд
Желтая карточка
Х. Арслан
88'
79'
Замена
М. Оиконому
️️️️
П. Бьель
Желтая карточка
У. Чифтци
77'
Замена
Э. Йесилюрт
️️️️
А. Огуз
75'
Замена
Х. Феликс
️️️️
И. Кофи
72'
Желтая карточка
О. Кайоде
70'
70'
Желтая карточка
Й. Стаге
69'
Замена
Л. Лерагер
️️️️
М. Дарами
60'
ГОЛ! 0:2!
Й. Винд
Пас отдал
Р. Фалк-Йенсен
55'
ГОЛ! 0:1!
К. Дикс
Желтая карточка
Д. Османпаша
46'
42'
Желтая карточка
Д. Хочолава
22'
Желтая карточка
М. Дарами
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сивасспор
35
Али Сасал Вурал
ВР
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
3
Угур Чифтци
ЦЗ
37
Хакан Арслан
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
10
Макс Градель
ЦП
90
Леке Джеймс
ЦФ
4
Корай Алтинай
ЦФ
80
Оларенваю Кайоде
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Копенгаген
25
Камил Грабара
ВР
34
Виктор Кристиансен
ЛЗ
4
Кевин Дикс
ЦЗ
5
Давид Хочолава
ЦЗ
20
Николай Бойлесен
ЦЗ
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
6
Зека
ЦП
6
Йенс Стаге
ЦП
16
Пеп Бьель
АП
19
Йонас Винд
ЦФ
8
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Сивасспор
25
Муаммер Йилдырым
ВР
18
Эмре Сатылмыш
ВР
14
Самба Камара
ЦЗ
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
6
Эзкан Йигитер
ЦЗ
17
Sefa Yilmaz
ЦП
7
Хорхе Феликс
ЦФ
17
Эрдоган Йесилюрт
ЦФ
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
Копенгаген
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
1
Стен Грютебуст
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
11
Лютер Сингх
ЛВ
11
Вильям Бевинг
ЛВ
21
Лукас Лерагер
ЦП
5
Вальдемар Лунд Йенсен
ЦФ
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
3-4-3
35
Вурал
2
Огуз
88
Османпаша
3
Чифтци
37
Арслан
14
Окечукву
10
Градель
5
Кофи
80
Кайоде
4
Алтинай
90
Джеймс
4-2-2-2
25
Грабара
4
Дикс
5
Хочолава
20
Бойлесен
34
Кристиансен
6
Зека
6
Стаге
16
Бьель
9
Дарами
8
Фалк-Йенсен
19
Винд
14
Окечукву
14
Камара
14
Камара
14
Окечукву
5
Кофи
7
Феликс
7
Феликс
5
Кофи
2
Огуз
17
Йесилюрт
17
Йесилюрт
2
Огуз
16
Бьель
6
Оиконому
6
Оиконому
16
Бьель
9
Дарами
21
Лерагер
21
Лерагер
9
Дарами
19
Винд
19
Хойлунд
19
Хойлунд
19
Винд
Остались в запасе
Сивасспор
Копенгаген
25
Муаммер Йилдырым
ВР
18
Эмре Сатылмыш
ВР
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
6
Эзкан Йигитер
ЦЗ
17
Sefa Yilmaz
ЦП
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
11
Лютер Сингх
ЛВ
11
Вильям Бевинг
ЛВ
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
1
Стен Грютебуст
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
5
Вальдемар Лунд Йенсен
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Остались в запасе
25
Муаммер Йилдырым
ВР
18
Эмре Сатылмыш
ВР
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
6
Эзкан Йигитер
ЦЗ
17
Sefa Yilmaz
ЦП
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
Остались в запасе
11
Лютер Сингх
ЛВ
11
Вильям Бевинг
ЛВ
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
1
Стен Грютебуст
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
5
Вальдемар Лунд Йенсен
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Главный тренер
Джесс Торуп
Статистика матча Сивасспор - Копенгаген
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Копенгаген
Лига конференций, 4 тур
Интер
- : -
26.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Информация о матче
Стадион:
Сивас 4 Эйлюл
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